Нового тотального карантина из-за коронавируса в Украине пока не будет, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов утверждает, что нового тотального карантина в стране из-за распространения коронавируса пока не будет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире канала "Украина 24", комментируя возврат некоторых стран к жестким ограничениям.

"Пока мы действуем в условиях адаптивного карантина. Более того, мы уже видим, что города и районы, где мы вводили "красный уровень" эпидемической безопасности и которые придерживались соответствующих правил, у них снижалась соответственно заболеваемость за 14 дней. Мы это сразу видим по цифрам", - пояснил министр.

По словам главы Минздрава, сейчас в стране впятеро больше больных коронавирусом либо с подозрением, чем было в июле.

"У нас в середине июля количество пациентов, одновременно находящихся в больницах, составляло чуть более 3500 человек больных коронавирусом. На сегодняшний день у нас больных или с подозрением - уже более 16 000, это практически в 5 раз больше. И заполняется каждый день. У нас есть предел", - сказал он.

Основными проблемами пандемии в Украине Степанов назвал возможную нехватку врачей и койко-мест в больницах.

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"Если мы говорим о койках, то у нас на сегодняшний день отведено 36 тысяч кроватей под больных COVID-19. (Если больных будет больше - ред.) просто некуда будет их принимать. Мы же не можем, условно говоря, не принимать больных, не предоставлять помощь при инсультах и тому подобное. И конечно, это главное беспокойство, которое у нас возникает. То есть мы переоборудуем систему, мы добавляем кровати, добавляем кислород, но, извините, у нас просто может банально не хватить врачей, которые в состоянии предоставлять эту медицинскую помощь", - сказал министр.

Степанов допустил, что количество коек может быть увеличено еще на 15 тысяч.

По состоянию на утро 4 октября в Украине выявлено 226 462 случая заражения коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился у 4 140 больных. Жертвами эпидемии в Украине стали 4 397 человек (+44 за сутки).