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Новости Коронавирус и карантин
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Нового тотального карантина из-за коронавируса в Украине пока не будет, - Степанов

Нового тотального карантина из-за коронавируса в Украине пока не будет, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов утверждает, что нового тотального карантина в стране из-за распространения коронавируса пока не будет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире канала "Украина 24", комментируя возврат некоторых стран к жестким ограничениям.

"Пока мы действуем в условиях адаптивного карантина. Более того, мы уже видим, что города и районы, где мы вводили "красный уровень" эпидемической безопасности и которые придерживались соответствующих правил, у них снижалась соответственно заболеваемость за 14 дней. Мы это сразу видим по цифрам", - пояснил министр.

По словам главы Минздрава, сейчас в стране впятеро больше больных коронавирусом либо с подозрением, чем было в июле.

"У нас в середине июля количество пациентов, одновременно находящихся в больницах, составляло чуть более 3500 человек больных коронавирусом. На сегодняшний день у нас больных или с подозрением - уже более 16 000, это практически в 5 раз больше. И заполняется каждый день. У нас есть предел", - сказал он.

Основными проблемами пандемии в Украине Степанов назвал возможную нехватку врачей и койко-мест в больницах.

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"Если мы говорим о койках, то у нас на сегодняшний день отведено 36 тысяч кроватей под больных COVID-19. (Если больных будет больше - ред.) просто некуда будет их принимать. Мы же не можем, условно говоря, не принимать больных, не предоставлять помощь при инсультах и тому подобное. И конечно, это главное беспокойство, которое у нас возникает. То есть мы переоборудуем систему, мы добавляем кровати, добавляем кислород, но, извините, у нас просто может банально не хватить врачей, которые в состоянии предоставлять эту медицинскую помощь", - сказал министр.

Степанов допустил, что количество коек может быть увеличено еще на 15 тысяч.

По состоянию на утро 4 октября в Украине выявлено 226 462 случая заражения коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился у 4 140 больных. Жертвами эпидемии в Украине стали 4 397 человек (+44 за сутки).

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Степашка употребил слово "пока"... Ожидают конца года, когда обосрутся полностью и не смогут выплачивать пенсии. И что бы остановить голодную биомассу, введут "тотальный карантин". Поможет ли? Сомневаюсь... Голод не тетка.
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05.10.2020 07:51 Ответить
+4
Экономике и так почти опа.
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05.10.2020 08:56 Ответить
+3
Конечно карантина не будет. Будет новый рекорд.
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05.10.2020 07:56 Ответить
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Увидели что вирус даже перевыполняет свой план ,зачем его останавливать
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05.10.2020 07:42 Ответить
Поверніть Супрун: медична мафія знову повернулась на свої старі схеми. В лікарнях гроші не доходять до людей- за все треба платити. Нещодавно, на жаль потрапив. Одразу 2 тис на ліки, 1000 на благодійні внески. Палата краще, щоб бомжі та кримінал речі не вкрали - по 500 грв в день. Операція (гланди) - 20 000. Аналізи - 2500. Туди-сюди - вже нема тисячи долярів. І це ще проста проблема.... За що ми платимо податки, якщо за все платити?! З вірусом наче навмисно зробили. Коли було 100 в день. Закрили все. Люди на таксі півзарплатні за день витрачали. Навіщо?!!!! Спеціально розозлили народ, щоб потім всі плюнули на карантин. Ще й рашкоботи у фейсбуках поширюють фейки про "безпеку" ковід. Про щеплення вже забули- тепер інше завдання. Таке відчуття, що Степанов та зелені працюють разом із рашкою. Вони разом хочуть колапса мед закладів, дестабілізації, та народного бунту, щоб рашці розв.язати руки. Іншої причини такої тупої поведінки я не бачу. Наприклад ще, зробили зонування. Київ був у помаранчевій зоні. Було 3000 випадків на день. Тепер майже - 5 000. В Києві помирає все більше, місць в лікарнях нема, а они роблять Київ жовтий. Чому ? Комусь захотілось ?! Знову ж таки. Діти в школі. Класи набиті по 35 учнів. Вам не шкода вчителів, яким на весь час видали лише одну маску! Хоч би підвищили зарплатню за шкідливість та ризик, хоч би робили плр тести раз на два тижня, хоч би застрахували здоров.я та життя тих бедолаг, яких кинули на заклання! Нема слів, крім саботажу, що робить ця зондер-команда!
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05.10.2020 09:03 Ответить
Американская санитарка Супрун развалила все здравоохранение, из-за нее все лечение стало платным официально, а еще остался плюс на карман врачам. Позакрывались больницы и диспансеры, скорую невозможно практически вызвать. Врачи не ходят на вызовы. Невозможно пробиться к узким специалистам. И вы хотите вернуть эту гадюку/?
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05.10.2020 10:01 Ответить
ти троляка від медмафії, повторюєш тези пропагандонів рашистських. Супрун закінчила університет, Супрун хотіла, щоб гроші ходили не за чиновниками, а за пацієнтами, але ж мафії це не вигідно. Тепер Степанов озвучує прейскуранти навіть на виклик швидкої. Щоб би ти такий вумний був як та "санітарка". Хвойда, ватна
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05.10.2020 10:34 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD,_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0
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05.10.2020 10:34 Ответить
https://censor.net/ru/user/4133 не бреши. І до Супрун лікування в лікарнях було платним, бо своїх ліків там було з гулькин хрен. Влаштовував дружину в Шалімова. До того доларового міліонера Котенка. Благодійний внесок інституту - 1500 грн, благодійний внесок відділенню де госпіталізуєшся - 1500, плата Котенку за "консультацію" - операція буде складна -ще 2000 грн. Ітак за перший день... ще і не лікувалися - 5000 грн з кармана. А далі пішло поїхало. В день доходило до 3500. Коли доводилось лише 500 викладати, то сприймав це - майже задарма лікують.
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05.10.2020 13:36 Ответить
Это точно, когда начиналось всё и болели по несколько человек то сидели дома, сейчас уже на 5 кил дотягиваем и ничего...Дивные дела творятся...((
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05.10.2020 09:28 Ответить
За сутки в Таиланде заболевших 9 человек,умер один...
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05.10.2020 07:48 Ответить
Наверно все в масках ходють...
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05.10.2020 07:49 Ответить
Степашка употребил слово "пока"... Ожидают конца года, когда обосрутся полностью и не смогут выплачивать пенсии. И что бы остановить голодную биомассу, введут "тотальный карантин". Поможет ли? Сомневаюсь... Голод не тетка.
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05.10.2020 07:51 Ответить
Спасение утопающих, дело рук самих утопающих.
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05.10.2020 07:52 Ответить
Конечно карантина не будет. Будет новый рекорд.
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05.10.2020 07:56 Ответить
Степашка -ты зеленая жаба котрая раздувает щеки не смог даже Полтве померанчевый цвет присвоить, а тут на всю Украину губы раскатал. Кранты тебе скоро будут и лет на десять
с твоми подельниками шарлатанами. Карантин вне закона и КС это четко указал но папуасам все равно им нравится быть тупым быдлом которое думает,что ему позволят жить как людям. Только люди воспитывают свое начальство,а не заглядывают ему в рот.
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05.10.2020 08:07 Ответить
Буде після виборів надзвичайний стан - і буде карантин в межах закону...
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05.10.2020 08:19 Ответить
И опа экономике
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05.10.2020 08:30 Ответить
Экономике и так почти опа.
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05.10.2020 08:56 Ответить
Без карантина. Опа пришла еще тогда, когда ЗЕлупы власть захватили.
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05.10.2020 09:52 Ответить
Если посмотреть, то везде растет число заболеваемости и это в принципе нормально=>осень - время простуд/организм слабее........
в Германии на прошедшей неделе в течении, если(!) не ошибаюсь, 3-х дней было с «колебаниями» 2.500 инфицированных. Пполностью «карантин» хотят предотвратить, поэтому решили локально действовать.......
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05.10.2020 08:13 Ответить
До виборів, звісно ж, не буде.
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05.10.2020 08:17 Ответить
Тотальный карантин был бы целесообразным осенью, а не весной.
Сначала завезли заробитчан со всего мира, без всякого контроля и карантина. Потом посадили здоровых граждан на тотальный карантин, хотя заболевших были единицы. Это в разгар посевной и когда было тепло.
Теперь в осеннюю непогоду и пик простудных заболеваний, тотального карантина нет !
Мозгов вообще нет
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05.10.2020 08:19 Ответить
вони тоді всі думали, що прийде літнє тепло, і коронавірус розсіється у повітрі
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05.10.2020 08:40 Ответить
І як тобі «абинепорох»? Наголосувала - насолоджуйся.
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05.10.2020 10:48 Ответить
Варвары
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05.10.2020 08:21 Ответить
Доки ці дурники не введуть тотальний карантин в освіті, хворих більшатиме.
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05.10.2020 08:32 Ответить
Слава Богу!!! Хоть чему-то научились, хоть что-то усвоили.
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05.10.2020 08:49 Ответить
Пам'ятаю, як прийшов цей стєпашка. І ще зелений народєц.
Як почали критикувати Супрун, мовляв, знищила медицину, нічого не побудувала.
Хочеться спитать - ви щось вже зробили ? Хтось відчув зміни ?
Та з вас навіть коронавірус посміявся.
Убожєства...
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05.10.2020 08:59 Ответить
Ганяють та стрижуть баранів, а вони тільки бекають..... Не хвилюйтеся цей вірус запустили не для того, щоб раби вимерли, а для того, щоб провести ряд соціальних експериментів над двоногими у світовому масштабі. Благо інформаційна ера дає гарні можливості для цього. А от наступні віруси......
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05.10.2020 09:03 Ответить
Ключевое слово " ПОКА".. вырвано их контекста ( как сейчас модно говорить)... " НЕ ПРОЙДУТ ВЫБОРЫ" ( окончание цитаты)
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05.10.2020 09:07 Ответить
У Польщі ще один діяч, український посол Андрій Дещиця, підписав лист на підтримку ЛГБТ, хоча напередодні Президент Польщі Анджей Дуда підписа декларацію *Карта Сім"ї* в якій підтримав польську сім*ю як союз між чоловіком та жінкою і засудив гендерну ідеологію. Отакі в нас діячі...
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05.10.2020 09:49 Ответить
Поки вибори не пройдуть ...
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05.10.2020 10:02 Ответить
членограю не до здоровья лохобанов,
у него говно на выборах прёт
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05.10.2020 10:05 Ответить
Так дивно читати коментарі зебілів, які своїми руками принесли в наш дім біду, а зараз їм щось не подобається. Жеріть, падлюки, все це вами зроблене.
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05.10.2020 10:52 Ответить
Гоните сцаными тряпками этого барана зеленого и его шефа!
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05.10.2020 10:56 Ответить
Нам дуже пощастило що вересень теплий. При похолоданнях ніхто би не дав рабам централізованого опалення поки сніг не випаде, і вони б почали кашляти. Ото була б хвиля!
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05.10.2020 12:26 Ответить
 
 