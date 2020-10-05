Нового тотального карантина из-за коронавируса в Украине пока не будет, - Степанов
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов утверждает, что нового тотального карантина в стране из-за распространения коронавируса пока не будет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире канала "Украина 24", комментируя возврат некоторых стран к жестким ограничениям.
"Пока мы действуем в условиях адаптивного карантина. Более того, мы уже видим, что города и районы, где мы вводили "красный уровень" эпидемической безопасности и которые придерживались соответствующих правил, у них снижалась соответственно заболеваемость за 14 дней. Мы это сразу видим по цифрам", - пояснил министр.
По словам главы Минздрава, сейчас в стране впятеро больше больных коронавирусом либо с подозрением, чем было в июле.
"У нас в середине июля количество пациентов, одновременно находящихся в больницах, составляло чуть более 3500 человек больных коронавирусом. На сегодняшний день у нас больных или с подозрением - уже более 16 000, это практически в 5 раз больше. И заполняется каждый день. У нас есть предел", - сказал он.
Основными проблемами пандемии в Украине Степанов назвал возможную нехватку врачей и койко-мест в больницах.
"Если мы говорим о койках, то у нас на сегодняшний день отведено 36 тысяч кроватей под больных COVID-19. (Если больных будет больше - ред.) просто некуда будет их принимать. Мы же не можем, условно говоря, не принимать больных, не предоставлять помощь при инсультах и тому подобное. И конечно, это главное беспокойство, которое у нас возникает. То есть мы переоборудуем систему, мы добавляем кровати, добавляем кислород, но, извините, у нас просто может банально не хватить врачей, которые в состоянии предоставлять эту медицинскую помощь", - сказал министр.
Степанов допустил, что количество коек может быть увеличено еще на 15 тысяч.
По состоянию на утро 4 октября в Украине выявлено 226 462 случая заражения коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился у 4 140 больных. Жертвами эпидемии в Украине стали 4 397 человек (+44 за сутки).
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с твоми подельниками шарлатанами. Карантин вне закона и КС это четко указал но папуасам все равно им нравится быть тупым быдлом которое думает,что ему позволят жить как людям. Только люди воспитывают свое начальство,а не заглядывают ему в рот.
в Германии на прошедшей неделе в течении, если(!) не ошибаюсь, 3-х дней было с «колебаниями» 2.500 инфицированных. Пполностью «карантин» хотят предотвратить, поэтому решили локально действовать.......
Сначала завезли заробитчан со всего мира, без всякого контроля и карантина. Потом посадили здоровых граждан на тотальный карантин, хотя заболевших были единицы. Это в разгар посевной и когда было тепло.
Теперь в осеннюю непогоду и пик простудных заболеваний, тотального карантина нет !
Мозгов вообще нет
Як почали критикувати Супрун, мовляв, знищила медицину, нічого не побудувала.
Хочеться спитать - ви щось вже зробили ? Хтось відчув зміни ?
Та з вас навіть коронавірус посміявся.
Убожєства...
у него говно на выборах прёт