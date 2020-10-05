Враг за сутки четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб
За минувшие сутки наемники РФ на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям, украинские военнослужащие не пострадали.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.
"За прошедшие сутки, 4 октября, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушали режим прекращения огня. Так, недалеко от Авдеевки и Катериновки зафиксированы враждебные выстрелы из стрелкового оружия, около Водяного - из автоматического станкового гранатомета. У населенного пункта Шумы противник открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. Вражеские выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья наших защитников, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток, 5 октября, в районе поселка Новолуганское враг совершил один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. В остальных районах по всей линии разграничения наблюдается тишина.
В штабе ООС отметили, что военнослужащие ВСУ и спасатели ГСЧС продолжают ликвидировать пожары в Луганской области.
"Вчера основные усилия были направлены на тушение очагов возгораний вблизи населенных пунктов Кряковка, Трехизбенка, Айдар, Шуми. Кроме того, 166 военнослужащих и 16 единиц автомобильной и инженерной техники было задействовано в ликвидации последствий пожаров в населенном пункте Вороново", - подытожили в штабе ООС.
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-Росія порушила або сама, або була провокатором порушення
територіальної цілісності більшості країн з якими підписувала Угоду про створення СНД: - Молдова, Грузія, Україна, Азербайджан, Вірменія, Казахстан, так і з тими, які її не підписали- країнами Прибалтики!
-Росія порушила майже всі угоди про створення ЄвраЗЕС, і Митного союзу - Казахстан, Туркменістан. Білорусія.
Білорусії, наприклад, САМ Путін обіцяв, що після її входження в названі структури, вона матиме щорічно 11 мільярдів доларів вигоди... виявилося- має вона має щорічні 1,5- 2 млрд збитків. Майже зі всіма країнами в середині ЄвраЗЕС - росія веде торгівельні війни і веде підривну діяльність!
-За останнє століття росія порушила абсолютну більшість міжнародних угод з країнами Європи, США, Японією... Порушила у всіх сферах життя, - військовій, політичній, гуманітарній, економічній та екологічній. Порушила в односторонньому порядку. Порушила навіть собі на шкоду ( в підсумку) , як от наприклад - Угоди в середині картелю ОПЕК+, Хельсінські угоди, угоди про заборону використання хімічної зброї, про ракети середньої та малої дальності ... Втручається у внутрішні справи цих країн, в їх виборчі процеси і проводить диверсійні акції на їх територіях.
-Про що мова, якщо навіть Бісмарк і Черчилль застерігали - не намагайтеся будь що вирішити з росією шляхом Угод, бо вона ніколи їх не дотримувалася, не дотримується і дотримуватися не буде. Є і народна мудрість, що безкінечно обманювати можна лише того, хто безкінечно погоджується на те, щоб його обманювали!
-І в мене викликає подив, що цивілізований світ ще й далі намагається вести з росією будь які перемовини, бо ж відомо, що досягнені домовленості не можуть бути ні виконаними, ні дотриманими російською стороною. Тільки найжорсткіші санкції за системне порушення Угод можуть бути підставою для нейтралізації негативних наслідків від подальшого віроломного обману росією сторін її міжнародних Угод! На нинішньому етапі -тільки ПОВНА економічна блокада росії на міжнародній арені, може стати умовою їх дотримання в майбутньому .І лише вона (повна економічна блокада) здатна "привести її до почуття" не мілітарним шляхом!
-А як назвати шестирічну участь України, Німеччини і Франції в Нормандському форматі - багаторічним самообманом, чи стимулом для подальших "надуватєльств" росією... -Щоб росія мала право вчергове сказати - "Путін снова всєх пєрєіграл"? І далі продовжував "пєрєігрівать", "надувать", "карать"... і робити квадратні очі на чергові "застереження і стурбованості" світової спільноти ?
- Тому остання заява Єрмака: - "Нормандська зустріч" потрібна Україні якнайшвидше, і ми далі робитимемо все необхідне" -
за згаданих вище умов, виглядала б зі сторони притомного люду-чистим ідіотизмом! Але в поєднанні з вимогою "головнокомандувача" про заборону стріляти у відповідь (та штрафами бійців за недотримання цієї "вимоги"), з неймовірно різким (на 85%) зниженням фінансування розвитку ракетних озброєнь і відмови від нарощування оснащенням ними наших ЗСУ - є ЕТАЛОННОЮ ЗРАДОЮ державних інтересів України! І вчергове засвідчує про капітулянтський курс нинішньої верхівки влади України перед росією!
А так ДА - радует , что потерь среди украинских военнослужащих нет (если в «штабе» конечно не врут).......
А каска не нужна, там нечего защищать.
https://t.me/LastBP/737
[ Фотография ]
Ситуація в зоні ООС з кожним днем все напруженіша. Бойовики постійно обстрілюють українські позиції, знаючи, що відповідати нашим військовим заборонено. У фронтових зведеннях все частіше ми бачимо словосполучення "підірвались на невідомих вибухових пристроях" та "бойові втрати при ворожих обстрілах відсутні".
А між тим, вчора у військовий госпіталь Харкова привезли поранених. Серед них є важкопоранені, є воїни з ампутацією. Але про них штаб ООС чомусь мовчить.
Привезли їх на старенькому літаку «Віта», якому уже 39 років і він щомісяця потребує ремонту. Кошти на його заміну виділялись у 19-тому, але нове керівництво вирішило витратити його на "важливіші потреби".