Враг за сутки четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь и ранений нет, - штаб

За минувшие сутки наемники РФ на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям, украинские военнослужащие не пострадали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"За прошедшие сутки, 4 октября, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушали режим прекращения огня. Так, недалеко от Авдеевки и Катериновки зафиксированы враждебные выстрелы из стрелкового оружия, около Водяного - из автоматического станкового гранатомета. У населенного пункта Шумы противник открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. Вражеские выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья наших защитников, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 5 октября, в районе поселка Новолуганское враг совершил один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. В остальных районах по всей линии разграничения наблюдается тишина.

В штабе ООС отметили, что военнослужащие ВСУ и спасатели ГСЧС продолжают ликвидировать пожары в Луганской области.

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"Вчера основные усилия были направлены на тушение очагов возгораний вблизи населенных пунктов Кряковка, Трехизбенка, Айдар, Шуми. Кроме того, 166 военнослужащих и 16 единиц автомобильной и инженерной техники было задействовано в ликвидации последствий пожаров в населенном пункте Вороново", - подытожили в штабе ООС.