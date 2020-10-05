Не согласен, что у конфликта в Нагорном Карабахе нет военного решения, - Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не согласен, что у конфликта его страны с Арменией в Нагорном Карабахе нет военного решения.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он сказал в интервью Al Arabiya, передает пресс-служба президента Азербайджана.
"Я часто слышу, что у конфликта нет военного решения. Во-первых, я не согласен с этим. Во-вторых, если нет военного решения, дайте нам невоенное решение, дайте нам дипломатическое решение", – сказал он.
Алиев утверждает, что резолюции Совета безопасности ООН требуют безоговорочного вывода армянских войск из Карабаха. Однако, считает он, за 28 лет переговоров посредники Минской группы ОБСЕ и международные организации так и не предложили политического решения конфликт
"Они заморозили конфликт. Но он не заморожен. Как долго нам ждать? Еще 30 лет?<...> Если международному сообществу не удастся обеспечить выполнение международных резолюций, Азербайджан сделает это сам. Такое тоже бывает", – сказал он.
Лидер Азербайджана также думает, что решение должно быть путем переговоров, но "переговоры должны быть сутью".
"Заявление Армении о том, что "Карабах – это Армения", заявил их премьер-министр, фактически разрушило принципы урегулирования конфликта", – сказал Алиев.
27 сентября между Арменией и Азербайджаном начались масштабные бои за Нагорный Карабах, за который уже более 30 лет идет территориальный спор. Противники обвиняют друг друга в эскалаци
30 сентября Алиев заявил, что его страна прекратит боевые действия, если Армения "откажется от оккупационной политики" и выведет свои войска из Нагорного Карабаха. 4 октября он потребовал, чтобы Армения установила график вывода войск из НК и прилегающих территори
2 октября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно, лишь если Турция уйдет из Южного Кавказа
3 октября Алиев призвал Россию, США и Францию (сопредседателей минской группы ОБСЕ) продолжить попытки решить конфликт в Нагорном Карабахе. Днем ранее МИД Армении приветствовало переговоры в Минской группе в телефонном режиме.
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Якщо НІ, то це ЗАВЖДИ ПРИЗВОДИТЬ ДО ТАКИХ ОСЬ "КАРАБАСЬКИХ КОНФЛІКТІВ",
бо "СПРАВЕДЛИВИХ КОРДОНІВ" НІДЕ В СВІТІ НЕМАЄ. І це - аксіома.
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Нет. Пашинян отказался подписывать договор о Евразийском Союзе. Кроме того, отказался от совместной с Россией ПВО.
а не в особом отношении к какой то из национальностей.
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Именно в особом, потому что реверансы белорусов им до лампочки, а вот армян надо попинать.
мой знкомый воевал в АТО почти весь 2015 год
минометчик
стреляли очень много, почти каждый день круглый год
начали стрялть минами образца 1938 года изделия
закончили перед дембелем минами 1942 года
оружия и боеприпасов было в Украине на десятки лет войны
пернестань нести пургу, маразматик
Про напад параші на Україну "Ренд корп." не просто попереджала.
Вона попереджала про це ще у 1992 році.
І не тільки попереджала, а й прорахувала сценарій війни.
І ця інфа була на столі у Кравчука. І не тільки у вищого керівництва. Ця інфа навіть у пресу проскочила.
Патріотично налаштовані військові та співробітники спецслужб (мало таких, але були) сумнівів не мали про те, що така війна буде. Питання було в часі. Чечня дала Україні відстрочку.
Але відстрочка не була використана, бо як Кравчук, так і Кучма наводнили верхівку військових формувань пацакською агентурою, у кращому випадку дебілами, які патякали про "брацкій народ".
І те, що воєнкомати відшивали добровольців, правда.
тоді перехопили всі шляхи.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13253550.html?utm_source=embed_post
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Это враньё легко проверятеся в Википедии. Навсидку Гандзасар основан армянами в 10 веке.
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Снова враньё. Церкви строятся государствами а не племенами, албанского государства там в то время не было и быть не могло. Первое албанское княжество было сформировано в 1190 году на Балканском полуострове, а эта церковь имеет упоминания историков ещё с 10 века, строилась армянскими князьями, о чём имеются надписи того времени внутри церкви на древнеармянском языке.
Что касается Украины, происходит то же самое - в Москве ЧК СССР выдавало россиянам форму украинских повстанцев и указания где и кого убивать из мирного населения с особыми зверствами чтобы приписать это украинцам .Эти документы рассекречены и имеются в архивах.
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В этнических чистках виноваты спецорганы кгб, которые их организуют отдельно от своего народа и отдельно от армянского народа. Для этого с территорий ликвидируют органы внутренних дел и внутренние войска. Завозятся организованные банды уголовников всех национальностей под видом местного населения. А вы пытаетесь делать то, что делает Кремль - разжигать ненависть на весь народ.
За последние дни, в соцсетях армяне вылили кучу грязи на Грузию и грузин, называя нас собаками, **********, предателями и т.д. Разочаровали даже френды, к которым относился с большим уважением.
Одна френдесса поделилась постом, где автор пишет список десятка стран, которые мол воюют с маленькой Арменией. В списке найдёте такие страны как Украина, Израиль, Грузия. Тут же нас называют ублюдками.
Грузины оказались, мягко говоря, в немилости за то, что заняли нейтральную позицию. Грузия и раньше придерживалась нейтралитета.
Если вспомнить апрель 2016 года, когда был очередной всплеск военных действий между Арменией и Азербайджаном, премьер Грузии и не только он призвал эти страны к мирному разрешению проблемы, предложив посредничество.
Намедни было то же самое - премьер заявил, что Грузия готова в любом формате (!) способствовать установлению мира в регионе и предоставить площадку для переговоров сторонам конфликта.
А френдам-армянам напомню, что существует международное право, которым и пользуется цивилизованное общество при разрешении подобных конфликтов. Я не политик, не аналитик и не эксперт, но одно знаю точно, об этом я писал здесь, у себя в прошлом году, что беженцев надо вернуть в их дома - чему вы противитесь все 30 лет. А люди уже состарились, и многих, наверное, уже и в живых нет.
Что касается грузин и того, как вы оскорбляете весь народ.
Грузия и грузины помнят много обид с вашей стороны, но всё прощали и не вспоминали. На юге Грузии проживает большое число армян. Они потомки переселенцев из Османской империи.
Их приняли, приютили, но спустя сто с лишним лет - этот регион стал сепаратистским.
Регион требует отделения при поддержке Москвы, называя эти земли исконно армянскими.
Вам, дорогие мои армянские френды и не френды тоже, напомню: ваше государство обьявило войну Грузии в 1918 году, требуя территории, как всегда.
Армяне, опять же при поддержке Москвы в 1993 году, в Абхазии приняли самое активное участие в этнической чистке, в результате чего, кроме десятков тысяч убитых грузин, 350 тысяч человек стали беженцами.
Погуглите и узнайте, какие зверства творил батальон Баграмяна с грузинским населением Абхазии! Мы опять промолчали и с вами не ссорились.
В августе 2008 года, русская авиация бомбила Грузинские города. Напомнить, откуда они взлетали? С военной базы в Армении.
Я не встречал и не слышал, чтобы хотя бы один армянин вышел с протестом к базе или хотя бы к российскому посольству в Ереване. Не вышел, потому что вам было наплевать, что гибнут грузины, что их убивают в их же доме.
Грустно, что среди вас мало Сергеев Нигоянов, а всё больше - Кеосаянов и Симоньянов.
И последнее: когда в ООН решается грузинский вопрос, ваша страна голосует всегда против Грузии.
Но при всём перечисленном, по вашей логике, выродки - всё равно грузины.
Мурман Чохели
Но это не отменяет возможность и нужность силового решения вопроса.