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Не согласен, что у конфликта в Нагорном Карабахе нет военного решения, - Алиев

Не согласен, что у конфликта в Нагорном Карабахе нет военного решения, - Алиев
Фото: АПА

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не согласен, что у конфликта его страны с Арменией в Нагорном Карабахе нет военного решения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он сказал в интервью Al Arabiya, передает пресс-служба президента Азербайджана.

"Я часто слышу, что у конфликта нет военного решения. Во-первых, я не согласен с этим. Во-вторых, если нет военного решения, дайте нам невоенное решение, дайте нам дипломатическое решение", – сказал он.

Алиев утверждает, что резолюции Совета безопасности ООН требуют безоговорочного вывода армянских войск из Карабаха. Однако, считает он, за 28 лет переговоров посредники Минской группы ОБСЕ и международные организации так и не предложили политического решения конфликт

"Они заморозили конфликт. Но он не заморожен. Как долго нам ждать? Еще 30 лет?<...> Если международному сообществу не удастся обеспечить выполнение международных резолюций, Азербайджан сделает это сам. Такое тоже бывает", – сказал он.

Лидер Азербайджана также думает, что решение должно быть путем переговоров, но "переговоры должны быть сутью".

"Заявление Армении о том, что "Карабах – это Армения", заявил их премьер-министр, фактически разрушило принципы урегулирования конфликта", – сказал Алиев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азербайджан прекратит обстрелы в Нагорном Карабахе, когда Армения предоставит график вывода своих войск, - Алиев

27 сентября между Арменией и Азербайджаном начались масштабные бои за Нагорный Карабах, за который уже более 30 лет идет территориальный спор. Противники обвиняют друг друга в эскалаци

30 сентября Алиев заявил, что его страна прекратит боевые действия, если Армения "откажется от оккупационной политики" и выведет свои войска из Нагорного Карабаха. 4 октября он потребовал, чтобы Армения установила график вывода войск из НК и прилегающих территори

2 октября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно, лишь если Турция уйдет из Южного Кавказа

3 октября Алиев призвал Россию, США и Францию ​​(сопредседателей минской группы ОБСЕ) продолжить попытки решить конфликт в Нагорном Карабахе. Днем ранее МИД Армении приветствовало переговоры в Минской группе в телефонном режиме.

Азербайджан (794) Алиев Ильхам (163) Армения (829)


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Топ комментарии
+48
Ось як треба реакціонувати до ворогів. Справжній син своєї землі.
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05.10.2020 08:05 Ответить
+28
ндааа, Алиев - это не ЗЕлебобик...
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05.10.2020 08:25 Ответить
+26
У нагорно карабахского конфликта нет другого решения чем военный как нету других решений у конфликтов которых развязал Лаптестан - неофашисткое государство современности! Как ни прискорбно говорить что для решения проблем Донбасса и Крыма нет другого решения кроме военного!
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05.10.2020 08:25 Ответить
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Страница 2 из 2
А для чого мені відповідати на це питання? Я ж не заперечую, що переважна більшість населення Нагірного Карабаху на початок 90-х були Вірмени. І у них була Своя де-юре і де-факто автономна область у складі АзРСР. Вірмени з обох боків кордону ПОРУШИЛИ МІЖНАРОДНО ВИЗНАНІ ВІРМЕНІЄЮ В ТОМУ ЧИСЛІ КОРДОНИ (Азербайджану) І РОЗПОЧАЛИ ВІЙНУ ЗА КАРАБАХ. І це -також ФАКТ, визнаний на рівні ООН. Ви - вірмени Карабаху-терористи, які порушили закон своєї країни, Азербайджану. А вірмени Вірменії - агресори, які напали на країну - сусіда. І це загально визнаний факт для всього світу, крім вас. Тут все дуже просто:
- Або ви визнаєте непорушність кордонів альбо - НІ.
Якщо НІ, то це ЗАВЖДИ ПРИЗВОДИТЬ ДО ТАКИХ ОСЬ "КАРАБАСЬКИХ КОНФЛІКТІВ",
бо "СПРАВЕДЛИВИХ КОРДОНІВ" НІДЕ В СВІТІ НЕМАЄ. І це - аксіома.
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05.10.2020 13:25 Ответить
Частично можно согласиться, а частично нет. ( на счет власти Азербайджана и путинской не любви лично к Пашиняну и "цветным революциям" это да) Но не смотря на все это Армения Пашиняна военный союзник Раши, голосует на международной арене практически в унисон с Кремлем, на территории Армении базы Раши и пограничники в том числе, Армения зависимая от Раши страна которая отказалась от подписания соглашения с ЕС и вошла во всевозможные " таежные союзы", "революционер" Пашинян поздравил " демократа" Лукашенко с переизбранием на пост президента, Армения выдвигает территориальные претензии даже Грузии... можно продолжить... Так что не все так однозначно. ( хотя понятно что Азербайджан и особенно Алиев это отнюдь не "конфетка", тут согласен. А большинство граждан Украины выступает на стороне Азербайджана просто потому, что сама в ситуации когда сосед оттяпал у нас Крым, Севастополь, ОРДЛО, и те же бесконечные и бессмысленные переговоры в Минске и у обоих нарушена территориальная целостность. причина только в этом, а не в особом отношении к какой то из национальностей. Завтра Алиев будет в засос целоваться с Путиным, и отношение к Азербайджану поменяется.. Но пока вот так.
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05.10.2020 09:27 Ответить
Рашка настільки глибоко нахлобучила Вірменію, що швидко сприснути з цього - буде означати економічний, соціальний і безпековий колапс маленької Вірменії. Тому Пашинян вимушений якийсь час порпатись у форвартері Раші, нічого не поробиш. Але Раша - це той коханець, який одночасно і "кохає", і б'є. Тому вірменам буде мудріше відмовитись від цього Карабаху і від російської допомоги. Укласти договір з НАТО, а парашників викинути з своєї теріторії.
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05.10.2020 10:06 Ответить
и вошла во всевозможные " таежные союзы"

==
Нет. Пашинян отказался подписывать договор о Евразийском Союзе. Кроме того, отказался от совместной с Россией ПВО.

а не в особом отношении к какой то из национальностей.

--
Именно в особом, потому что реверансы белорусов им до лампочки, а вот армян надо попинать.
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05.10.2020 11:20 Ответить
Не згоден, що конфлікт у Нагірному Карабасі не має військового вирішення, - Алієв - Цензор.НЕТ 6177
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05.10.2020 09:00 Ответить
в тот момент военкоматах были километровые очереди из добровольцев, которых всех военкоматы послали нахрен, а потом взорвали все склыды с боеприпасами и стянули всю технику в Киев на парад по приказу кремля для облегчения вторжения
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05.10.2020 09:12 Ответить
это были очереди из крепкких пацанов, прошедших армию
мой знкомый воевал в АТО почти весь 2015 год
минометчик
стреляли очень много, почти каждый день круглый год
начали стрялть минами образца 1938 года изделия
закончили перед дембелем минами 1942 года
оружия и боеприпасов было в Украине на десятки лет войны
пернестань нести пургу, маразматик
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05.10.2020 09:20 Ответить
Вставлю свої 5 коп.
Про напад параші на Україну "Ренд корп." не просто попереджала.
Вона попереджала про це ще у 1992 році.
І не тільки попереджала, а й прорахувала сценарій війни.
І ця інфа була на столі у Кравчука. І не тільки у вищого керівництва. Ця інфа навіть у пресу проскочила.
Патріотично налаштовані військові та співробітники спецслужб (мало таких, але були) сумнівів не мали про те, що така війна буде. Питання було в часі. Чечня дала Україні відстрочку.
Але відстрочка не була використана, бо як Кравчук, так і Кучма наводнили верхівку військових формувань пацакською агентурою, у кращому випадку дебілами, які патякали про "брацкій народ".
І те, що воєнкомати відшивали добровольців, правда.
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05.10.2020 10:08 Ответить
Москаль розповідав у Гончаренка, що рашка намагалась віджати Крим ще за Ющенка.
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05.10.2020 10:17 Ответить
війська вводила, операція вже от планувалась.
тоді перехопили всі шляхи.
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05.10.2020 10:18 Ответить
И в этой очереди стоял трусливый дезертир клоун со своими зебуинами Я не удивлюсь если клоуну УБД дадут
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05.10.2020 09:30 Ответить
Достаточно гарантий невмешательства РФ от НАТО.
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05.10.2020 10:10 Ответить
Ну то й що. Справа не в тому, хто що говорить, а хто що робить. В 14-15 роках військового рішення не було, тепер може бути. Правда не при цих зєльоних жидівських шмарклях.
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05.10.2020 10:08 Ответить
А ты, падаль, давай, отправляйся на фронт Родину защищать, и таких как ты грамотеев собери и иди, выполняй долг, о котором ты торочишь тут. Или западло подыхать, лучше на диване киздеть? Почему тогда твой гринпоц не решает проблему военным путем, а? Про это ты, мразь, молчишь. А дали кремлевские кураторы методичку мочить Порошенко и ты тут развонялся. Ты что, урод, в реале считаешь, что Украина сейчас или 5 лет назад, смогла бы Рашу победить? Ты придурок совсем, или мокшанская балалайка в жопе велит херню гнать? Если считаешь, что сейчас Украина может победить в открытой войне лаптестан, бегом на фронт, гнида, побеждай! А пока у нас нет такого потенциала, все правильно Порох сделал, накапливал по -тихому военную мощь, и рассказывал сказки про невоенное решение. Нужно просто дать таким уе..ь ,как ты, оружие, отправить на фронт, пусть, твари, там показывают, как нужно воевать и побеждать, а мы посмотрим, как у тебя, гнида, это сейчас получится.
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05.10.2020 11:13 Ответить
Порошенко создал предпосылки для решения лугандонской проблемы военным путем, но гундявый вместе с шефирами и остальными зермаками все это закопали
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05.10.2020 09:07 Ответить
тебе дали очень точный ник на курсах
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05.10.2020 09:13 Ответить
Стараюсь
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05.10.2020 09:31 Ответить
Не згоден, що конфлікт у Нагірному Карабасі не має військового вирішення, - Алієв - Цензор.НЕТ 8521

https://oleg-leusenko.livejournal.com/13253550.html?utm_source=embed_post
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05.10.2020 10:02 Ответить
Не згоден, що конфлікт у Нагірному Карабасі не має військового вирішення, - Алієв - Цензор.НЕТ 5817
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05.10.2020 09:09 Ответить
Никто не может ответить на простой вопрос - откуда в Нагорном Карабахе взялись христианские памятники армянской архитектуры и церкви 10 века нашей эры?
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05.10.2020 09:21 Ответить
Оттуда,откуда в Карелии финские лыжи.
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05.10.2020 09:26 Ответить
Это конечно вопрос!Но ты его задаешь не вовремя.То ли всилу непонимания "текущего момента" ,то ли всилу твоей скрытой роли провокатора.
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05.10.2020 09:54 Ответить
Там нет армянских памятников. По всему Кавказу есть просто христьянские памятники. На Кавказе всегда жило много разных народов. Толерантность это яркая черта кавказцев. В одном только Дагестане сохранили свою культуру десятки народов. В Грузии, в Азербайджане, в любой кавказкой республике есть маленькие народы которые сохранили свою идентичность. И на фоне этого ярко выделяется Армения, которая всего за 100 полностью изгнала все другие народы превратившись в моноэтническую республику. Разве это не убедительный факт шовинистической политики армянского руководства??
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05.10.2020 10:58 Ответить
"Ихтамнет", уже слышали. Что касается всевозможной резни и убийств, которые в том числе были на Донбассе, этим занимаются банды уголовных элементов, нанятые Путиным или царскими генералами Российской Империи, а не какие-то там народы в целом.Где эти банды были при СССР? Их не было, потому что не было бандита Горбачёва или бандита Путина и им подобных. Болгария в своё время была частью Османской Империи и судя вашей логике, когда там начали убивать турецких оккупантов, это по вашему - шовинизм и агрессия.
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05.10.2020 11:36 Ответить
Причем тут "ихтамнет"? Ты сейчас пытаешся мне доказать что на территории Карабаха раньше не жили курды, албанцы и другие народы? Тебя не удивляет тот факт, что куда бы не переехали армяне, то там удивительным образом находятся древние армянские артефакты? Причем особо подчеркну 2 странности. Все эти находки относятся исключительно к древним временам и все они обнаружены только после 1930 года. Не кажется ли тебе странным что следы пребывания армян на отрезке 1000-1850гг отсутствуют. Как получилось так что армянские кладбища в Армении и Карабахе или возрастом старше 1000 лет или моложе 150 лет.
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05.10.2020 12:31 Ответить
следы пребывания армян на отрезке 1000-1850гг отсутствуют.
==
Это враньё легко проверятеся в Википедии. Навсидку Гандзасар основан армянами в 10 веке.
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05.10.2020 12:59 Ответить
Википедия не есть документ. Ссылки википедии приводят только к армянским источникам. Азербайджанская сторона приводит убедительные аргументы, что эта церковь албанская. Впрочем, мы опять увязли в этом бессмысленом историческом споре который так любят армяне. Суть о сегодняшнем дне. И неоспоримым фактом является то что Армения пользуется политикой этнических чисток таким образом присваивая себе территории.
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05.10.2020 14:02 Ответить
что эта церковь албанская.

==
Снова враньё. Церкви строятся государствами а не племенами, албанского государства там в то время не было и быть не могло. Первое албанское княжество было сформировано в 1190 году на Балканском полуострове, а эта церковь имеет упоминания историков ещё с 10 века, строилась армянскими князьями, о чём имеются надписи того времени внутри церкви на древнеармянском языке.
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05.10.2020 16:41 Ответить
Почему я должен верить тебе? Ты не замечаешь что ты пишешь утвердительно не предоставляя фактов. Пишу тебе еще раз. Армения использует шовинистическую политику проводя этнические чистки. А ты используешь в качестве аргумента историчность армян в википедии.
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05.10.2020 17:11 Ответить
Там внутри церкви по албански написано? Или по азербайджански?Вам ничего не останется как уничтожить эту церковь вместе древнеармянскими надписями, чтобы вам она глаза не колола.Ещё раз пишу, этнические чистки проводит РФ с помощью нанятых "армянских банд" внутри которых и чечены и абхазы и россияне и кого там только нет.
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05.10.2020 17:48 Ответить
))))) так оказывается сотни тысяч азербайджанцев, русских, курдов, грузин и других из Армении изгнали чеченцы с абхазами???)))) ты пьяный чтоли?)))
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05.10.2020 18:26 Ответить
По мне так разговоры о исторической принадлежности этих территорий в древности - вообще не имеют смысла. Есть международное право, есть официально признанные границы. И если бы придерживались просто международного права, а не закона джунглей, то и меньше бы было в мире войн
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05.10.2020 21:37 Ответить
Согласен. Разговоры о своей древности и историчности приводят только в тупик. Есть общепринятые международные законы и договора. Достаточно обратить внимание что все оккупации, агрессии, войны... всегда оправдывались ИСТОРИЧЕСКОЙ справедливостью.
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06.10.2020 21:24 Ответить
Ты также неправ в том что во времена ссср небыло террористических банд. Пример это взрывы в Москве и в Баку совершенные в 70х годах армянскими террористами. Ты также перевираешь мою логику. По моей логике получается что турки оккупировав Болгарию, не уничтожили культуру болгар и не проводили этнических чисток. А вот Армения именно и занимается повсюду уничтожением чужой культуры и этническими чистками.
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05.10.2020 12:38 Ответить
Не путайте организованные имперской Россией группировки и банды с террористами- одиночками. Что касается "чисток" ими на протяжении столетий занимались спецорганы России типа ЧК и ФСБ под легендами местных "националистов". Примеры есть и в Украине.
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05.10.2020 16:44 Ответить
Тоесть армянские власти не виноваты в этнических чистках Армении???? Виноват только кремль??? И причем тут Украина? Разве Украина моноэтническое государство?
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05.10.2020 17:14 Ответить
Я писал что невиноваты армянские власти? Где?
Что касается Украины, происходит то же самое - в Москве ЧК СССР выдавало россиянам форму украинских повстанцев и указания где и кого убивать из мирного населения с особыми зверствами чтобы приписать это украинцам .Эти документы рассекречены и имеются в архивах.
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05.10.2020 17:53 Ответить
Виноват только кремль???

==
В этнических чистках виноваты спецорганы кгб, которые их организуют отдельно от своего народа и отдельно от армянского народа. Для этого с территорий ликвидируют органы внутренних дел и внутренние войска. Завозятся организованные банды уголовников всех национальностей под видом местного населения. А вы пытаетесь делать то, что делает Кремль - разжигать ненависть на весь народ.
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05.10.2020 18:01 Ответить
Это твой ответ на мое обвинение властей Армении в этнических чистках в Армении и Карабахе?))))
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05.10.2020 18:28 Ответить
Какой ужас! Алиев не согласен с мантрами евротряпок.
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05.10.2020 09:24 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3298039.html Грузин не выдержал, и высказал армяшкам всё, что о них думает

За последние дни, в соцсетях армяне вылили кучу грязи на Грузию и грузин, называя нас собаками, **********, предателями и т.д. Разочаровали даже френды, к которым относился с большим уважением.
Одна френдесса поделилась постом, где автор пишет список десятка стран, которые мол воюют с маленькой Арменией. В списке найдёте такие страны как Украина, Израиль, Грузия. Тут же нас называют ублюдками.
Грузины оказались, мягко говоря, в немилости за то, что заняли нейтральную позицию. Грузия и раньше придерживалась нейтралитета.
Если вспомнить апрель 2016 года, когда был очередной всплеск военных действий между Арменией и Азербайджаном, премьер Грузии и не только он призвал эти страны к мирному разрешению проблемы, предложив посредничество.
Намедни было то же самое - премьер заявил, что Грузия готова в любом формате (!) способствовать установлению мира в регионе и предоставить площадку для переговоров сторонам конфликта.
А френдам-армянам напомню, что существует международное право, которым и пользуется цивилизованное общество при разрешении подобных конфликтов. Я не политик, не аналитик и не эксперт, но одно знаю точно, об этом я писал здесь, у себя в прошлом году, что беженцев надо вернуть в их дома - чему вы противитесь все 30 лет. А люди уже состарились, и многих, наверное, уже и в живых нет.
Что касается грузин и того, как вы оскорбляете весь народ.
Грузия и грузины помнят много обид с вашей стороны, но всё прощали и не вспоминали. На юге Грузии проживает большое число армян. Они потомки переселенцев из Османской империи.
Их приняли, приютили, но спустя сто с лишним лет - этот регион стал сепаратистским.
Регион требует отделения при поддержке Москвы, называя эти земли исконно армянскими.
Вам, дорогие мои армянские френды и не френды тоже, напомню: ваше государство обьявило войну Грузии в 1918 году, требуя территории, как всегда.
Армяне, опять же при поддержке Москвы в 1993 году, в Абхазии приняли самое активное участие в этнической чистке, в результате чего, кроме десятков тысяч убитых грузин, 350 тысяч человек стали беженцами.
Погуглите и узнайте, какие зверства творил батальон Баграмяна с грузинским населением Абхазии! Мы опять промолчали и с вами не ссорились.
В августе 2008 года, русская авиация бомбила Грузинские города. Напомнить, откуда они взлетали? С военной базы в Армении.
Я не встречал и не слышал, чтобы хотя бы один армянин вышел с протестом к базе или хотя бы к российскому посольству в Ереване. Не вышел, потому что вам было наплевать, что гибнут грузины, что их убивают в их же доме.
Грустно, что среди вас мало Сергеев Нигоянов, а всё больше - Кеосаянов и Симоньянов.
И последнее: когда в ООН решается грузинский вопрос, ваша страна голосует всегда против Грузии.
Но при всём перечисленном, по вашей логике, выродки - всё равно грузины.
Мурман Чохели
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05.10.2020 09:35 Ответить
Не предоставили непрерывную поставку "ихтамнетов" с техикой через территорию - хфашисты (или бандеровцы?) значит!
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05.10.2020 10:05 Ответить
Ключевые слова ,Лидер Азербайджана , а в Украине Чмо Зеленский
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05.10.2020 09:41 Ответить
https://censor.net/ru/user/47112 От себя добавлю , из Баку есть друзья , и можно поехать , из Тбилиси есть , приглашали , из Еревана нет
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05.10.2020 09:48 Ответить
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05.10.2020 09:58 Ответить
Резолюции ООН,НЕ подкрпленная военной силой - как совместная резолюция "лиги секуальных реформ" и "клуба вязания крючком".
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05.10.2020 10:00 Ответить
Азербайджан не только имеет полное право освободить все оккупированные армянами территории - он просто обязан это сделать. И делать это всеми доступными способами и без всякой оглядки на мнения французкого коммуниста - товарища олланда или французкого банкира - товарища макрона. Более того, другим странам нужно активно помогать Азербайджану в этом деле и вот только тогда в этом регионе установиться справедливый и долгосрочный мир. Ведь, надо помнить, что армяне и Грузию шатают - "великая армения" не предусматривает существование суверенной Грузии.
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05.10.2020 10:14 Ответить
Мировому сообществу надо не выражать обеспокоенность, а сразу давить санкциями и всевозможными блокировками агрессора оккупанта. Только в этом случае возможно политическое урегулирование. Тоже касается и рашки- полная блокировка всех связей, пока не вернут Крым и Донбасс.
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05.10.2020 10:19 Ответить
Да. Армению надо давить, чтобы она освободила оккупированные территории Азербайджана.

Но это не отменяет возможность и нужность силового решения вопроса.
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05.10.2020 11:34 Ответить
Эрдоган - это голова! и Ильхам Алиев - это тоже голова!
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05.10.2020 11:01 Ответить
Якщо протягом півроку нема політичного рішення то, його і не буде ніколи.
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05.10.2020 12:24 Ответить
Завидно..у нас спермотозоид хотя мог шото хорошее сделать а думает если в анус постоянно принимать от москалей то война закончится и можно за забором высоким на даче -дворце в квн играть или в прятки..или в шо они там играют эти недодети..брехло вороватое снова окинуло нас от цивилизации никаких перемен
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05.10.2020 12:51 Ответить
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