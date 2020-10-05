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Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 41 тыс. человек, число заболевших превысило 35,3 млн. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 5 октября в мире зарегистрировали 249 546 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 013 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 35 399 250 случая инфицирования, из них 249 546 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 041 824 человек, из них 4 013 за минувшие сутки.
Успешно преодолели болезнь и вылечились 26,6 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия. Украина находится на 25-м месте мирового рейтинга и на 7-м в Европе.
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А ти знаєш який % померлих буде, якщо всі перехворіють ?