Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 41 тыс. человек, число заболевших превысило 35,3 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 5 октября в мире зарегистрировали 249 546 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 013 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 35 399 250 случая инфицирования, из них 249 546 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 041 824 человек, из них 4 013 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 26,6 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия. Украина находится на 25-м месте мирового рейтинга и на 7-м в Европе.

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