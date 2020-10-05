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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки 3 771 новый случай коронавируса COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 230 233 человек

В Украине за сутки 3 771 новый случай коронавируса COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 230 233 человек

За минувшие сутки в Украине подтвердили 3 771 новый случай заражения коронавирусом COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

С начала пандемии в стране коронавирусом заразились уже 230 233 человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 41 тыс. человек, число заболевших превысило 35,3 млн. ИНФОГРАФИКА

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (446), Киеве (286), Сумской области (282), Донецкой области (226) и Днепропетровской области (203).

Побороли болезни 101 252 человека, в том числе 1 145 - за вчера.

От COVID-19 за все время умерли 4 430 человек (+33 за сутки).

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 124 554 человека, что на 2 596 больше, чем днем ранее.

В Украине за сутки 3 771 новый случай коронавируса COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 230 233 человек 01
В Украине за сутки 3 771 новый случай коронавируса COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 230 233 человек 02
В Украине за сутки 3 771 новый случай коронавируса COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 230 233 человек 03
В Украине за сутки 3 771 новый случай коронавируса COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 230 233 человек 04
В Украине за сутки 3 771 новый случай коронавируса COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 230 233 человек 05
В Украине за сутки 3 771 новый случай коронавируса COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 230 233 человек 06

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
О, значит на этой неделе стоит ожидать более 5тыщ.
показать весь комментарий
05.10.2020 08:58 Ответить
+1
По понедельникам у Зеленского вирус отдыхает, а в пятницу будет более 5000 новых заболевших.

07.09 - 138068 - новых 2174
08.09 - 140479 - новых 2411
09.09 - 143030 - новых 2551
10.09 - 145612 - новых 2582
11.09 - 148756 - новых 3144
12.09 - 151859 - новых 3103
13.09 - 154335 - новых 2476
14.09 - 156797 - новых 2462 v - Пн
15.09 - 159702 - новых 2905
16.09 - 162660 - новых 2958
17.09 - 166244 - новых 3584
18.09 - 169472 - новых 3228
19.09 - 172712 - новых 3240
20.09 - 175678 - новых 2966
21.09 - 178353 - новых 2675 v - Пн
22.09 - 181237 - новых 2884
23.09 - 184734 - новых 3497
24.09 - 188106 - новых 3372
25.09 - 191671 - новых 3565
26.09 - 195504 - новых 3833
27.09 - 198634 - новых 3130
28.09 - 201305 - новых 2671 v - Пн
29.09 - 204932 - новых 3627
30.09 - 208959 - новых 4027
01.10 - 213028 - новых 4069
02.10 - 217661 - новых 4633
03.10 - 222322 - новых 4661
04.10 - 226462 - новых 4140
05.10 - 230236 - новых 3771 v - Пн
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05.10.2020 09:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
О, значит на этой неделе стоит ожидать более 5тыщ.
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05.10.2020 08:58 Ответить
Меньше. Можно снимать запреты.
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05.10.2020 09:14 Ответить
Не впечатляет, из свыше 40 млн. жителей за полгода заболело 230 тыс. человек и 2%? от заболевших умерло, смотреть надо статистику по другим заболеваниям, количество умерших в разы больше.
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05.10.2020 09:17 Ответить
Поправочка
Заразилось ковидом в Украине 230236 человек, из них выздоровело 101252, умерло 4430 то есть текущая летальность 4430*100/(4430+101252)=4,19%. А 124554 еще болеют и не знают, какой процент они пополнят.
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05.10.2020 10:32 Ответить
По понедельникам у Зеленского вирус отдыхает, а в пятницу будет более 5000 новых заболевших.

07.09 - 138068 - новых 2174
08.09 - 140479 - новых 2411
09.09 - 143030 - новых 2551
10.09 - 145612 - новых 2582
11.09 - 148756 - новых 3144
12.09 - 151859 - новых 3103
13.09 - 154335 - новых 2476
14.09 - 156797 - новых 2462 v - Пн
15.09 - 159702 - новых 2905
16.09 - 162660 - новых 2958
17.09 - 166244 - новых 3584
18.09 - 169472 - новых 3228
19.09 - 172712 - новых 3240
20.09 - 175678 - новых 2966
21.09 - 178353 - новых 2675 v - Пн
22.09 - 181237 - новых 2884
23.09 - 184734 - новых 3497
24.09 - 188106 - новых 3372
25.09 - 191671 - новых 3565
26.09 - 195504 - новых 3833
27.09 - 198634 - новых 3130
28.09 - 201305 - новых 2671 v - Пн
29.09 - 204932 - новых 3627
30.09 - 208959 - новых 4027
01.10 - 213028 - новых 4069
02.10 - 217661 - новых 4633
03.10 - 222322 - новых 4661
04.10 - 226462 - новых 4140
05.10 - 230236 - новых 3771 v - Пн
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05.10.2020 09:20 Ответить
Лайфхак для найвеличнішого - якщо не робити тести - то й корони не буде!
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05.10.2020 09:20 Ответить
Задача №1 правительству - задействование новых лабораторий для тестирования,
чтобы сократить сроки тестирования до суток ,а не ждать результатов две недели ,
а то и больше.
Очереди в поликлиниках и больницах - очаг инфицирования !
Прекратить дерибан фонда по борьбе с коронавирусом !
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05.10.2020 09:29 Ответить
...уже "задействовали" -увеличили с 5000 до 30 000 тестов в сутки...
при этом не открыв ни одной лаборатории и не взяв на работу ни одного лаборанта - ну просто феномЕн зебильной власти !
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05.10.2020 11:47 Ответить
+5к завтра. в понедельник меньше уже традиционно.
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05.10.2020 09:52 Ответить
пох .. и так понятно люди хйу положили на карантин и коронавирус , а власть положила и на коронавирус и на людей ...
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05.10.2020 11:42 Ответить
 
 