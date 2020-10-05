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В Украине за сутки 3 771 новый случай коронавируса COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 230 233 человек
За минувшие сутки в Украине подтвердили 3 771 новый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
С начала пандемии в стране коронавирусом заразились уже 230 233 человека.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (446), Киеве (286), Сумской области (282), Донецкой области (226) и Днепропетровской области (203).
Побороли болезни 101 252 человека, в том числе 1 145 - за вчера.
От COVID-19 за все время умерли 4 430 человек (+33 за сутки).
Сейчас в Украине COVID-19 болеют 124 554 человека, что на 2 596 больше, чем днем ранее.
Топ комментарии
+1 Владэк
показать весь комментарий05.10.2020 08:58 Ответить Ссылка
+1 Khmelnitskiy
показать весь комментарий05.10.2020 09:20 Ответить Ссылка
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Заразилось ковидом в Украине 230236 человек, из них выздоровело 101252, умерло 4430 то есть текущая летальность 4430*100/(4430+101252)=4,19%. А 124554 еще болеют и не знают, какой процент они пополнят.
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04.10 - 226462 - новых 4140
05.10 - 230236 - новых 3771 v - Пн
чтобы сократить сроки тестирования до суток ,а не ждать результатов две недели ,
а то и больше.
Очереди в поликлиниках и больницах - очаг инфицирования !
Прекратить дерибан фонда по борьбе с коронавирусом !
при этом не открыв ни одной лаборатории и не взяв на работу ни одного лаборанта - ну просто феномЕн зебильной власти !