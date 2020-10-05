В Украине за сутки 3 771 новый случай коронавируса COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 230 233 человек

За минувшие сутки в Украине подтвердили 3 771 новый случай заражения коронавирусом COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

С начала пандемии в стране коронавирусом заразились уже 230 233 человека.

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Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (446), Киеве (286), Сумской области (282), Донецкой области (226) и Днепропетровской области (203).

Побороли болезни 101 252 человека, в том числе 1 145 - за вчера.

От COVID-19 за все время умерли 4 430 человек (+33 за сутки).

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 124 554 человека, что на 2 596 больше, чем днем ранее.











