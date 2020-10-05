COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 446, Киев - 286 и Сумщина - 282

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Сумской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 5 октября в Харьковской области коронавирусом заболели 446 человек.

Общее количество инфицированных составляет 20 964 человека.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 369 человек. С начала эпидемии выздоровели 4 564 пациента.

По состоянию на 5 октября количество активных больных в Харьковской области составляет 16 031 человек.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Киев и Сумская область.

Так, в Киеве суточный прирост заболевших коронавирусом составил 286 человек. Общее количество заболевших - 24 736. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 430 человек, за сутки - 10. С начала эпидемии выздоровели 8 263 пациента. Количество активных больных в Киеве - 16 043.

На Сумщине коронавирусом заболели 282 человека. Общее количество инфицированных составляет 5 453 человека. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 90 человек, за минувшие сутки - 2. С начала эпидемии выздоровел 1936 пациентов. Количество активных больных на Сумщине составляет 3 437 человек.