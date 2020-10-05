Глава Нацполиции Клименко поддержал легализацию проституции, но против наркотиков и оружия: Эта проблема существует и будет существовать
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко выступает за легализацию проституции. Однако, он против легализации наркотиков и оружия.
Об этом сообщил в интервью РБК-Украина глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, количество оружия, которое изымается полицией еженедельно, впечатляет. Вопрос о легализации оружия нужно поднимать после войны, считает он.
"Что касается наркотиков, то у меня есть несколько цифр, которые важно услышать. Так, с начала года полиция изъяла уже 2,6 млн доз наркотиков", - заявил он.
Клименко считает, что употребление марихуаны в медицинских целях должно быть четко определено законом.
"Но на сегодняшний день любая легализация даст возможность медицинским корпорациям под эту марку сделать определенные вещи или определенные действия, которые потом отразятся на наших детях", - говорит он.
По поводу легализации проституции, если государство сможет освоить и законодательно определить правила игры на этом "рынке", то можно об этом говорить.
"Но это должна быть широкая общественная дискуссия. Я не боюсь об этом сказать, потому что эта проблема существовала, существует и будет существовать во всем мире. И Украина здесь не исключение", - добавил он.
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Сприймайте так - людей багато, професії є різні. Буде ще одна - легальна.
Я до того, що навіть маючи дружину і доньку, Ви їх не убезпечите від впливу суспільства.
Банально ... Ви просто не будете про це знати.
Ферштейн ??
"Скаржиться в поліцію вже неможна" - а ось це не правда. Навпаки, можна буде скаржитися в поліцію на кожну протиправну спробу сутенера втрутитися у процес спілкування повії з клієнтами.
Щодо промоуторів і якісних послуг, тут немає слів, напевно тобі років 13. Уявляю твою скаргу на повію в поліцію і реакцію на неї промоутора від права.
Так от. Немиті і смердючі повії які обслуговують немитих і смердючих - це самий низ цієї роботи. Ящо ти вище дна ніколи не піднімався я тебе не звинувачую, бо навіть немиті і смердючі робітники мають право на 30 хвилин задоволення з немитими і смердючими повіями за декілька сотень гривень. Однак, для тих хто гидує дна і шукає кращого завжди знайдеться вища якість. При цьому в Україні середня якість повії (вартість 50-100 доларів на годину) - це чистоплотна дівчина в ******** спальні з ******** ремонтом.
Щодо того що в тебе немає слів, то це через те що ти не здатен ані охопити обсяги та галузі цього ринку ані прогнозувати його розвиток. Щоб ти знав, у еліти секс індустрії (топ-модельний та ескорт бізнес) промоушинг існує давно, прямо тут і зараз. Так само тут і зараз багато дівчат займаються самонавчанням і намагаються в міру своїх сил надавати якісні послуги, бо від цього залежить прийде до них клієнт ще раз чи піде до іншої. Щоб ти знав, у професійних повій стосунки з одним клієнтом можуть тривати роками.
Легальна німецька повія не працює з кримінальними сутенерами. А те що вони привозять собі рабинь з України інша справа. Так само якщо в нас легалізують проституцію кримінал почне возити сюди собі рабинь з якоїсь Мавританії. Треба ж буде якось викручуватися
Зуб даю, через одне-два покоління почнеться мода хлопців на намиста, плаття та спідниці. І якщо я доживу до цього я насміюся з неосвічених батьків та дідів які вважають ніби речі поділяються на чоловічі та жіночі.
Для якісного надання цих послуг необхідно добре знати:
- побудову статевих органів;
- різноманітні способи надання задоволення. Одного мінєту є дуже багато видів. І неправильне підставлення під анал може до травми призвести. Багато нюансів є;
- розумітися на хворобах. Так щоб вчасно відмовляти клієнту з ознаками хламідіозу. І так щоб не завдати болю клієнту з легкою стадією фімозу;
- нормативні акти пов'язані з наданням діяльності;
- основи оподаткування та бухгалтерії, бо половина легальних повій буде самозанятими особами.
Отже, десь від 1 до 2 років навчання. З практичними заняттями і зі здачею випускних іспитів.
Просто на бюджет брати лише дівчат з дитячих будинків. За соціальною льготою.
хотят свой бизнес упорядочить ?
Найдавніша професія. Вірніше одна з найдревніших. Перша була - збирач.