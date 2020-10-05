За сутки коронавирус выявили у 196 детей и 156 медработников, - Степанов

За все время пандемии в Украине заболели 230 236 человек. Из них 14 841 ребенок, а также 16 387 медработников.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 3 774 человека. Из них 196 детей, а также 156 медицинских работников. Были госпитализированы 475 человек. За последние сутки в Украине зафиксировали 33 летальных случая. В то же время, выздоровели 1 145 пациентов", - отметил министр.

За все время пандемии в Украине заболели 230 236 человек. Из них 14 841 ребенок, а также 16 387 медработников.

Всего выздоровели 101 252 пациента, а летальных случаев - 4 430.

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