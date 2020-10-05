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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки коронавирус выявили у 196 детей и 156 медработников, - Степанов

За сутки коронавирус выявили у 196 детей и 156 медработников, - Степанов

За все время пандемии в Украине заболели 230 236 человек. Из них 14 841 ребенок, а также 16 387 медработников.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 3 774 человека. Из них 196 детей, а также 156 медицинских работников. Были госпитализированы 475 человек. За последние сутки в Украине зафиксировали 33 летальных случая. В то же время, выздоровели 1 145 пациентов", - отметил министр.

За все время пандемии в Украине заболели 230 236 человек. Из них 14 841 ребенок, а также 16 387 медработников.

Всего выздоровели 101 252 пациента, а летальных случаев - 4 430.

Также читайте: Нового тотального карантина из-за коронавируса в Украине пока не будет, - Степанов

Автор: 

дети (6576) карантин (16729) врачи (1518) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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156 медработников ?

Откуда вирус ?

У НИХ ЗАЩИТНЫХ КОСТЮМОВ НЕ БЫЛО ?

Они руки не мыли антисептиком?

Плохо убираются помещения медицинских учреждений?
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05.10.2020 09:38 Ответить
а откуда у них защитные костюмы? вы помните хоть одну новость о том что государство поставило защитные средства в больницы? я нет.
костюмами обеспечивали крупные предприятия (например "Нафтогаз","Рошен"), волонтеры. а государство встречало защитные маски для "эпицентра". даже бедосик когда раньше посещал больницы (сейчас перестал почему то) одевал костюм "от Порошенко"
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05.10.2020 09:42 Ответить
Швидкого одужання малечі та лікарям.
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05.10.2020 09:50 Ответить
Врачи и дети болеют...это полный атас....
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05.10.2020 09:55 Ответить
 
 