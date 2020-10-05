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Новости Коронавирус и карантин
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Полиция составила более 30 тыс. админпротоколов за нарушение карантина, - Клименко

Полиция составила более 30 тыс. админпротоколов за нарушение карантина, - Клименко

За время карантина полиция составила более 30 тысяч административных протоколов на граждан за нарушение карантинных мер. При этом судьи часто подходят к рассмотрению протоколов превентивно и не спешат сразу штрафовать нарушителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"Мы составляем протоколы на владельцев заведений питания, ресторанов, ночных клубов. Граждан мы стараемся только предупреждать. И как правило, граждане понимают нас. Сколько полиция выписала протоколов? Более 30 тысяч", - сказал Клименко.

Он отметил, что пока еще не все протоколы рассмотрены, однако судьи часто подходят к вопросу превентивно.

"Судьи часто рассматривали эти протоколы с таким подходом "ну, зачем же сразу штрафовать наших граждан". То есть суды пытались тоже превентивно действовать, не штрафовать сразу", - сказал Клименко.

Глава Нацполиции добавил, что сейчас уровень заполнения протоколов и документирования фактов нарушения карантина на порядок выше, чем это было в начале.

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Как сообщалось ранее, полиция открыла дело из-за проведения концерта в Харькове, который прошел в субботу. На него пришли 2 тысячи человек.

Также сообщалось, что по состоянию на 4 октября в Украине ослабить карантин могут только в Кировоградской области. Остальные регионы не готовы к ослаблению.

карантин (16729) штраф (1287) Клименко Игорь (405) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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В нас взагалі поліція цим не переймається.
За що надбавки коронавірусні отримали..
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05.10.2020 09:37 Ответить
господи это полюция, пусть делом займутся бездельники
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05.10.2020 09:42 Ответить
это почти на пол миллиона гривень!!!
а аппарата ИВЛ не куплено даже с этих денег ни одного!
я уже молчу про стыренную помощь в 65 млрд грн
слуга народа, хватит воровать !!!
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05.10.2020 09:47 Ответить
Коли ви вже маски поскасовуєте?
Скільки можна владі показувати своє невігластво і розумову недоумкуватість?
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05.10.2020 10:09 Ответить
Маски ніколи вже не скасують.

Недоумкуватість можуть показувати вічно.
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05.10.2020 11:08 Ответить
 
 