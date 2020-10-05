Полиция составила более 30 тыс. админпротоколов за нарушение карантина, - Клименко
За время карантина полиция составила более 30 тысяч административных протоколов на граждан за нарушение карантинных мер. При этом судьи часто подходят к рассмотрению протоколов превентивно и не спешат сразу штрафовать нарушителей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.
"Мы составляем протоколы на владельцев заведений питания, ресторанов, ночных клубов. Граждан мы стараемся только предупреждать. И как правило, граждане понимают нас. Сколько полиция выписала протоколов? Более 30 тысяч", - сказал Клименко.
Он отметил, что пока еще не все протоколы рассмотрены, однако судьи часто подходят к вопросу превентивно.
"Судьи часто рассматривали эти протоколы с таким подходом "ну, зачем же сразу штрафовать наших граждан". То есть суды пытались тоже превентивно действовать, не штрафовать сразу", - сказал Клименко.
Глава Нацполиции добавил, что сейчас уровень заполнения протоколов и документирования фактов нарушения карантина на порядок выше, чем это было в начале.
Как сообщалось ранее, полиция открыла дело из-за проведения концерта в Харькове, который прошел в субботу. На него пришли 2 тысячи человек.
Также сообщалось, что по состоянию на 4 октября в Украине ослабить карантин могут только в Кировоградской области. Остальные регионы не готовы к ослаблению.
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За що надбавки коронавірусні отримали..
а аппарата ИВЛ не куплено даже с этих денег ни одного!
я уже молчу про стыренную помощь в 65 млрд грн
слуга народа, хватит воровать !!!
Скільки можна владі показувати своє невігластво і розумову недоумкуватість?
Недоумкуватість можуть показувати вічно.