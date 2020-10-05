Полиция составила более 30 тыс. админпротоколов за нарушение карантина, - Клименко

За время карантина полиция составила более 30 тысяч административных протоколов на граждан за нарушение карантинных мер. При этом судьи часто подходят к рассмотрению протоколов превентивно и не спешат сразу штрафовать нарушителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"Мы составляем протоколы на владельцев заведений питания, ресторанов, ночных клубов. Граждан мы стараемся только предупреждать. И как правило, граждане понимают нас. Сколько полиция выписала протоколов? Более 30 тысяч", - сказал Клименко.

Он отметил, что пока еще не все протоколы рассмотрены, однако судьи часто подходят к вопросу превентивно.

"Судьи часто рассматривали эти протоколы с таким подходом "ну, зачем же сразу штрафовать наших граждан". То есть суды пытались тоже превентивно действовать, не штрафовать сразу", - сказал Клименко.

Глава Нацполиции добавил, что сейчас уровень заполнения протоколов и документирования фактов нарушения карантина на порядок выше, чем это было в начале.

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Как сообщалось ранее, полиция открыла дело из-за проведения концерта в Харькове, который прошел в субботу. На него пришли 2 тысячи человек.

Также сообщалось, что по состоянию на 4 октября в Украине ослабить карантин могут только в Кировоградской области. Остальные регионы не готовы к ослаблению.