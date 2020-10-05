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Новости ДТП
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Полицейский, совершивший смертельное ДТП в Броварах, уволен из органов внутренних дел, - Клименко

Полицейский, совершивший смертельное ДТП в Броварах, уволен из органов внутренних дел, - Клименко

Его непосредственного руководителя снимут с должности. Правоохранители будут всячески способствовать в расследовании причин аварии, чтобы виновник понес справедливое наказание.

 Об этом сообщил Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием работника полиции произошло в Броварах Киевской области. Сообщение об аварии поступило в полицию около 17.50. На место ДТП прибыли руководство столичного управления полиции и полиции Киевщины. Также там работают сотрудники Государственного бюро расследований.

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По предварительным данным, водитель "Фольксваген", находясь за рулем в состоянии опьянения, на пешеходном переходе сбил двух женщин. В дальнейшем он, проехав еще полсотни метров, столкнулся с деревом. В результате ДТП пострадавшая от полученных травм скончался, еще одну женщину доставили в больницу.

"За рулем автомобиля находился участковый офицер Деснянского управления полиции. Полицейский, который совершил смертельное автопроисшествие, уволен из органов внутренних дел. Его непосредственный руководитель после проведения служебного расследования будет снят с должности. Также мы будем всячески способствовать представителям ГБР в расследовании причин и обстоятельств аварии. Виновник должен понести справедливое наказание", - сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Автор: 

Бровары (338) ДТП (7686) Нацполиция (16562) увольнение (2685) Клименко Игорь (405)


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А як же Аваков він відповідає в цій країні за щось ? чи він тільки вміє вимагати коштів в КМ на МВС яке і так добре фінансуєтся.
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05.10.2020 10:12 Ответить
Уволен... Из органов внутренних дел... в другие органы!
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05.10.2020 14:28 Ответить
Уволен?!!
Это же даже страшнее, чем расстрел, епт.
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05.10.2020 10:15 Ответить
а чорт Рюкзаков ще хоче 1,9 млрд на тупорилих мусорів, хоча і так ці всі гроші осядуть на офшорах, а мусора будуть дальше вбивати,гвалтувати і калічити людей.
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05.10.2020 10:31 Ответить
наказание-уволен.
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05.10.2020 10:47 Ответить
Мусорка осталась мусоркой!
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05.10.2020 11:05 Ответить
За что вы его так? Что он такого сделал?
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05.10.2020 11:24 Ответить
убил человека и уволить? почему так жестоко поступили с мусарком?? вот еслиб я убил кого то меня бы посадили через сутки, а мусорочка жестоко уволили, теперь он с горя возьмёт литр коньячка и поедет на машине убивать дальше людей.
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05.10.2020 13:11 Ответить
Причем - "еще позавчера", да?))
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05.10.2020 12:17 Ответить
 
 