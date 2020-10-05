Полицейский, совершивший смертельное ДТП в Броварах, уволен из органов внутренних дел, - Клименко

Его непосредственного руководителя снимут с должности. Правоохранители будут всячески способствовать в расследовании причин аварии, чтобы виновник понес справедливое наказание.

Об этом сообщил Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием работника полиции произошло в Броварах Киевской области. Сообщение об аварии поступило в полицию около 17.50. На место ДТП прибыли руководство столичного управления полиции и полиции Киевщины. Также там работают сотрудники Государственного бюро расследований.

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По предварительным данным, водитель "Фольксваген", находясь за рулем в состоянии опьянения, на пешеходном переходе сбил двух женщин. В дальнейшем он, проехав еще полсотни метров, столкнулся с деревом. В результате ДТП пострадавшая от полученных травм скончался, еще одну женщину доставили в больницу.

"За рулем автомобиля находился участковый офицер Деснянского управления полиции. Полицейский, который совершил смертельное автопроисшествие, уволен из органов внутренних дел. Его непосредственный руководитель после проведения служебного расследования будет снят с должности. Также мы будем всячески способствовать представителям ГБР в расследовании причин и обстоятельств аварии. Виновник должен понести справедливое наказание", - сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.