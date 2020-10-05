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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав о концерте в Харькове: Такое легкомыслие приведет к тому, что у нас банально закончатся койки и медработники

Минздрав о концерте в Харькове: Такое легкомыслие приведет к тому, что у нас банально закончатся койки и медработники

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал концерт, приуроченный ко Дню учителя, в Харькове, где собрались около 2 тыс. человек.

Об этом глава Минздрава заявил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Министр напомнил о проведнии концерта в Харькове, состоявшегося 3 октября.

"Харьков, который сейчас находится постоянно у нас в антирейтинге, в антирекордах. Очень важно же было для местной власти провести этот концерт. ... Собрать тысячи людей, чтобы потом посмотреть, какое количество заболевших будет уже через неделю, увеличится она или нет. Это така логика у местной власти?" - подчеркнул Степанов.

Степанов отметил, что количество пациентов, которых госпитализируют, с каждым днем растет. 

"Наша медицинская система имеет определенный предел. Как бы мы не увеличивали количество коек. ... Такие легкомысленные действия, такое отношение к здоровью граждан, оно может привести к тому, что у нас банально закончатся койки и медработники", - добавил глава Минздрава.

Напомним, в Харькове состоялся концерт, приуроченный к празднованию Дня учителя. На месте проведения собрались около 2000 человек, почти все они были без масок и никто не соблюдал социальную дистанцию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки коронавирус выявили у 196 детей и 156 медработников, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) концерт (401) Харьков (7581) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+28
Минздрав о концерте в Харькове: Такое легкомыслие приведет к тому, что у нас банально закончатся койки и медработники - Цензор.НЕТ 5637
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05.10.2020 10:03 Ответить
+13
Харків колись було місто інтелектуалів, вчених,а тепер перетворюється в болото під керівництвом кернеса. Сам втік лікуватись за кордон .
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05.10.2020 10:40 Ответить
+10
С каких про преступления стали называть легкомыслием?
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05.10.2020 09:56 Ответить
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С каких про преступления стали называть легкомыслием?
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05.10.2020 09:56 Ответить
кернесу н@срать на население
ему главное пиар
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05.10.2020 11:05 Ответить
Кернес тут не при чому, винна біомаса. її ж туди не заганяли, вона сама прийшла. Ну Дарвін знає, що з такими робити.
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05.10.2020 12:53 Ответить
А Кернесу уже короновирус не страшен. Переболел.
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05.10.2020 09:56 Ответить
Не факт - очень быстро мутирует. Вирус, а не Кернес.
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05.10.2020 10:08 Ответить
хромой хрен тоже за вирусом вполне успевает...
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05.10.2020 12:21 Ответить
Прикаждой власти в воздухе переобувается
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05.10.2020 12:40 Ответить
Ты с какой планеты? Или под столом еще ходишь?
Коронавирусом повторно болеет большое количество людей
https://interfax.com.ua/news/general/692899.html

https://news.liga.net/society/news/v-odesskoy-i-jitomirskoy-oblastyah-zafiksirovany-sluchai-povtornogo-zarajeniya-koronavirusom

https://news.liga.net/politics/news/deputat-evrosolidarnosti-yana-zinkevich-zabolela-covid-19-povtorno

и т. д. Про заграницу я вообще молчу...
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05.10.2020 14:37 Ответить
Минздрав о концерте в Харькове: Такое легкомыслие приведет к тому, что у нас банально закончатся койки и медработники - Цензор.НЕТ 5637
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05.10.2020 10:03 Ответить
Ну оно да - когнитивный диссонанс получается ...
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05.10.2020 11:56 Ответить
зараз ця 73%номозгла біомаса проголосує за зажопінців і майбутнє коломойського.
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05.10.2020 12:55 Ответить
Так вы же сами приказали группу риска с ковидом в больницы укладывать.
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05.10.2020 10:04 Ответить
да и певичка... тож легкомысленная
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05.10.2020 10:07 Ответить
а шо пєвічкє? вона на сцені з дистанцією.
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05.10.2020 12:56 Ответить
Премию Дарвина этим ребятам
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05.10.2020 10:12 Ответить
Він сам справиться той Дарвін. його запрошувать не треба.
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05.10.2020 12:59 Ответить
Эту эпидемию Харькову и расхлёбывать.Областная не должна принимать городских .Персоналы харьковских ковидных больниц уже разбежались..Критическая масса будет нарастать и выбух будет.Жаль ,что не до выборов.
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05.10.2020 10:23 Ответить
Давайте, нет же короны. Добьем своих родных и близких своей безответственностью
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05.10.2020 10:35 Ответить
Харків колись було місто інтелектуалів, вчених,а тепер перетворюється в болото під керівництвом кернеса. Сам втік лікуватись за кордон .
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05.10.2020 10:40 Ответить
Харків і так був завжди місцем концентрації жлобів, а зараз туди ще й весь Лугандон переїхав. Можна замовляти за упокій.
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05.10.2020 11:54 Ответить
Ногастій курві Поляковій накакати на людей їй треба гроші, а ви хоть всі повиздихайте.
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05.10.2020 10:55 Ответить
Интересно, а почему в Беларуси ничего не заканчивается, где сотни тысяч людей выходят на протесты?
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05.10.2020 11:45 Ответить
Они там все в масках протестовать выходят
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05.10.2020 11:54 Ответить
Смертность в Беларуси за первое полугодие 2020 года побила пятилетний рекорд, - ООН. ИНФОГРАФИКА
В Беларуси в июне 2020 года количество смертей на 3753 случая превысило прошлогодние показатели по тому же месяцу. Смертность за первое полугодие этого года побила пятилетний рекорд, следует из статистических данных ООН за первое полугодие 2020 года.
В статистической системе Организации Объединенных Наций (ООН) опубликованы данные по смертности в Беларуси за первое полугодие 2020 года. Из них следует, что смертность по итогам первого полугодия побила пятилетний рекорд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на tut.by.
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05.10.2020 12:43 Ответить
Эпидемия ИДИОТИЗМА все ширится, передается от особи к особи... И наследственна...
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05.10.2020 11:51 Ответить
олю мудакову і все шобло на карантин
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05.10.2020 11:52 Ответить
МОЗ про концерт у Харкові: Таке легкодумство призведе до того, що у нас банально закінчаться ліжка і медпрацівники - Цензор.НЕТ 9289
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05.10.2020 11:57 Ответить
Умрёт тысячей больше, тысячей меньше, ... Да какая разница!
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05.10.2020 11:58 Ответить
поющие трусы из паРаши сильно смахивают на диверсию. Дебилы ведутся.
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05.10.2020 12:17 Ответить
каким надо быть дэбилом шоб ходить на концерты поляковой и т.д. но харкив всегда выбирал яныка добкина кернеса.. это диагноз говорите клоуна выбрали это да но ПОЛ украины голосовало за яныка шо забыли..это диагноз и приговор нашей нечем гордится феодальной украине..внизу герои но дальше просвета нет ворьё уж как тридцать лет концерт
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05.10.2020 12:24 Ответить
идиоты не поумнеют, а вымрут, надеюсь. Как и хомо советикус.
Жаль только, что желание кобылы с кокошником "работать" погубит немало невинных людей.
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05.10.2020 12:26 Ответить
а для чого вам "банально ліжка", якщо ліків від вірусу "банально" НЕ ІСНУЄ?????
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05.10.2020 12:47 Ответить
Харків'яни , що з вами ?
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05.10.2020 12:58 Ответить
и эти идиоты говорят о 2000 человек, когда их там тысяч 10. Аваков разберись кто там у тебя в Харькове. Уже ******* что все без масок и полные маршрутки. Риторику могу и поменять
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05.10.2020 13:53 Ответить
Тэк концерт это массовое скопление людей, а школы это массовое скопление ягнят?
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05.10.2020 17:12 Ответить
 
 