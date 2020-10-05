Минздрав о концерте в Харькове: Такое легкомыслие приведет к тому, что у нас банально закончатся койки и медработники

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал концерт, приуроченный ко Дню учителя, в Харькове, где собрались около 2 тыс. человек.

Об этом глава Минздрава заявил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Министр напомнил о проведнии концерта в Харькове, состоявшегося 3 октября.

"Харьков, который сейчас находится постоянно у нас в антирейтинге, в антирекордах. Очень важно же было для местной власти провести этот концерт. ... Собрать тысячи людей, чтобы потом посмотреть, какое количество заболевших будет уже через неделю, увеличится она или нет. Это така логика у местной власти?" - подчеркнул Степанов.

Степанов отметил, что количество пациентов, которых госпитализируют, с каждым днем растет.

"Наша медицинская система имеет определенный предел. Как бы мы не увеличивали количество коек. ... Такие легкомысленные действия, такое отношение к здоровью граждан, оно может привести к тому, что у нас банально закончатся койки и медработники", - добавил глава Минздрава.

Напомним, в Харькове состоялся концерт, приуроченный к празднованию Дня учителя. На месте проведения собрались около 2000 человек, почти все они были без масок и никто не соблюдал социальную дистанцию.

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