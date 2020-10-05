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Новости Коронавирус и карантин
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На этой неделе Украина может перейти отметку в 5 тыс. заболевших коронавирусом за сутки, - Степанов

На этой неделе Украина может перейти отметку в 5 тыс. заболевших коронавирусом за сутки, - Степанов

Медицинская система имеет свой предел. Как по количеству коек в больницах, так и по количеству медицинских работников.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время онлайн-брифинга, сообщает Цензор.НЕТ.

"С тем отношением, которое у нас сегодня есть к правилам, к правилам новой реальности, я думаю, что если мы не пересмотрим свое отношение к этим правилам и рекомендациям, мы будем очень стремительно расти. У нас на прошлой неделе уже больее 4,5 тыс. Уверен, что на этой неделе мы перейдем отметку в 5 тыс. (заболевших за сутки. - Ред.)", - отметил глава Минздрава.

Степанов напомнил, что у медицинской системы есть предел. Как по койках в больницах, так и по количеству медицинских работников. 

Министр отметил, что сейчас система сверхперегружена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав о концерте в Харькове: Такое легкомыслие приведет к тому, что у нас банально закончатся койки и медработники

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Это у Зебизян пока единственное где стабильный рост.
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05.10.2020 10:17 Ответить
+4
А що ти робиш для того, щоб не перейшла ?
Сидить собі в теплому кріслі хворих рахує.
От жеж блін...
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05.10.2020 10:08 Ответить
+3
Никто и не говорит что маска защищает от вируса, а для того чтобы твои сопли не разносились на окружающих людей, если чхаешь или кашляешь, ***** постоянно ***** вкидывать и так зебилов много в стране
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05.10.2020 10:22 Ответить
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А що ти робиш для того, щоб не перейшла ?
Сидить собі в теплому кріслі хворих рахує.
От жеж блін...
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05.10.2020 10:08 Ответить
А что он может сделать со стадом, которому плевать за свое здоровье и здоровье окружающих. Ввести жёсткий карантин, как весной, так эта же толпа порвет его и до выборов
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05.10.2020 10:37 Ответить
То хай йде з посади.
За що йому зарплату виплачують ? За щоденні брифінги ?
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05.10.2020 10:39 Ответить
НЕ лепи тухлые отмазки. Весной заболевших было до сотни, а зебилы ввели жесткий карантин, уложив экономику. А теперь зеленая блевотина только сопли жует. Не куплено ни одного ШВЛ, недостаточно средств защиты для медиков, тестов. Сдать тест можно только за бабки, как и лечиться, в том числе и на стационаре.
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05.10.2020 11:19 Ответить
Это в методичке так написано, чтобы на этой неделе отметку 5 тысяч перейти.
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05.10.2020 10:14 Ответить
Это шоб истерички на выборы не ходили от страха.
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05.10.2020 10:20 Ответить
А чи не ти цю владу обирав ?
Тобі їхні методички не подобаються ?
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05.10.2020 10:25 Ответить
Откуда ты знаешь кого я выбирал.
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05.10.2020 10:28 Ответить
Бо знаю.
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05.10.2020 10:30 Ответить
і над чим ти задумався ?
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05.10.2020 10:25 Ответить
Потому что кругом задолбуют, чтобы все в масках были, а они получается вообще никакого эффекта не дают.
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05.10.2020 10:27 Ответить
А ти росіскою мовою не читай. В нас інші маски.
Не сьорбай водичку з московських боліт, бо ще рогатим станеш.
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05.10.2020 10:31 Ответить
Никто и не говорит что маска защищает от вируса, а для того чтобы твои сопли не разносились на окружающих людей, если чхаешь или кашляешь, ***** постоянно ***** вкидывать и так зебилов много в стране
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05.10.2020 10:22 Ответить
Тогда и над этим задумайтесь
https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B6%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC/a-53220827 Почему немцев все же обязали носить маски для борьбы с коронавирусом

Сколько было сломано в Германии копий в споре о том, https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%BE/a-52999888 есть ли какая-то польза от ношения защитных масок ! Общественный консенсус был однозначным: скорее, нет. Даже после начала пандемии правительство ФРГ и Институт имени Роберта Коха (RKI), специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний и консультирующий федеральные власти, не советовали большинству пользоваться масками. Еще недавно эта рекомендация звучала скорее как предостережение. Исключение было сделано для инфицированных и медицинского персонала.

Бургомистр восточногерманского города решил последовать рекомендации местной университетской клиники на фоне того, что именно в столице Тюрингии рост заболеваний COVID-19 был самым динамичным по сравнению с другими регионами этой федеральной земли. Сначала власти города столкнулись с сопротивлением. Многие восприняли непопулярный шаг городских властей как чисто символическую меру: министр здравоохранения Тюрингии отозвалась об эксперименте в Йене пренебрежительно: мол, защиты от масок почти никакой и вообще, это дает только ложное чувство безопасности.

Начало было по-настоящему чисто символическим: власти раздали имевшиеся у них в распоряжении 2000 масок наиболее нуждающимся. Особенно городские власти подверглись критике именно за то, что обязательное ношение было введено, хотя https://www.dw.com/ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B7-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0/a-52635833 масок не хватало. Но поскольку приобретать именно медицинские маски не обязательно, то горожане в духе "сделай сам" стали шить маски в большом количестве. И вот, после ввода новых мер - помимо защитных масок в городе были введены и другие ограничения - городские власти Йены две недели подряд сообщали, что у них нет новых случаев заболеваний COVID-19.
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05.10.2020 10:26 Ответить
Это у Зебизян пока единственное где стабильный рост.
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05.10.2020 10:17 Ответить
смотри на число госпитазированных. Легкие случаи не госпатализируют.
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05.10.2020 10:36 Ответить
сейчас не госпитализируют, если кислород в крови выше 80 (это сатурация обзывается)
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05.10.2020 11:48 Ответить
Никого во власти такие пустяки видимо не волнуют ...
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05.10.2020 10:20 Ответить
Я не понял: то шо , Янелох уже не чемпион по борьбе с короновирусом?
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05.10.2020 10:22 Ответить
Якщо росте кількість захворівших, то чому не росте кількість тих, яких так само швидко виліковують? Є лазерна терапія, чому не застосовуєте? 2-3 сеанси по 10-15 хв. і людина здорова, причому амбулаторно.
Це все результат того, що при владі маємо не українську владу.
І так вже всі 30 років незалежності...
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05.10.2020 10:23 Ответить
Нострадамус хренов.
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05.10.2020 10:30 Ответить
Респект редакторам за фотку до статті. Дякую, посміялась. Я кілька днів тому такого самого адійота бачила в магазині, маска на лобі, а воно стоїть кашляє та чхає на оточуючих.
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05.10.2020 10:34 Ответить
Что бы перейти эту отметку нужно сделать 50 тыс тестов в день, а если сделать 100 тыс тестов, то наверняка будет 10 тыс новых случаев. В этом отношении очень показателен Израиль. Там население в 4 раза меньше, а случаев заражения больше чем у нас. Потому что протестировали на сегодняшний чуть ли не половину населения.
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05.10.2020 10:42 Ответить
тесты ПРЦ предназнчены для иследований а не для диагностики. Потому и такое количество бессимптомных. Любое количество любых антител дает положительный эфект,отсюда и такое количество бессимптомных аж 98% .- Письмо 500 бельгийских врачей. Вопрос кому это выгодно? Конечно роплаченной ковидной челяди во главе с зелей в нашей стране.
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05.10.2020 10:43 Ответить
Это фейк. ПЦР- это для обнаружения РНК вируса, а антитела - белки, они в ИФА анализе обнаруживются. Не думаю, что бельгийские врачи такие безграмотные.
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05.10.2020 12:37 Ответить
Не пойму я что-то Степанова, с радостью он это все говорит или с каким-то сарказмом?
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05.10.2020 11:01 Ответить
Вы же, команда зеленого г...на , подготовили страну к осеннему сезону, рапортовали, отчитывались, каждый день планёрке была с самим оманским 🐑... 65 млрд.грн были выделены для подготовки мед.учреждений...
9 месяцев и деньги - этого было достаточно, чтобы спокойно встретить вирусное обострение, но когда при власти клоуны, то мы будем иметь очередную жопу!
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05.10.2020 11:01 Ответить
Зачетное заявление. Когда было 300-400 больных в сутки вся страна была на карантине, теперь почти 5 тыс - нормальный ход, продолжает система демонстрировать импотенцию. Будут дохнуть на улице, как во время чумы в Европе. Праздник продолжается.
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05.10.2020 11:06 Ответить
Как йето???!!!

ЗЕбулончик же чемпион по борьбе с коронавирусом. Он что наврал?
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05.10.2020 11:31 Ответить
готують громадскість до повторого локдауну після заврешення виборів на тлі зашквару в економіці та готовності віддатися *****.
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05.10.2020 11:31 Ответить
Дивно що коли було по 150 - 300 на добу то ввели карантин, але зараз карантин не вводять при 4000 на добу.
Власне тут все зрозуміло - вибори. До виборів у нас все *******, все на особистому контролі *********** та слуг урода.
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05.10.2020 14:28 Ответить
 
 