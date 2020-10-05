На этой неделе Украина может перейти отметку в 5 тыс. заболевших коронавирусом за сутки, - Степанов
Медицинская система имеет свой предел. Как по количеству коек в больницах, так и по количеству медицинских работников.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время онлайн-брифинга, сообщает Цензор.НЕТ.
"С тем отношением, которое у нас сегодня есть к правилам, к правилам новой реальности, я думаю, что если мы не пересмотрим свое отношение к этим правилам и рекомендациям, мы будем очень стремительно расти. У нас на прошлой неделе уже больее 4,5 тыс. Уверен, что на этой неделе мы перейдем отметку в 5 тыс. (заболевших за сутки. - Ред.)", - отметил глава Минздрава.
Степанов напомнил, что у медицинской системы есть предел. Как по койках в больницах, так и по количеству медицинских работников.
Министр отметил, что сейчас система сверхперегружена.
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Сидить собі в теплому кріслі хворих рахує.
От жеж блін...
За що йому зарплату виплачують ? За щоденні брифінги ?
Тобі їхні методички не подобаються ?
Не сьорбай водичку з московських боліт, бо ще рогатим станеш.
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Сколько было сломано в Германии копий в споре о том, https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%BE/a-52999888 есть ли какая-то польза от ношения защитных масок ! Общественный консенсус был однозначным: скорее, нет. Даже после начала пандемии правительство ФРГ и Институт имени Роберта Коха (RKI), специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний и консультирующий федеральные власти, не советовали большинству пользоваться масками. Еще недавно эта рекомендация звучала скорее как предостережение. Исключение было сделано для инфицированных и медицинского персонала.
Бургомистр восточногерманского города решил последовать рекомендации местной университетской клиники на фоне того, что именно в столице Тюрингии рост заболеваний COVID-19 был самым динамичным по сравнению с другими регионами этой федеральной земли. Сначала власти города столкнулись с сопротивлением. Многие восприняли непопулярный шаг городских властей как чисто символическую меру: министр здравоохранения Тюрингии отозвалась об эксперименте в Йене пренебрежительно: мол, защиты от масок почти никакой и вообще, это дает только ложное чувство безопасности.
Начало было по-настоящему чисто символическим: власти раздали имевшиеся у них в распоряжении 2000 масок наиболее нуждающимся. Особенно городские власти подверглись критике именно за то, что обязательное ношение было введено, хотя https://www.dw.com/ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B7-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0/a-52635833 масок не хватало. Но поскольку приобретать именно медицинские маски не обязательно, то горожане в духе "сделай сам" стали шить маски в большом количестве. И вот, после ввода новых мер - помимо защитных масок в городе были введены и другие ограничения - городские власти Йены две недели подряд сообщали, что у них нет новых случаев заболеваний COVID-19.
Це все результат того, що при владі маємо не українську владу.
І так вже всі 30 років незалежності...
9 месяцев и деньги - этого было достаточно, чтобы спокойно встретить вирусное обострение, но когда при власти клоуны, то мы будем иметь очередную жопу!
ЗЕбулончик же чемпион по борьбе с коронавирусом. Он что наврал?
Власне тут все зрозуміло - вибори. До виборів у нас все *******, все на особистому контролі *********** та слуг урода.