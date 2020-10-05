На этой неделе Украина может перейти отметку в 5 тыс. заболевших коронавирусом за сутки, - Степанов

Медицинская система имеет свой предел. Как по количеству коек в больницах, так и по количеству медицинских работников.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время онлайн-брифинга, сообщает Цензор.НЕТ.

"С тем отношением, которое у нас сегодня есть к правилам, к правилам новой реальности, я думаю, что если мы не пересмотрим свое отношение к этим правилам и рекомендациям, мы будем очень стремительно расти. У нас на прошлой неделе уже больее 4,5 тыс. Уверен, что на этой неделе мы перейдем отметку в 5 тыс. (заболевших за сутки. - Ред.)", - отметил глава Минздрава.

Степанов напомнил, что у медицинской системы есть предел. Как по койках в больницах, так и по количеству медицинских работников.

Министр отметил, что сейчас система сверхперегружена.

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