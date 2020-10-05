Глава Нацполиции Клименко о причинах трагедии в Кагарлыке: В сельской местности нам все труднее подобрать персонал. Там просто нет молодежи

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что трагедию в Кагарлыке в полиции переживают по сегодняшний день. По его словам, один человек своим позорным поступком может обвалить доверие ко всей полиции.

Об этом сообщил в интервью РБК-Украина глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается Кагарлыка, то мы по сегодняшний день переживаем и функционально, и морально эту ситуацию. Конечно, огромный коллектив в 130 тысяч человек очень трудно проконтролировать. Но это не оправдание тому, что среди нас есть такие люди. Так один человек своим позорным поступком может обвалить доверие ко всей полиции. Мы пришли к тому, что в сельской местности, а это и Кагарлык и Ржищев, который рядом находится, нам все труднее и труднее подобрать персонал. Там просто нет молодежи от 18 до 35 лет, которая может пополнить ряды Нацполиции. И никакие конкурсы, никакие аттестации не помогут. Например, мы после ликвидации Кагарлыцкого отделения полиции включили это подразделение в состав Обуховского отдела полиции. А некомплект штата в Обухове на сегодняшний день составляет 40%. В Кагарлыке был 45%. У нас есть подразделения, например, в Березани, где некомплект 50%. То есть мы имеем проблему, когда 30% населения Украины проживает в сельской местности, а 70% – в городской. И что делать в этой ситуации?" - заявил глава Нацполиции.

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"Здесь нам поможет как раз институт дознавателей и уголовных проступков. Мы максимально укрепим такие подразделения. В связи с новым административно-территориальным устройством нашего государства мы создадим кустовые подразделения, которые будут раскрывать тяжкие преступления и которые будут заниматься профилактикой на всей территории новых районов. Полицейские отделения и станции по всей Украине будут минимизированы. Тогда мы сможем подобрать людей в таком количестве, которое будет достаточным для того, чтобы организовать раскрытие легких преступлений дознавателями. К тому же здесь нам пригодятся полицейские офицеры общины и участковые офицеры. Базовые подразделения полиции будут заниматься раскрытием тяжких преступлений и средней тяжести. В ближайшее время мы презентуем новую структуру Нацполиции, которая будет отличаться от той "советской" модели, которая есть на сегодняшний день. Кстати, реагирование на правонарушения в сельской местности у нас составляет 18 минут. Из этого расчета мы строим нашу работу и работу наших подразделений. В городе реагирование у нас составляет 7-8 минут. Это против тех 20-30 минут, которые были ранее", - добавил Клименко.

"В первую очередь некомплект у нас в Центральной, Восточной и Южной Украине. Например, в некоторых районах Черкасской области некомплект – 40%. В патрульной полиции по всей Украине на сегодняшний день некомплект 17,5%. Для патрульных, которые заступают на работу каждый день, это огромный дефицит. Нам не хватает экипажей и мы должны принимать меры. К сожалению, в Киеве зарплата полицейского ниже, чем у охранника в супермаркете. Здесь есть проблема, поэтому мы ищем мотивацию для набора сотрудников. Это и лизинговая программа, которую ввел Кабмин. Министр эту программу и в дальнейшем лоббирует, потому что иначе удержать нам наших работников будет очень трудно. Большинство наших сотрудников в Киеве и других областных центрах – это люди, которые приехали из других регионов или сельских районов, и им надо где-то проживать", - отметил глава Нацполиции.

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"Некоторые морально не выдерживают. Некоторые не выдерживают быта. Потому что при зарплате патрульного в 13 тысяч гривен он должен отдать 4 тысячи как минимум за аренду жилья. Это при условии, что он с кем-то совместно арендует жилье. К тому же они сталкиваются с постоянной грубостью наших граждан. Плюс риски для здоровья, к которым далеко не все готовы", - констатировал Клименко.

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.

22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест.