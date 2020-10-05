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Глава Нацполиции Клименко о причинах трагедии в Кагарлыке: В сельской местности нам все труднее подобрать персонал. Там просто нет молодежи

Глава Нацполиции Клименко о причинах трагедии в Кагарлыке: В сельской местности нам все труднее подобрать персонал. Там просто нет молодежи

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что трагедию в Кагарлыке в полиции переживают по сегодняшний день. По его словам, один человек своим позорным поступком может обвалить доверие ко всей полиции.

Об этом сообщил в интервью РБК-Украина глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается Кагарлыка, то мы по сегодняшний день переживаем и функционально, и морально эту ситуацию. Конечно, огромный коллектив в 130 тысяч человек очень трудно проконтролировать. Но это не оправдание тому, что среди нас есть такие люди. Так один человек своим позорным поступком может обвалить доверие ко всей полиции. Мы пришли к тому, что в сельской местности, а это и Кагарлык и Ржищев, который рядом находится, нам все труднее и труднее подобрать персонал. Там просто нет молодежи от 18 до 35 лет, которая может пополнить ряды Нацполиции. И никакие конкурсы, никакие аттестации не помогут. Например, мы после ликвидации Кагарлыцкого отделения полиции включили это подразделение в состав Обуховского отдела полиции. А некомплект штата в Обухове на сегодняшний день составляет 40%. В Кагарлыке был 45%. У нас есть подразделения, например, в Березани, где некомплект 50%. То есть мы имеем проблему, когда 30% населения Украины проживает в сельской местности, а 70% – в городской. И что делать в этой ситуации?" - заявил глава Нацполиции.

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"Здесь нам поможет как раз институт дознавателей и уголовных проступков. Мы максимально укрепим такие подразделения. В связи с новым административно-территориальным устройством нашего государства мы создадим кустовые подразделения, которые будут раскрывать тяжкие преступления и которые будут заниматься профилактикой на всей территории новых районов. Полицейские отделения и станции по всей Украине будут минимизированы. Тогда мы сможем подобрать людей в таком количестве, которое будет достаточным для того, чтобы организовать раскрытие легких преступлений дознавателями. К тому же здесь нам пригодятся полицейские офицеры общины и участковые офицеры. Базовые подразделения полиции будут заниматься раскрытием тяжких преступлений и средней тяжести. В ближайшее время мы презентуем новую структуру Нацполиции, которая будет отличаться от той "советской" модели, которая есть на сегодняшний день. Кстати, реагирование на правонарушения в сельской местности у нас составляет 18 минут. Из этого расчета мы строим нашу работу и работу наших подразделений. В городе реагирование у нас составляет 7-8 минут. Это против тех 20-30 минут, которые были ранее", - добавил Клименко.

"В первую очередь некомплект у нас в Центральной, Восточной и Южной Украине. Например, в некоторых районах Черкасской области некомплект – 40%. В патрульной полиции по всей Украине на сегодняшний день некомплект 17,5%. Для патрульных, которые заступают на работу каждый день, это огромный дефицит. Нам не хватает экипажей и мы должны принимать меры. К сожалению, в Киеве зарплата полицейского ниже, чем у охранника в супермаркете. Здесь есть проблема, поэтому мы ищем мотивацию для набора сотрудников. Это и лизинговая программа, которую ввел Кабмин. Министр эту программу и в дальнейшем лоббирует, потому что иначе удержать нам наших работников будет очень трудно. Большинство наших сотрудников в Киеве и других областных центрах – это люди, которые приехали из других регионов или сельских районов, и им надо где-то проживать", - отметил глава Нацполиции.

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"Некоторые морально не выдерживают. Некоторые не выдерживают быта. Потому что при зарплате патрульного в 13 тысяч гривен он должен отдать 4 тысячи как минимум за аренду жилья. Это при условии, что он с кем-то совместно арендует жилье. К тому же они сталкиваются с постоянной грубостью наших граждан. Плюс риски для здоровья, к которым далеко не все готовы", - констатировал Клименко.

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.

22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест.

Автор: 

изнасилование (921) Киевская область (4199) Нацполиция (16562) пытки (844) Клименко Игорь (405)


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Топ комментарии
+7
Я думал дело в порочной коррумпированной системе и "потужном министре", а оказывается всё гораздо проще - молодёжи не хватает
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05.10.2020 10:13 Ответить
+5
Поліція прославилась багатьма.
Так що не кажіте про одного.
Все почалось з авакяна. ..
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05.10.2020 10:10 Ответить
+5
Поліція складається з наших громадян. і якщо суспільство (73%) вибрало в президенти шута і україноненависника,то яка повинна бути поліція. Вона плоть від плоті нашого "мудрого народа."
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05.10.2020 10:32 Ответить
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Поліція прославилась багатьма.
Так що не кажіте про одного.
Все почалось з авакяна. ..
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05.10.2020 10:10 Ответить
Все началось с советских мусоров. Пока не появится институт шарифов с зарплатой, которую платят жильцы района, нормальной полиции у нас не будет. А поскольку население Украины в основной своей массе нищее, то нормальной полиции здесь не будет еще долго. А та, что есть, будет обслуживать тех, кто платит - т.е. бандитов.
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05.10.2020 11:11 Ответить
Бред.
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05.10.2020 12:04 Ответить
Дело не в "мало молодежи"... Молодежи трудно смириться с двойной моралью "верхушки". Ну как тут работать по Закону, если выше закона "кум, брат, сват местного прокурора или начальника полиции"... Как ловить мелких жуликов, если у твоего же начальника и машина, и квартира, и дача (которыми он ФАКТИЧЕСКИ пользуется (!!!)) явно никакой рациональной логикой объяснить нельзя, кроме как - "наколядовал"! ВОТ коренная причина! Нельзя с такими "отцами-командирами" ни в разведку, ни на задание...
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05.10.2020 14:27 Ответить
Воно і не дивно...
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05.10.2020 10:12 Ответить
Я думал дело в порочной коррумпированной системе и "потужном министре", а оказывается всё гораздо проще - молодёжи не хватает
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05.10.2020 10:13 Ответить
поговори с патрульными. лично. просто с живым человеком. С участковыми. хоть что-то башкой своей перевари. а не по методичке шпарь.
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05.10.2020 11:13 Ответить
Я с живыми и говорю, с мёртвыми не пробовал. Вы, прежде чем хамить, можете обозначить - что в моих словах не соответствует действительности?
Можете предоставить образец "методички", по которой я "шпарю"?
У Вас за министра так подгорело, или за "систему"?
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05.10.2020 12:07 Ответить
"По его словам, один человек своим позорным поступком может обвалить доверие ко всей полиции"...Всего один человек плохой.Бу-га-га.Вчера бухой мусор в Броварах сбил 2-х женщин на пешеходном переходе.Это тоже случайность.Тут вот 4 треда о подвигах орлов Авака-волосы дыбом подымаются.МВД превратилось в банду https://twitter.com/angelys667/status/1312824938294849536
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05.10.2020 11:43 Ответить
Нац рады заполнены на 100 процентов и отбою нэма, а тут плачется
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05.10.2020 10:15 Ответить
А той п"яний чорт, що задавив жінок в Броварах на зебрі теж з села?
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05.10.2020 10:18 Ответить
піде в некамплект, млять, патужнаму міністру огорчєніє!
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05.10.2020 10:20 Ответить
Если на"Вехе" или на "Мерсе" - к бабке не ходи - з села!!!!
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05.10.2020 17:10 Ответить
Да,да ,достаточно выйти на улицы и первому встретившемуся полицейскому заглянуть в глаза ,там можно увидеть зависть ,злобу ,подлость ,тупость ,трусость и пожалуй это всё а оно рассказывает про сельскую местность ,пока полицию возглавляет чувак по Хфамилии Аваков там порядочных людей не будет а если каким-то чудом и окажутся то их либо сожрут с потрохами ,либо они сами сбегут ..
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05.10.2020 10:19 Ответить
Т.е. у них некомплект 40-50% но оружие людям нельзя, чтобы защититься???
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05.10.2020 10:20 Ответить
Кагарлик - сільська місцевість де нема молоді.
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05.10.2020 10:26 Ответить
Не надо свистеть.
Там ткнеядствующей молодежи хрен сосчитаешь.
Пребывая в одном из райцентров имею счастье созерцать под райотделом милиции толпы бездельников в милицейской форме, которые целыми днями распивают кофе под двумя ближайшими кофейнями.
Потом расползаются по машинам, некоторые из которых на еврономерах, делают круг почета по городу и опять собираются пить кофе и точить лясы.
При совдепии в этом райцентре ментов было всего пару человек и был порядок.
Капитан начальник райотдела, майор - его зам, лейтенант, старшина и три рядовых.
Твою мать, теперь - 200 дармоедов, никак не меньше.
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05.10.2020 10:27 Ответить
Полицию надо холить и лелеять. Иначе могут начаться беспорядки.
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05.10.2020 10:31 Ответить
Поліція складається з наших громадян. і якщо суспільство (73%) вибрало в президенти шута і україноненависника,то яка повинна бути поліція. Вона плоть від плоті нашого "мудрого народа."
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05.10.2020 10:32 Ответить
О как! Виновата молодежь, которая валит в города...
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05.10.2020 10:38 Ответить
"В сільській місцевості нам все важче підібрати персонал", тому набирають дебілів, щоб ці самі заправляли авто і ще його ремонтували. Нормальна людина зараз поліцію не піде. Так що чорта Рюкзакова треба не то що гнати, а садити!!!
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05.10.2020 10:39 Ответить
молодежи насиловать как-то сподручнее, это да. а то старые кадры уже не все могут....
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05.10.2020 10:41 Ответить
якщо шизофренік Ківа став полковником в поліції, то представте собі який розув в сержантського складу.
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05.10.2020 10:41 Ответить
Молодежи достаточно, просто она знает, что ваши обещания-пустой звук, и в мусарню не стремится.
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05.10.2020 10:59 Ответить
Надо говорить проще. Молодежи достаточно выехало на заработки. Большая часть из них там и останется.
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05.10.2020 12:08 Ответить
Який розумний виборець із 73% мозгів в голові, така і поліція!
Бо поліція це похідне від хохлуїнського народу, який в зелебенських слугах народу бачить рятівників України!
Ніколи жидокацапи не були рятівниками України, вони лиш кров з неї зціджували!!!
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05.10.2020 11:06 Ответить
Все ты, Игорек, прекрасно знаешь и понимаешь! Просто ваша круговая порука, лизоблюдство, присобленчество и кумовство, не позволяет тебе выдавить из себя простые слова: На такую низкую зарплату никто не хочет идти в полицию.
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05.10.2020 11:17 Ответить
Маладьожі їм мало? Там скоріше старі пердуни на місцях нікого з чужих не хочуть допускати.
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05.10.2020 11:55 Ответить
В сельской местности нам все труднее подобрать персонал. Там просто нет молодежи

Молодежи скоро и в городах не будет.
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05.10.2020 12:06 Ответить
"К тому же они сталкиваются с постоянной грубостью наших граждан." Смішно. Вибачте, а з чим повинна стикатись поліція?
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05.10.2020 12:11 Ответить
Генералів викиньте на смітник і щось зрушиться вперше з часів совка. А цей казкар в розшитому костюмі у смугастих штанях розповідає, що їм не вистачає достойних людей. Так за роки Незалежності скільки людей не було, а мєнтів завжди в народі величали мусорами. І в радянські часи було те саме. Якби наші правителі ( і генерали в тому числі) вели себе достойно, то і нація в цілому мала б моральні орієнтири і приклади для наслідування. Бо як не можете знайти достойних кандидатів на рядові посади, то назвіть достойних у керівній ланці серед своїх генералів, міністрів і т.д. Не назвете! Що, теж справа у відсутності бажаючих бути генералами і поставили кого попало? Риба гниє з Банкової!
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05.10.2020 12:28 Ответить
Один?
Там же все отделение соучастники.....
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05.10.2020 12:59 Ответить
 
 