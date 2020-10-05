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Новости Пожары в Украине
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Работу КПВВ "Станица Луганская" будут приостанавливать в случае сильного задымления, - глава ОГА Гайдай

Работу КПВВ

Председатель Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай заявил, что в случае сильного задымления со стороны оккупированных территорий работа КПВВ "Станица Луганская" может быть приостановлена ​​на несколько часов.

Об этом Гайдай сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ

"Если очень мощный дым будет переходить непосредственно на КПВВ, мы будем приостанавливать его работу на какое-то время - час, два, сколько нужно, но не закрывать его", - отметил Гайдай.

При этом он подчеркнул, что вся инфраструктура контрольного пункта восстановлена ​​и готова к работе.

Напомним, 1 октября КПВВ "Станица Луганская" временно закрыли из-за опасности распространения огня.

5 октября КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу.

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пожар (5974) Станица Луганская (189) Луганская область (6510)


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Из-за задымления надо закрыть все КПВВ с ОРДЛО на 20 лет.
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05.10.2020 12:31 Ответить
 
 