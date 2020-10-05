В деле о поджоге автомобиля Богдана появились серьезные наработки, - глава Нацполиции Клименко

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что в деле о поджоге автомобиля бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана появились серьезные наработки. Ведется следствие.

Об этом Игорь Клименко сообщил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос журналиста, смог бы он раскрыть подробности поджога автомобиля, глава Нацполиции пояснил, что пока нет. Результат расскажет следователь по окончанию следствия, добавил Клименко.

"Не так часто жгут автомобили известных людей, но эти поджоги более резонансны и быстро распространяются в медиа. Следствие продолжается и у нас есть достаточно серьезные наработки. По завершению следствия следователь выйдет и расскажет о результате", - отметил он.

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Напомним, в Днепровском районе Киева в ночь на 11 августа намеренно подожгли автомобиль Андрея Богдана. В нем был уничтожен салон, багажный отсек, крыша, заднее и переднее стекло, задние и передние окна и задние два колеса.