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В деле о поджоге автомобиля Богдана появились серьезные наработки, - глава Нацполиции Клименко

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что в деле о поджоге автомобиля бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана появились серьезные наработки. Ведется следствие.

Об этом Игорь Клименко сообщил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос журналиста, смог бы он раскрыть подробности поджога автомобиля, глава Нацполиции пояснил, что пока нет. Результат расскажет следователь по окончанию следствия, добавил Клименко.

"Не так часто жгут автомобили известных людей, но эти поджоги более резонансны и быстро распространяются в медиа. Следствие продолжается и у нас есть достаточно серьезные наработки. По завершению следствия следователь выйдет и расскажет о результате", - отметил он.

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Напомним, в Днепровском районе Киева в ночь на 11 августа намеренно подожгли автомобиль Андрея Богдана. В нем был уничтожен салон, багажный отсек, крыша, заднее и переднее стекло, задние и передние окна и задние два колеса.

Автор: 

авто (4220) поджог (1094) Нацполиция (16564) Богдан Андрей (384) Клименко Игорь (405)


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Топ комментарии
+3
Шо, лично Янелох после айкосов лично отомстил за Ленку?😀
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05.10.2020 10:33 Ответить
+2
А поджег машины Гонтаревой?
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05.10.2020 10:37 Ответить
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Шо, лично Янелох после айкосов лично отомстил за Ленку?😀
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05.10.2020 10:33 Ответить
Нет, пока только догадки...., но на месте преступления был обнаружен шутовской колпак и пару клавиш от рояля
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05.10.2020 13:53 Ответить
А поджег машины Гонтаревой?
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05.10.2020 10:37 Ответить
Горіла тачка, палала.
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05.10.2020 10:47 Ответить
Неужто баба Беня?
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05.10.2020 10:38 Ответить
Что посеешь то и пожнёшь!
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05.10.2020 10:40 Ответить
Як тобі таке, Ілон Маск? Найбідніша країна у світі, в якій палять Тесли.
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05.10.2020 11:01 Ответить
Богдан снова в тренде?
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05.10.2020 11:30 Ответить
Що знову Кузьменко і Дугарь? Чи вже Звіробій і Федина?
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05.10.2020 11:48 Ответить
Таки ЗЕля ? )
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05.10.2020 11:48 Ответить
Мені Богдана ні краплиночки не шкода. Як не буде шкода що згоритьвсе майно у Ахметова ..Коломойського Пінчука,і інших сук..не шкода буде що все майно сгорить у народних депутатів -сук продажних бо всі вони не працею чесною зароблені ..А ось коли страдають прості люди роботяги це дуже гірко... Тому горіть ви бариги і алегархи начальничкі і суки депутати і всі вори синім пламенем..Навіть пожежників визивати не буду як що..трапиться. отака мо я позиція.
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05.10.2020 13:38 Ответить
Психопортрет поджигателя по походке анализировали? А что ж так?
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05.10.2020 14:46 Ответить
Как по мне все поджоги дело рук Коли-Котлеты-Оболонского!!!
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05.10.2020 16:31 Ответить
 
 