Загрузка коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Киеве и 13 областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 5 октября Киев и 23 области Украины не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
Загруженность коек в больницах первой волны пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусною болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Луганской, Одесской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.
Загруженность коек в целом по Украине составляет 55,3%.
Кроме того, заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
Таким образом, требованиям для смягчение карантина по прежнему соответствует лишь Кировоградская область.
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https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2756957-suprun-vyskazalas-protiv-vosstanovlenia-sistemy-ses.html
Как такое может быть , если уже по 4000 заболевших в день
Вы их просто в больницы не госпитализируете ?
Вчера беседовал с главврачом одной из больниц.
Потупив глаза признался.
Госпитализируют чуть ли не всех с положительным тестом, бывает, что не хватает мест и отправляют в другие районы.
Действительно нуждается в госпитализации процентов 20% из них.
Но, поскольку министерство так и не определилось с рекомендациями по лечению лёгких больных на дому, что бы не нести ответственности в случае чего, хватает практически всех.
Это в мае
https://interfax.com.ua/news/general/661548.html По словам мэра Киева, в стационарах больниц первой волны есть около 500 мест для больных коронавирусом. Всего в медучреждениях города первой и второй волн предусмотрело почти 1,7тыс. койко-мест.
Это начало сентября
https://112.ua/kiev/v-bolnicah-kieva-lechatsya-740-bolnyh-koronavirusom-i-vlasti-gotovy-uvelichit-chislo-koek-klichko-548350.html На данный момент в больницах Киева лечатся 740 пациентов, больных коронавирусом, и столичные власти готовы увеличить число коек в случае ухудшения эпидемической ситуации с Covid-19. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает "Укринформ". "Сегодня в больницах находятся около 740 пациентов. Больницы первой волны у нас заполнены на 50%. Мы сейчас готовы в случае необходимости развернуть до 7 тысяч коек. Но это крайняя составляющая, когда все наши больницы перейдут в режим работы в качестве инфекционных отделений. Я говорю о критических вещах, но мы далеки к этим показателям и делаем все, чтобы ни в коем случае нам уже не переходить к другим звеньям больниц, которые будут работать как инфекционные отделения", - отметил киевский градоначальник.
А на сегодня активно болеющих в Киеве 16 тыс. https://censor.net/ua/news/3222775/covid19_zabrav_jyttya_uje_420_kyyan_za_mynulu_dobu_koronavirus_vyyavyly_u_407_osib
Так говорите, прям таки всех госпитализируют?
Может сравнишь с 1913 годом?
Правду говорят, что нынче уровень интеллекта населения упал настолько, что в психбольницах нет ни одного Наполеона.