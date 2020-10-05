РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7122 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 331 22

Загрузка коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Киеве и 13 областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 5 октября Киев и 23 области Украины не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Загруженность коек в больницах первой волны пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусною болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Луганской, Одесской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Загруженность коек в целом по Украине составляет 55,3%.

Кроме того, заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Таким образом, требованиям для смягчение карантина по прежнему соответствует лишь Кировоградская область.

Также читайте: Ослабить карантин можно только в Кировоградской области, - Минздрав

Загрузка коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Киеве и 13 областях Украины, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
И это ещё нет периода обострения вирусных инфекций ,а что будет в ноябре ,декабре и конце октября ?
показать весь комментарий
05.10.2020 10:29 Ответить
+2
Сам понял, что написал?
Может сравнишь с 1913 годом?
Правду говорят, что нынче уровень интеллекта населения упал настолько, что в психбольницах нет ни одного Наполеона.
показать весь комментарий
05.10.2020 11:10 Ответить
+2
никуя нигде не увеличили , в Одесской области в опорных уже месяц нет мест для больных -только тяжёлые и блатные, даже с двусторонней пневмонией дома оставляют и нет никакого протокола лечения на дому, врачи хер забили на коронавирусников...тест ждать 11 дней , плять, пока получишь тест заразишь всех родственников и знакомых....
показать весь комментарий
05.10.2020 11:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И это ещё нет периода обострения вирусных инфекций ,а что будет в ноябре ,декабре и конце октября ?
показать весь комментарий
05.10.2020 10:29 Ответить
Після уходу Супрун: медична мафія знову повернулась на свої старі схеми. В лікарнях гроші не доходять до людей- за все треба платити. Нещодавно, на жаль потрапив. Одразу 2 тис на ліки, 1000 на благодійні внески. Палата краща, щоб бомжи та кримінал речі не вкрали - по 500 грв в день. Операція (гланди) - 20 000. Аналізи - 2500. Туди-сюди - вже нема тисячи долярів. І це ще проста проблема.... За що ми платимо податки, якщо за все платити?! З вірусом наче навмисно зробили. Коли було 100 в день. Закрили все. Люди на таксі півзарплатні за день витрачали. Навіщо?!!!! Спеціально розозлили народ, щоб потім всі плюнули на карантин. Ще й рашкоботи у фейсбуках поширюють фейки про "безпеку" ковід. Про щеплення вже забули- тепер інше завдання. Таке відчуття, що Степанов та зелені працюють разом із рашкою. Вони разом хочуть колапса мед закладів, дестабілізації, та народного бунту, щоб рашці розв.язати руки. Іншої причини такої тупої поведінки я не бачу. Наприклад ще, зробили зонування. Київ був у помаранчевій зоні. Було 3000 випадків на день. Тепер майже - 5 000. В Києві помирає все більше, місць в лікарнях нема, а они роблять Київ жовтий. Чому ? Комусь захотілось ?! Знову ж таки. Діти в школі. Класи набиті по 35 учнів. Вам не шкода вчителів, яким на весь час видали лише одну маску! Хоч би підвищили зарплатню за шкідливість та ризик, хоч би робили плр тести раз на два тижня, хоч би застрахували здоров.я та життя тих бедолаг, яких кинули на заклання! Нема слів, крім саботажу, що робить ця зондер-команда!
показать весь комментарий
05.10.2020 11:21 Ответить
Да ,но при миссис Супрун ситуация была идентичной ,у меня жена две недели пролежала в больнице и без всяких операций я отдал за лекарства и анализы пару тысяч долларов ,кстати это ведь Супрун угробила Санитарную систему как таковую и мы если честно ещё легко отделываемся после её художеств ..
показать весь комментарий
05.10.2020 11:58 Ответить
Зрозуміло, мабуть ви з тих санітарних чинуш, які наживались на хабарях
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2756957-suprun-vyskazalas-protiv-vosstanovlenia-sistemy-ses.html
показать весь комментарий
05.10.2020 19:31 Ответить
Переводим Киев в зелёную зону
показать весь комментарий
05.10.2020 10:33 Ответить
Лучше Харьков. Он на первом месте.
показать весь комментарий
05.10.2020 12:33 Ответить
Вопрос: Почему не увеличили в разы количество коек за полгода?
показать весь комментарий
05.10.2020 10:40 Ответить
Чтобы нагонять панику такими новостями
показать весь комментарий
05.10.2020 11:34 Ответить
Месяц подряд один текст - ЗАГРУЗКА НЕ ПРЕВЫШАЕТ 50 процентов
Как такое может быть , если уже по 4000 заболевших в день
Вы их просто в больницы не госпитализируете ?
показать весь комментарий
05.10.2020 10:40 Ответить
Ловкость рук. Раньше госптализировали тяжелыми и средними симптомами. Сйечас только с тяжелыми. А таких в несколько раз меньше, чем со средними.
показать весь комментарий
05.10.2020 10:44 Ответить
ОРВИ лучше лечить дома. В больнице могут залечить до смерти.
показать весь комментарий
05.10.2020 11:35 Ответить
Да нет там никакой загрузки вообще.
Вчера беседовал с главврачом одной из больниц.
Потупив глаза признался.
Госпитализируют чуть ли не всех с положительным тестом, бывает, что не хватает мест и отправляют в другие районы.
Действительно нуждается в госпитализации процентов 20% из них.
Но, поскольку министерство так и не определилось с рекомендациями по лечению лёгких больных на дому, что бы не нести ответственности в случае чего, хватает практически всех.
показать весь комментарий
05.10.2020 10:44 Ответить
Ну, это легко проверить
Это в мае
https://interfax.com.ua/news/general/661548.html По словам мэра Киева, в стационарах больниц первой волны есть около 500 мест для больных коронавирусом. Всего в медучреждениях города первой и второй волн предусмотрело почти 1,7тыс. койко-мест.

Это начало сентября
https://112.ua/kiev/v-bolnicah-kieva-lechatsya-740-bolnyh-koronavirusom-i-vlasti-gotovy-uvelichit-chislo-koek-klichko-548350.html На данный момент в больницах Киева лечатся 740 пациентов, больных коронавирусом, и столичные власти готовы увеличить число коек в случае ухудшения эпидемической ситуации с Covid-19. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает "Укринформ". "Сегодня в больницах находятся около 740 пациентов. Больницы первой волны у нас заполнены на 50%. Мы сейчас готовы в случае необходимости развернуть до 7 тысяч коек. Но это крайняя составляющая, когда все наши больницы перейдут в режим работы в качестве инфекционных отделений. Я говорю о критических вещах, но мы далеки к этим показателям и делаем все, чтобы ни в коем случае нам уже не переходить к другим звеньям больниц, которые будут работать как инфекционные отделения", - отметил киевский градоначальник.

А на сегодня активно болеющих в Киеве 16 тыс. https://censor.net/ua/news/3222775/covid19_zabrav_jyttya_uje_420_kyyan_za_mynulu_dobu_koronavirus_vyyavyly_u_407_osib
Так говорите, прям таки всех госпитализируют?
показать весь комментарий
05.10.2020 10:54 Ответить
Сам понял, что написал?
Может сравнишь с 1913 годом?
Правду говорят, что нынче уровень интеллекта населения упал настолько, что в психбольницах нет ни одного Наполеона.
показать весь комментарий
05.10.2020 11:10 Ответить
Вы полагаете, что с 1 сентября по 4 октября в Киеве количество коек первой волны с около 1500 увеличили до около 30 тысяч? Да Вы фантаст, батенька, почище Уэллса.
показать весь комментарий
05.10.2020 11:39 Ответить
Я полагаю, что не обладая реальной информацией о количестве коек и количестве госпитализированных, надо заткнуться и не делать глубокомысленные умозаключения из разряда: на одну котлету село четыре мухи, сегодня бабушка обещала нажарить 10 котлет.
показать весь комментарий
05.10.2020 11:53 Ответить
Я полагаю, Вы можете посмотреть в статье таблицу. Там указано кол-во коек больниц первой волны 2266, а не городить хрень.
показать весь комментарий
05.10.2020 11:57 Ответить
Это по Киеву. 16 тыс активно болеющих туда никак не запихнешь.
показать весь комментарий
05.10.2020 11:59 Ответить
никуя нигде не увеличили , в Одесской области в опорных уже месяц нет мест для больных -только тяжёлые и блатные, даже с двусторонней пневмонией дома оставляют и нет никакого протокола лечения на дому, врачи хер забили на коронавирусников...тест ждать 11 дней , плять, пока получишь тест заразишь всех родственников и знакомых....
показать весь комментарий
05.10.2020 11:58 Ответить
где нет загрузки ? Конкретно , "где хватает практически всех" - давай адрес я туда свою прокажённую тёщу отправлю и ещё пару набожных родственничков к ипеням собачьим..
показать весь комментарий
05.10.2020 11:52 Ответить
За більш ніж півроку карантину різних форм ці баблопили не спромоглися збільшити кількість ліжок для хворих, закупити апарати ШВЛ і т.п. зате більше половини бала з фонду боротьби з вірусом вирішили закатати в асфальт, на радість Бєні. А тепер плачуться, що десь не вистачає ліжок, апаратів ШВЛ, медперсоналу чи ще чогось? Вони таки дійсно вважають нас безмізкими.
показать весь комментарий
05.10.2020 11:01 Ответить
Мужчина кашляет в автобусе. Весь автобус на него смотрит. Кондуктор: У вас коронавирус? Мужчина : Да нет вы что! У меня туберкулёз! Кондуктор: Ну слава богу!
показать весь комментарий
05.10.2020 11:33 Ответить
 
 