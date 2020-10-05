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Новости ДТП
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Семь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения трех автомобилей на Львовщине. Виновник ДТП был пьян. ФОТОрепортаж (обновлено)

Семь человек, из которых трое детей, пострадали в ДТП во Львовской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции воо Львовской области в Facebook.

По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло 4 октября около 20:30 на автодороге "Червоноград-Радехов" близ села Бендюга.

Семь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения трех автомобилей на Львовщине. Виновник ДТП был пьян 01

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Mitsubishi", 50-летний местный житель, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями "Nissan", которым управлял 42-летний житель Червонограда и "Volksvagen Passat" под управлением 41-летнего жителя г. Сокаль.

Семь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения трех автомобилей на Львовщине. Виновник ДТП был пьян 02

В результате столкновения телесные повреждения получили водитель "Mitsubishi" и его семилетний пассажир, трое пассажиров "Volksvagen" возрастом 11, 13 и 39 лет, а также водитель "Nissan" и его 41-летний пассажир.

Также медики установили, что водитель "Mitsubishi" находился в состоянии алкогольного опьянения.

Семь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения трех автомобилей на Львовщине. Виновник ДТП был пьян 03

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Семь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения трех автомобилей на Львовщине. Виновник ДТП был пьян 04

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Семь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения трех автомобилей на Львовщине. Виновник ДТП был пьян 05
Фото: сайт полиции

Напомним, ранее на странице Департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации в Facebook сообщалось, что вследствие данного ДТП получили травмы и были госпитализированы в Червоноградскую городскую больницу 5 человек, в том числе, двое детей 2009 и 2013 года рождения.

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Семь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения трех автомобилей на Львовщине. Виновник ДТП был пьян 06

Семь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения трех автомобилей на Львовщине. Виновник ДТП был пьян 07

ДТП (7687) Львовская область (2936)


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Мда... Вихідні.
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05.10.2020 10:34 Ответить
Виїхавшому на зустрічну- відірвати яйця, щоб не народжувались дебіли!
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05.10.2020 10:37 Ответить
Головбух шахти Лісова
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05.10.2020 10:49 Ответить
Тим більше! І дітей стерилізувати!
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05.10.2020 11:04 Ответить
Головне що нічого не вчить цих дурнів ,сам загинеш чорт з тобою ,але гинуть невині люди і вже зовсім неприпустимо п'яний за кермом.
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05.10.2020 11:50 Ответить
 
 