Семь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения трех автомобилей на Львовщине. Виновник ДТП был пьян. ФОТОрепортаж (обновлено)
Семь человек, из которых трое детей, пострадали в ДТП во Львовской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции воо Львовской области в Facebook.
По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло 4 октября около 20:30 на автодороге "Червоноград-Радехов" близ села Бендюга.
Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Mitsubishi", 50-летний местный житель, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями "Nissan", которым управлял 42-летний житель Червонограда и "Volksvagen Passat" под управлением 41-летнего жителя г. Сокаль.
В результате столкновения телесные повреждения получили водитель "Mitsubishi" и его семилетний пассажир, трое пассажиров "Volksvagen" возрастом 11, 13 и 39 лет, а также водитель "Nissan" и его 41-летний пассажир.
Также медики установили, что водитель "Mitsubishi" находился в состоянии алкогольного опьянения.
По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее на странице Департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации в Facebook сообщалось, что вследствие данного ДТП получили травмы и были госпитализированы в Червоноградскую городскую больницу 5 человек, в том числе, двое детей 2009 и 2013 года рождения.
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