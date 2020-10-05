Семь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения трех автомобилей на Львовщине. Виновник ДТП был пьян. ФОТОрепортаж (обновлено)

Семь человек, из которых трое детей, пострадали в ДТП во Львовской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции воо Львовской области в Facebook.

По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло 4 октября около 20:30 на автодороге "Червоноград-Радехов" близ села Бендюга.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Mitsubishi", 50-летний местный житель, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями "Nissan", которым управлял 42-летний житель Червонограда и "Volksvagen Passat" под управлением 41-летнего жителя г. Сокаль.

В результате столкновения телесные повреждения получили водитель "Mitsubishi" и его семилетний пассажир, трое пассажиров "Volksvagen" возрастом 11, 13 и 39 лет, а также водитель "Nissan" и его 41-летний пассажир.

Также медики установили, что водитель "Mitsubishi" находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.



Фото: сайт полиции

Напомним, ранее на странице Департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации в Facebook сообщалось, что вследствие данного ДТП получили травмы и были госпитализированы в Червоноградскую городскую больницу 5 человек, в том числе, двое детей 2009 и 2013 года рождения.

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