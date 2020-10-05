Местные выборы: суд отменил регистрацию кандидатов в депутаты Генического горсовета от "Слуги народа"

Херсонский окружной административный суд отменил постановление Генической городской ТИК о регистрации кандидатов в депутаты, выдвинутых Херсонской облорганизацией партии "Слуга народа".

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на решение Херсонского окружного административного суда, передает Цензор.НЕТ.

"Суд признал противоправным и отменил постановление Генической городской ТИК Херсонской области от 29 сентября 2020 года № 22 "О регистрации кандидатов в депутаты Генического городского совета Генического района Херсонской области, включенных в единый и территориальные избирательные списки кандидатов в депутаты от Херсонской областной политической партии "Слуга народа" на первые выборы депутатов Генической территориальной громады и городского головы 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Куратор "слуг" Генического района Лучко сорвал регистрацию своей же партии. Просим Зеленского навести порядок в партийных рядах", - глава местного сельсовета Плохушко. ДОКУМЕНТ

Отмечается, что решением от 4 октября 2020 года по делу № 540/2881/20 Херсонский окружной административный суд удовлетворил исковое заявление кандидата в депутаты Генического городского совета к Генической городской территориальной избирательной комиссии Херсонской области, третье лицо: Херсонская областная организация ПП "Слуга народа".

Основанием для удовлетворения исковых требований стал подтвержденный судом в результате исследования доказательств и допроса свидетелей факт подачи представителем Херсонской областной организации ПП "Слуга народа" документов для регистрации кандидатов в депутаты после истечения срока, установленного избирательным законодательством.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции в течение двух дней со дня его оглашения.