Новый рекорд: в течение выходных COVID-19 заболели почти 300 правоохранителей, - МВД
В течение выходных коронавирусной болезнью заболели 294 правоохранителя.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.
"За сутки зафиксировано 213 случаев COVID-19 среди сотрудников МВД, что стало новым рекордом", - сказано в сообщении.
Сейчас наибольшее количество инфицированных правоохранителей за сутки зарегистрировано в Хмельницкой области (15), Луганской области (8) и в г. Киеве (35).
Также сообщается, что с начала пандемии на COVID-19 заболели 6441 работник МВД, 5751 выздоровел, 16 правоохранителей умерли.
За прошедшую неделю на коронавирусной болезнью заболели 1175 правоохранителей.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Vyacheslav Nesterov
показать весь комментарий05.10.2020 11:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Воин света #476237
показать весь комментарий05.10.2020 11:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
YU ST
показать весь комментарий05.10.2020 11:46 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
SupporterUKR
показать весь комментарий05.10.2020 11:48 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль