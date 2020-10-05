Новый рекорд: в течение выходных COVID-19 заболели почти 300 правоохранителей, - МВД

В течение выходных коронавирусной болезнью заболели 294 правоохранителя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"За сутки зафиксировано 213 случаев COVID-19 среди сотрудников МВД, что стало новым рекордом", - сказано в сообщении.

Сейчас наибольшее количество инфицированных правоохранителей за сутки зарегистрировано в Хмельницкой области (15), Луганской области (8) и в г. Киеве (35).

Также сообщается, что с начала пандемии на COVID-19 заболели 6441 работник МВД, 5751 выздоровел, 16 правоохранителей умерли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загрузка коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Киеве и 13 областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

За прошедшую неделю на коронавирусной болезнью заболели 1175 правоохранителей.