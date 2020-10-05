РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7122 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
871 4

Новый рекорд: в течение выходных COVID-19 заболели почти 300 правоохранителей, - МВД

Новый рекорд: в течение выходных COVID-19 заболели почти 300 правоохранителей, - МВД

В течение выходных коронавирусной болезнью заболели 294 правоохранителя.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"За сутки зафиксировано 213 случаев COVID-19 среди сотрудников МВД, что стало новым рекордом", - сказано в сообщении.

Сейчас наибольшее количество инфицированных правоохранителей за сутки зарегистрировано в Хмельницкой области (15), Луганской области (8) и в г. Киеве (35).

Также сообщается, что с начала пандемии на COVID-19 заболели 6441 работник МВД, 5751 выздоровел, 16 правоохранителей умерли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загрузка коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Киеве и 13 областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

За прошедшую неделю на коронавирусной болезнью заболели 1175 правоохранителей.

Новый рекорд: в течение выходных COVID-19 заболели почти 300 правоохранителей, - МВД 01

карантин (16729) МВД (9327) Нацполиция (16564) правоохранительные органы (2970) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Проведите лекцию наконец, чтоб при входе в забегаловку общепита (шаурмяшные) Ваши люди надевали маски. Ни разу не видел полицейского в маске в шаурмяшной....
показать весь комментарий
05.10.2020 11:40 Ответить
В Беларуссии эту новость с радостью восприняли.
показать весь комментарий
05.10.2020 11:44 Ответить
Правоохоронєц Авакян теж, маю надію?
показать весь комментарий
05.10.2020 11:46 Ответить
Авакян протискає надбавки для своїх нелюстрованих собак.
показать весь комментарий
05.10.2020 11:48 Ответить
 
 