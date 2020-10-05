Оккупанты в Крыму хотят переписать учебники истории, добавив туда "украинскую оккупацию" и "русскую весну"

Оккупанты в Крыму требуют рассказывать школьникам про "украинскую оккупацию" полуострова и подробно рассказать о событиях "русской весны".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "КоммерсантЪ", об этом говорится в письме депутата Александра Свистунова, направленном министру просвещения РФ.

Свистунов просит отозвать из школ и библиотек вторую часть учебника "История Крыма. 10 класс", ведь, по его мнению, в учебнике "откровенно лживо и тенденциозно описана история постсоветского периода полуострова, начиная с 1991 года и вплоть до воссоединения Крыма с Россией в 2014 году".

По словам депутата, авторы учебника "не признают факта украинской оккупации Крыма и Севастополя" и в нем "отсутствует описание национально-освободительной борьбы жителей полуострова", а также "отрицается также факт массовых политических репрессий со стороны украинского режима".

В министерстве просвещения изданию сообщили, что учебник разрабатывался квалифицированными специалистами, которые "опирались исключительно на действующие нормы исторического образования без каких-либо политических пристрастий".

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