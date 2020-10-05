Оккупанты в Крыму хотят переписать учебники истории, добавив туда "украинскую оккупацию" и "русскую весну"
Оккупанты в Крыму требуют рассказывать школьникам про "украинскую оккупацию" полуострова и подробно рассказать о событиях "русской весны".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "КоммерсантЪ", об этом говорится в письме депутата Александра Свистунова, направленном министру просвещения РФ.
Свистунов просит отозвать из школ и библиотек вторую часть учебника "История Крыма. 10 класс", ведь, по его мнению, в учебнике "откровенно лживо и тенденциозно описана история постсоветского периода полуострова, начиная с 1991 года и вплоть до воссоединения Крыма с Россией в 2014 году".
По словам депутата, авторы учебника "не признают факта украинской оккупации Крыма и Севастополя" и в нем "отсутствует описание национально-освободительной борьбы жителей полуострова", а также "отрицается также факт массовых политических репрессий со стороны украинского режима".
В министерстве просвещения изданию сообщили, что учебник разрабатывался квалифицированными специалистами, которые "опирались исключительно на действующие нормы исторического образования без каких-либо политических пристрастий".
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После окончания средней школы служил в армии, затем работал на заводе «Электрон» мастером, начальником цеха, начальником производства. В 1978 году окончил исторический факультет Львовского университета им. И. Франко. Учился в аспирантуре. С 1977 по 1982 год преподавал в школах и вузах Донецка и Львова. С 1983 по 1987 год работает на железной дороге механиком, начальником рефрижераторного поезда.
http://news.sevas.com/region-crimea/sobytija/v_krymu_dlya_indii_hotyat_vyrashhivat_chaj_i_koriandr_noyabr_2017