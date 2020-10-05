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Новости Оккупация Крыма Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты в Крыму хотят переписать учебники истории, добавив туда "украинскую оккупацию" и "русскую весну"

Оккупанты в Крыму хотят переписать учебники истории, добавив туда

Оккупанты в Крыму требуют рассказывать школьникам про "украинскую оккупацию" полуострова и подробно рассказать о событиях "русской весны".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "КоммерсантЪ", об этом говорится в письме депутата  Александра Свистунова, направленном министру просвещения РФ.

Свистунов просит отозвать из школ и библиотек вторую часть учебника "История Крыма. 10 класс", ведь, по его мнению, в учебнике "откровенно лживо и тенденциозно описана история постсоветского периода полуострова, начиная с 1991 года и вплоть до воссоединения Крыма с Россией в 2014 году".

По словам депутата, авторы учебника "не признают факта украинской оккупации Крыма и Севастополя" и в нем "отсутствует описание национально-освободительной борьбы жителей полуострова", а также "отрицается также факт массовых политических репрессий со стороны украинского режима".

В министерстве просвещения изданию сообщили, что учебник разрабатывался квалифицированными специалистами, которые "опирались исключительно на действующие нормы исторического образования без каких-либо политических пристрастий".

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Автор: 

Крым (26427) образование (2271) оккупация (10199) пропаганда (3698) россия (96216)


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Топ комментарии
+13
А так же запишите в историю что в крыму никогда небыло воды и крымского канала.
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05.10.2020 11:37 Ответить
+13
валяйте - пишите! Азербайджан вот армянскую историю переписывает прямо сейчас - и не на словах - А НА ДЕЛЕ!!!
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05.10.2020 11:41 Ответить
+12
Оккупанты в Крыму хотят переписать учебники истории, добавив туда "украинскую оккупацию" и "русскую весну" - Цензор.НЕТ 3207
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05.10.2020 11:37 Ответить
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Не дивно навіть. Москалі завжди використовували історію, культуру для експансії наших земель.
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05.10.2020 11:35 Ответить
Оккупанты в Крыму хотят переписать учебники истории, добавив туда "украинскую оккупацию" и "русскую весну" - Цензор.НЕТ 3082
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05.10.2020 11:43 Ответить
Курва сепарська не переобувається, а переодягається у воздусі
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05.10.2020 12:07 Ответить
позор!
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05.10.2020 13:02 Ответить
Позор тем кто за нее проголосует
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05.10.2020 17:38 Ответить
Якщо б її в 2014 році повісили чи появилась би нижня фотографія?
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05.10.2020 15:50 Ответить
Оккупанты в Крыму хотят переписать учебники истории, добавив туда "украинскую оккупацию" и "русскую весну" - Цензор.НЕТ 3207
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05.10.2020 11:37 Ответить
Окупанти в Криму хочуть переписати підручники історії, додавши туди "українську окупацію" та "російську весну" - Цензор.НЕТ 9011
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05.10.2020 11:53 Ответить
...анатолич, а представляешь, о чем можно судить по твоему "комменту"?
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05.10.2020 11:57 Ответить
И чём же?
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09.10.2020 22:58 Ответить
если все страны начнут переписывать историю ,то рашисты начиная от сибирских оленеводов и заканчивая немцами-Калининграда ,карелов ,татар, кубанских и донских людей ,японцев на островах ,хантов с мансами , китайцев Дальнего Востока и Хабаровского края , и т.д будут иметь печать"оккупанты" ,что отвечает исторической справедливости...
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05.10.2020 12:10 Ответить
Русские, это люди, которые считают себя Русскими.
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06.10.2020 21:29 Ответить
главное чтобы не забыли написать про Епоху ху"ла Вовы Пупкина обнуленного сморчка конченного ушлебка пе"""ерастного кацапа е"""анутого верпса аленевода убийцу и придукрковатого ...оца которого... братик настругал маме в инцесте...
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05.10.2020 11:37 Ответить
А так же запишите в историю что в крыму никогда небыло воды и крымского канала.
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05.10.2020 11:37 Ответить
А ведь напишут что были, как инструмент массовых физических репрессий - топили несчастных крымчан в каналах, и травили их бедных радиоактивной днепровской водой...
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05.10.2020 12:07 Ответить
Ты ничего не понимаешь. Изначально Салгир был настолько полноводным что после оккупации крыма хохлами был постоен канал для обеспечения крымскою водою херсонщины, днепропетровщины, киевщины и так дальше....
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05.10.2020 17:42 Ответить
І перепишуть. А наші Факєни і Тріпчуки будуть писать мємуари про то, як вони намагались розгледіти очі через призму анального отвєрстія.
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05.10.2020 11:39 Ответить
валяйте - пишите! Азербайджан вот армянскую историю переписывает прямо сейчас - и не на словах - А НА ДЕЛЕ!!!
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05.10.2020 11:41 Ответить
ну это никак не поможет крысьчанам, и тем более кацапне.
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05.10.2020 11:42 Ответить
По аналогии с тем, что нынче вещает Армения, со временем кацапы будут яростно опровергать то, что ВСУ заняли Джанкой.
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05.10.2020 11:43 Ответить
А не пойти тебе нах?
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05.10.2020 11:53 Ответить
не, ну если уже даже Шмыгали говорят, что пенсий скоро не буде, то что должны думать крымчане...
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05.10.2020 11:47 Ответить
Не думать а бить челом за упокой окурка.
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05.10.2020 11:49 Ответить
Всё равно после деоккупации лишнехромосомные поедут назад в свои Магаданы. Так что как то пофиг, чему они там обучают своих щенят.
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05.10.2020 11:47 Ответить
Как автономная республика может быть под оккупацией . АРК так назывался Крым при Украине а при москалях , филиал от мокшандии без флага и родины. Выселить татар и выть ,что это москалия.
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05.10.2020 11:47 Ответить
Это шизонофреноид .Биологический мусор с мокшанской орбиты.
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05.10.2020 11:49 Ответить
Пусть пишут,всё в макулатуру уйдёт.
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05.10.2020 11:50 Ответить
Окупанти в Криму хочуть переписати підручники історії, додавши туди "українську окупацію" та "російську весну" - Цензор.НЕТ 7918
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05.10.2020 11:57 Ответить
Цапи подивились на Карабах і злякались.
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05.10.2020 11:59 Ответить
Че за учебник такой новый что ли?
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05.10.2020 12:00 Ответить
Геббельсянов не забудьте подключить. Они понапишут историй. От сотворения мира.
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05.10.2020 12:03 Ответить
ЩО КАЦАПИ І ВМІЮТЬ ГАРНО РОБИТИ ТАК ЦЕ ЗНИЩУВАТИ ІСТОРІЮ
ТАК МАСКОВІЯ СТАЛА РАСЄЄЙ
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05.10.2020 12:11 Ответить
И почему молчит татарское подполье в Крыму?
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05.10.2020 12:23 Ответить
І ця ж мерзота народилася і вчилася у Львові.
https://myrotvorets.center/criminal/svistunov-aleksandr-grigorevich/
Окупанти в Криму хочуть переписати підручники історії, додавши туди "українську окупацію" та "російську весну" - Цензор.НЕТ 9811

После окончания средней школы служил в армии, затем работал на заводе «Электрон» мастером, начальником цеха, начальником производства. В 1978 году окончил исторический факультет Львовского университета им. И. Франко. Учился в аспирантуре. С 1977 по 1982 год преподавал в школах и вузах Донецка и Львова. С 1983 по 1987 год работает на железной дороге механиком, начальником рефрижераторного поезда.
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05.10.2020 12:27 Ответить
Скоріш за все син якогось НКВДшника. Таких потрібно знищувати без суда і слідства.
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05.10.2020 15:53 Ответить
Пусть не забудут написать ,что украинская "оккупация" принесла в Крым воду по СКК,а "русская весна" " вежливых зеленых человечеков" и чеченских отдыхающих ,с одного удара отключающих крымских спортсменов
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05.10.2020 16:13 Ответить
Оккупанты заявили, что "Крым станет поставщиком чая и специй для Индии", а также пожаловались, что "продукцию, которую выращивают в Крыму, на сегодняшний день, некуда поставлять". Напомню имбецилам, что Индия является мировым производителем как специй, так и чая, имея подходящий для этого климат и природные ресурсы. Но для лапши на ватные уши предлагаю заявить о поставках картофеля в Беларусь, кофе - в Бразилию, оливок - в Испанию, шоколада - в Германию, сыра - в Швейцарию, бананов в Африку и боярышника - в россию. Коноплю можно оставить себе - судя по всему, прёт неплохо ...
http://news.sevas.com/region-crimea/sobytija/v_krymu_dlya_indii_hotyat_vyrashhivat_chaj_i_koriandr_noyabr_2017
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20.12.2020 11:44 Ответить
 
 