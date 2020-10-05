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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Кравчук анонсировал создание совета людей с Донбасса для помощи Трехсторонней контактной группе

Кравчук анонсировал создание совета людей с Донбасса для помощи Трехсторонней контактной группе

Украина в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе намерена сформировать совет с участием выходцев из этого региона. Этот совет будет нарабатывать предложения для ТКГ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире "Украина 24" рассказал глава украинской делегации Леонид Кравчук.

По его словам, свою помощь предлагают многие люди, в том числе те, которые всю жизнь проработали на Донбассе.

"Они занимали там очень важные позиции организационные, политические, хозяйственные. То есть их там хорошо знают, а они хорошо знают Донбасс. Я еще раз хочу сказать, мы думаем над тем, как создать совет людей. Не одного взять члена делегации Украины в ТКГ, а собрать совет людей, которые будут помогать собирать возможности, мнения, предложения", - добавил Крачук.

Напомним, ранее Кравчук призвал российскую сторону разблокировать переговоры по Донбассу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук примет решение о необходимости вводить нового человека в делегацию в ТКГ, кандидатура Тищенко вообще не обсуждалась, - Ермак

Он также рассказал, что представители России в ТКГ пыталась вести несанкционированную видеозапись переговоров. Модератор от ОБСЕ заявила, что в мировой дипломатической практике нет такой практики.

Кравчук Леонид (1226) Донбасс (26957) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+63
Мене просто задовбує це "залучення людей з Донбасу". А людей з решти України, за рахунок яких ця шобла хоче вирішувати проблеми Донбасу, жителі якого у своїй більшості цілком добровільно ці проблеми створили? Жителів вільних територій, які сплачують податки, які гинуть самі і ховають своїх дітей, батьків, братів, що гинуть, стримуючи "русскій мір" від перетворення на Донбас решту території України залучати до дискусії зелена шваль не вважає за потрібне?
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05.10.2020 11:58 Ответить
+40
А создание СОВЕТА военных с передовой для помощи ТКГ крысам не по душе!
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05.10.2020 11:49 Ответить
+30
Не переговоры нужно вести, а мочить донбасню, по примеру Азербайджана.
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05.10.2020 11:51 Ответить
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Кравчук, тещу мою візьми до совету. Вона тобі насоветує і кравчучку подарує.
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05.10.2020 12:22 Ответить
Все своє життя комуніст Кравчук запопадливо виконував вказівки із Політбюро ЦК КПРС.
І раптом довелось приймати рішення самому...він у розгубленості... і тепер натякає Кремлю щоб той надав йому список кандидатів...
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05.10.2020 12:22 Ответить
Кравчук, замість толкових власних пропозицій для ТКГ, взявся за виконання ролі зазивали нових членів групи. Зараз повторює ідеї Сивохо. Може готує його замом, як раніше Фокіна?
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05.10.2020 12:23 Ответить
Переговоры с участием "людей Донбасса" предполагают "гражданский конфликт".
Т.е. отрицают тот факт что войну ведет Раша.
Поэтому все эти "комиссии по примирению" надо отменить. Переговоры только с Рашей.
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05.10.2020 12:25 Ответить
Кравчук анонсував створення ради людей з Донбасу для допомоги Тристоронній контактній групі - Цензор.НЕТ 6585
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05.10.2020 12:32 Ответить
Трехсторонняя контактная группа это Украина ,раша и ОБСЕ,а группа из жителей Донбасса это вместо так называемых,которые якобы сейчас представляют жителей Донбасса.
Это относительно ника замечание.Смени его на Склифософский.
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05.10.2020 12:53 Ответить
жителей Донбасса представляет Украина. Отдельная группа "представителей" означает что интересы "жителей Донбасса" и Украины расходятся. Поэтому "жителей донбасса" надо упразднить.
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05.10.2020 15:22 Ответить
Почитай местных троллей - тут каждый второй брызжет ненавистью к жителям оккупированных территорий. Как будто это действительно гражданская война, а вовсе не оккупация рашкой.
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05.10.2020 15:40 Ответить
Если бы эти жители были настроены хотя бы так как в центральных областях, то никакая Рашка бы им оккупацию не устроила.
Они сами позвали к себе войну, потому их ненавидят.
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05.10.2020 15:44 Ответить
народ бимбаса - кто сивохо с броне слюнявчегом или там вдова мотрылы
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05.10.2020 12:26 Ответить
В Карабахе толкли воду в ступе 28 лет. Договоренности если за тобой нет силы можно засунуть-адрес знают все.
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05.10.2020 12:32 Ответить
О очередна маразматична думка....Як це без вміння міоркувати і робити висновки це теж саме що і імпрвізація. Кравчук головне щоб ця людина не виходила за рамки поставлені керівництвом і не ляпала язиком що в черепну коробочку прилеттить. Люди нужні які будуть реагувати но в окреслених рамках. А то таке враження що вам Громкопосилювач потрібен ..
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05.10.2020 12:33 Ответить
Видать лёнька, сивухи перепил...
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05.10.2020 12:34 Ответить
Переливание из пустого в порожнее.
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05.10.2020 12:37 Ответить
Народів Бамбаса не існує в природі. Або ти вважаєш себе українцем, або росіянином (тоді велкам в парашу), або звичайний гівножер без національності, який не має прав щось взагалі вирішувати. Тому що не визначився що ти і де ти.
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05.10.2020 12:38 Ответить
золоті ваші слова. я вже тут писав що Кравчук - це першопричина усіх подальших українських негараздів. і 100-відсотковий винуватець - кріейтор ситуції з Даунбасом. І тільки психічно хворі люди могли його посадіти на таку посаду. Гнати його треба у хатинку яку він збудував для матінки. гнида комуняцька
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05.10.2020 14:35 Ответить
Старый идиот!Мы воюем с кацапией!а не донбасом!какин нах советчики!толку от них 0!
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05.10.2020 12:38 Ответить
Кравчук анонсував створення ради людей з Донбасу для допомоги Тристоронній контактній групі - Цензор.НЕТ 9067

Так ужиж есть" сааветь лудей дамбаса" , еще в 2012создан ..
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05.10.2020 12:40 Ответить
а можно пример уважаемых-людей-с-дамбаса? на ум приходят только витек януковощь да юрик иванющенко. или там есть еще более уважаемые?
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05.10.2020 12:47 Ответить
Ахметыч, Ефремов, Бойко, Штепа ... популяция никуда не делась
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05.10.2020 13:15 Ответить
От я "вихідець з Донбасу", там поважні посади займали комуністи, причому переважно росіяни. Усі пропозиції і поради вирішуються у кремлі. Війна буде точитися, допоки не дамо по зубах агресору і окупанту загальними діями зі стратегічними партнерами. Причому гадину треба розчавити саме в кремлі.
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05.10.2020 20:10 Ответить
И что эта политическая, коммунистическая проститутка Кравчук, никак не успокоится!! И где эта **** Кравчук , нашла в энциклопедии такой "народ донбасса"". Вот такие Бывшие хваленные комуняки -воры и руководители-бездари, вместе с нашим клоуном-президентом, и доведут страну до новой войны!!
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05.10.2020 13:07 Ответить
Ці "люди" з Донбасу з числа тих що кричали: Х.ло пріді?
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05.10.2020 13:14 Ответить
Ці зрадники і державні злочинці хочуть будь якими методами здати Україну москалям ! При чому без шуму і пилу ! Про зміцнення армії навіть мови не ведуть ! Придумали якийсь "окремий народ" Донбассу і хочуть за рахунок праці і життів українців надати їм якийсь окремий привілейований статус на радість шовіністам рашки! При тому тут тримають людей в чорному тілі: "грошей не має..." , а туди всі гроші і всю допомогу пруть !
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05.10.2020 13:25 Ответить
Очень правильная и нужная инициатива! Осталось создать совет бл.дей, и мы победим.
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05.10.2020 13:40 Ответить
Дебил...***
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05.10.2020 13:45 Ответить
Все муляет ермаку Консультационный совет, не смог пропихнуть идею правда с участием представителей ОРДЛО, так теперь пытаются завернуть в другую упаковку "совет с участием выходцев из этого региона..которые будут помогать собирать возможности, мнения, предложенияИсточник: https://censor.net/ru/n3222885
" А выходцы кто- коля азаров и прочая шушера, сбежавшая на россию или регионалы, тусующиеся в Киеве и ностальгирующие по тем временам? И самый главный вопрос- если в ТКГ нет своих предложений, вы не знаете Донбасс, то на х..а вы там?
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05.10.2020 13:46 Ответить
Звісно ж, туди наберуть таких, як фокін.
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05.10.2020 13:48 Ответить
все равно,что фрицы ГДР выдвигали бы какие то условия ФРГ ,после того,как покойный Борис отдережировал советским оккупантам "Марш Славянки".Мерзавцы продажные ,в минском формате должны быть националисты ,которые отстаивают интересы Украины, а не интересы прорашистского ордло, Все эти предатели создают рашистскую раковую инфекцию для Украины от которой мира не будет
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05.10.2020 13:49 Ответить
И какой вариант?? Отказаться от Донбасса?
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05.10.2020 14:23 Ответить
Это кремлёвский тролль, он создаёт нужную картинку для рашинской пропагандистской машины - типа "идёт гражданская война", как в Украине ненавидят Донбасс и хотят его уничтожить, а рашка типа "спасает".
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05.10.2020 15:44 Ответить
зачем тащить в Украину то,что давно само отказывается от Украины, при том ведя войну с Украиной которую финансирует и которой руководит расея?Вольному-воля
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05.10.2020 17:43 Ответить
Я у одній лоханській соцмережі дискутував з однією місцевою ватницею. Ні до і не після я ніде не зустрічався з такою печерною українофобією. вона ненавиділа усе- починаючи з мови і кінчаючи самими українцями.Я сам дуже не люблю шахтарчуків з підліткового віку. Але я охоче пояснював їй причини цього- з фактами. Вона ж просто з люттю бризкала слиною із-за монітора. так що ці люди - дійсно відризаний шмат для українців. подивіться, хто не бачив флешмоб у Лоханську на театральній площі де вони зобразили гасло хочемо ХОТИМ В расію. Невже хтось дійсно вірить у те що ці лішенці не втрачені для України?
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06.10.2020 14:25 Ответить
Відмовитися від частини Донбасу, який окупований. ПНХ.
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05.10.2020 20:19 Ответить
а чого ж ці "люді с донбасса" не захищали свою землю у 2014-му? Тобто, вмирають за "донбас" хай інші українці, а долю країни з цим фурункулом під назвою донбас будуть вирішувати "люді с донбаса"!!??? Прибиріть цього старого довбодятла вже з ефіру. Воно вже на пожиттєве "наговорило".
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05.10.2020 13:50 Ответить
когда же этого упоротого упокоят?
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05.10.2020 13:53 Ответить
И этот "совет людей с Донбасса" будет решать, как нам, всей остальной Украине, жить?
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05.10.2020 14:05 Ответить
Кравчук - хитрая с_ка, хочет спрятаться за коллегиальный орган, чтобы не нести никакой ответственности за провальную внешнюю политику с Рашей. А в прикормленный "Совет людей с Донбасса" войдут Сивохо, Фокин и им подобные предатели Украины. Позор. Заметьте, ЗЕ соблюдает жесточайший режим молчания, а Кравчук запускает пробные шары. Не проконает - сразу "царь хороший, бояре - дурные", "нас не так поняли", "это вырвано из контекста", "это личная инициатива дурачков" и т.д.
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05.10.2020 14:11 Ответить
Все, чого хоче цей старий ідеолог кпсс, це урвати ще шматок державного пирога.
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05.10.2020 20:23 Ответить
Ахмєтов, Бойко, Лукаш... З ними все зрозуміло. А яким боком до Донбасу Медведчук з Рабіновичем? Чемпіонати з наперстків організовували?
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05.10.2020 14:14 Ответить
уберите этого старого пердуна, он уже не знает, что мелет...
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05.10.2020 14:26 Ответить
Ніхто не заважає набрати в цю раду біженців. Але ті, хто залишився на стороні сепаратистів, Україну представляти не мають права.
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05.10.2020 14:38 Ответить
Пускай пригласит: гиви, моторолу и захарченка - эти точно в курсе дела.
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05.10.2020 14:50 Ответить
Эти уже хорошо, на всю жизнь усвоили, к чему приводит сепаратизм-рашизм...
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05.10.2020 23:09 Ответить
До переговорної групи потрібно залучити: двох снайперів, кулеметника і Парасюка з гранатою. І все буде ОК.
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05.10.2020 14:57 Ответить
Це позиція зеленського. Яку озвучують ці комуняцькі підху.ловники. Як до цього озвучував і обіс.яний сівоха.
Ригівське гасло- "Услишать баМьас!"
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05.10.2020 14:57 Ответить
Сивохо, возьми к себе в так называемую ткг, предатель.
Кравчук анонсував створення ради людей з Донбасу для допомоги Тристоронній контактній групі - Цензор.НЕТ 2221
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05.10.2020 15:21 Ответить
Крафчуг собирает представителей всех тех, кто просили Путлера ввести войска, чтобы они теперь попросили эти войска вывести ?
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05.10.2020 15:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря

Дурачьё не может понять одного, что мир зависит одного человека, путина, и пока он не сдохнет, мира в Украине не будет, хватить устраивать клоунаду.
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05.10.2020 15:29 Ответить
Вангую, таких як блогер Андрій Луганський або Сергій "Україна не росія" не буде у той "раді допомоги" ...
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05.10.2020 15:45 Ответить
На Донбассе с момента независимости Украины управляли коммунисты и СДПУо, а потом на их место пришли регионалы захватившие все и вся, потом Оппа Блок а сейчас ( после 2014 года) солянка (варево) из открытых "ватников", агентуры кремля, капитулянтов, любителей Путинило, или просто приспособленцев готовых на " что изволите" лишь бы бабки давали и доступ к распилу бюджета - ОПЗЖопс, остатки Опа блока , " партия" Шария, " " Наши - Мураева", " социалисты из партии простых людей Каплина", " Наш край" - он же - " Довира" проходимца и жулика Шахова и компании, " За майбутне" ну и на фоне популярности на востоке Украины главного героя сериала " Слуга народа" Зеленского ( но это год назад.) - "Слуги народа" , но это уже пройденный этап его почитатели перебежали к ОПЗЖ, Шарию, Шахову, Опа блоку. ( Ляшко и Юля сдали в этом регионе свои позиции окончательно) Про украинские партии " ЕС", " Голос, Самопомощь", " Гражданская позиция" тем более " Свобода" и т.д. в тех местах не набирали более 1,3 -4% и в лучшие времена. Так что "совет людей из Донбасса которые в прошлом занимали важные позиции" это такие же как Фокин, Сивохо, Бойко, Королевская, Колесников,, Лукаш,Ленка Бондаренко и т.д... Кравчук опять в своей роли пробегающего между каплями дождя, Фокина благополучно слил, хотя говорил с ним почти в унисон.. теперь подбирает такую же команду. Там вопрос в другом "Самому Кравчуку там не место".
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05.10.2020 16:47 Ответить
Макарыч не городи ...... , Закрыть границу все НВФ сложить оружие, претрусить всех запутинцэв и уж потом что то восстанавливать за счёт виновных. Или по вашему бе Ефремова, Богатыревой, Ахметова, Колесникова, Близнюка и т д ... ничего решить нельзя. Сначала порядок.
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05.10.2020 16:55 Ответить
Кравчук, иди устрой коммунистический субботник на местах пожаров, помоги реально людям Донбасса. Трудотерапия по тебе плачет!
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05.10.2020 17:26 Ответить
Испытывает терпение, теряя последние остатки уважения.
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05.10.2020 17:33 Ответить
Навіщо йому "уважение", йому грошей треба, два роки тому він добивався президентської пенсії...
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05.10.2020 20:32 Ответить
Много людей с донбасса воевали в АТО. А некоторые еще и были в плену. Их и надо приглашать, они действительно "там" все лучше знают.
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05.10.2020 19:28 Ответить
Віталій Портников: У пошуках колективного Фокіна Глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук запропонував створити раду вихідців з Донбасу для того, щоб пов'язані із регіоном люди виступали зі своїми пропозиціями для делегації Це перший кадровий наслідок скандальної відставки з ТКГ колишнього українського прем'єра Вітольда Фокіна, заяви якого нагадували про гірші зразки російської пропаганди. І ось тут виникає питання: а навіщо взагалі потрібен був Фокін, навіщо зараз потрібна ця рада вихідців? І відповідь на це питання є очевидною - це коли одну дурість, одну помилку хочуть перекрити іншою. У Зеленського з першого дня після його обрання президентом України була ідея щодо участі у переговорному процесі переселенців. Можна було вважати, що таким чином новий президент хоче перехопити у російських окупантів ініціативу і показати, що крім найманців з російської делегації є і інші представники Донбасу. Ну а могла бути і інша мета - за допомогою цих українських представників легітимізувати компроміс з Кремлем, показати, що "люди самі хочуть". З цього нічого не вийшло. Більш того, поява у ТКГ журналістів Сергія Гармаша та Дениса Казанського розлютила росіян. А про діяльність інших представників переселенців взагалі нічого не відомо, ніби їх у ТКГ і немає. І тоді з'явився Фокін зі своїми компромісними ідеями. А коли висловлювання колишнього прем'єра призвели до справжнього політичного скандалу, придумали раду вихідців. Щоб ці ідеї просував вже не один Фокін, а група заслужених "аксакалів". Найважче ж буде протистояти колективному розуму, ніж одному політичному пенсіонерові. Але з цього теж нічого не буде. Не буде просто тому що Росія не збирається ні про що з Україною домовлятися у ТКГ. Час домовленостей для Зеленського вичерпаний як свого часу був вичерпаний цей час для Порошенка. Тому що Росії не домовленості потрібні, а капітуляція. Думаю, це зрозумів навіть сам Зеленський. Просто за допомогою цих нехитрих популістських засобів президент намагається зупинити падіння власного рейтингу, утримати хоча б частину електорату. І з цього теж нічого не вийде. Зеленський був приречений на крах у день свого обрання главою держави. І зараз ми цей крах спостерігаємо. Важливо тільки, щоб спроби президента і його оточення протистояти цьому неминучому краху не призвели до здачі національних інтересів.
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05.10.2020 19:34 Ответить
поважаю Портнікова і здебільшого з ним завжди погоджуюсь. Але з його заявою що Кравчук це один з двох президентів які назавжди увійшли в історію України- ніколи не погоджувався. І те, що він формально зачитав заяву про незалежність - це міг зробити будь-хто із присутніх у залі ВР. - Хоч тий же самийФокін.
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06.10.2020 13:50 Ответить
скільки в нас ще маразматиків?? І скільки часу вони ще будуть при владі????????????????????????
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05.10.2020 19:36 Ответить
Должны быть профи и патриоты Украины, а не выбирать по принципу от куда родом, это не правильно, нельзя таким образом делить украинцев.
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05.10.2020 19:47 Ответить
чи ви забули почуйте даунбас - ми кормимо усю Україну - вони самі себе відокремили від України. та приєдналися до Мордору. тому там не обійтися без фільтрувальних таборів та чіткого закону про позбавлення громадянсьтва - подобається це комусь чи ні.
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06.10.2020 14:40 Ответить
Одного дебила с донбасса только вытурили, теперь эти гниды хотят задавить численностью.
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05.10.2020 20:29 Ответить
Кравчук комуняцкий лизоблюд.Партия сказала надо,Кравчук ответил есть и себя любимого не забыть.А дерьмаки и зеублюдки будут им прикрываться.
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05.10.2020 20:51 Ответить
кравчук позови януковича.
ведь когда разгоняли студентов в 2013, кравчук охотился во владениях януовича.
он нач. автобаы, знает много людей.
или пригласи следователей мгб из днр+лнр.
вообщем у тебя кравчук много кандидатов поболтать.
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05.10.2020 20:52 Ответить
Чому кравчук не піднімає перед рф питання будапештського меморандуму?він же його підписував?🤔...а якщо серйозно,то його пора знімати з ткг,бажано разом з єрмаком.
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05.10.2020 22:33 Ответить
Снимать нужно гнусавого маланца на Банковой, эти потом сами сдрыснут, если успеют крнечно
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05.10.2020 23:38 Ответить
Кравчук анонсував створення ради людей з Донбасу для допомоги Тристоронній контактній групі - Цензор.НЕТ 3372
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05.10.2020 23:36 Ответить
ЧОМУ КРАВЧУК ЩЕ НЕ СИДИТЬ У ТЮРЯЗІ ЗА РАЗБРОЄННЯ УКРАЇНИ ВІД ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ ? ?
?
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06.10.2020 01:31 Ответить
Аби світитись і тягти гроші з бюджету, та ще й рашка платить
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06.10.2020 02:09 Ответить
Аби світитись і тягти гроші з бюджету, та ще й рашка платить
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06.10.2020 02:10 Ответить
шизофрения прогрессирует...
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06.10.2020 02:42 Ответить
ещё один кандидат на ту сторону.
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06.10.2020 06:27 Ответить
Треба зібрати взагалі всіх хто живе чи жив на донбасі та відправити у Мінськ.
Одразу на донбасі та в Україні настане мир та спокій
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06.10.2020 07:59 Ответить
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