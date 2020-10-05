Кравчук анонсировал создание совета людей с Донбасса для помощи Трехсторонней контактной группе
Украина в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе намерена сформировать совет с участием выходцев из этого региона. Этот совет будет нарабатывать предложения для ТКГ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире "Украина 24" рассказал глава украинской делегации Леонид Кравчук.
По его словам, свою помощь предлагают многие люди, в том числе те, которые всю жизнь проработали на Донбассе.
"Они занимали там очень важные позиции организационные, политические, хозяйственные. То есть их там хорошо знают, а они хорошо знают Донбасс. Я еще раз хочу сказать, мы думаем над тем, как создать совет людей. Не одного взять члена делегации Украины в ТКГ, а собрать совет людей, которые будут помогать собирать возможности, мнения, предложения", - добавил Крачук.
Напомним, ранее Кравчук призвал российскую сторону разблокировать переговоры по Донбассу.
Он также рассказал, что представители России в ТКГ пыталась вести несанкционированную видеозапись переговоров. Модератор от ОБСЕ заявила, что в мировой дипломатической практике нет такой практики.
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І раптом довелось приймати рішення самому...він у розгубленості... і тепер натякає Кремлю щоб той надав йому список кандидатів...
Т.е. отрицают тот факт что войну ведет Раша.
Поэтому все эти "комиссии по примирению" надо отменить. Переговоры только с Рашей.
Это относительно ника замечание.Смени его на Склифософский.
Они сами позвали к себе войну, потому их ненавидят.
Так ужиж есть" сааветь лудей дамбаса" , еще в 2012создан ..
" А выходцы кто- коля азаров и прочая шушера, сбежавшая на россию или регионалы, тусующиеся в Киеве и ностальгирующие по тем временам? И самый главный вопрос- если в ТКГ нет своих предложений, вы не знаете Донбасс, то на х..а вы там?
Ригівське гасло- "Услишать баМьас!"
Дурачьё не может понять одного, что мир зависит одного человека, путина, и пока он не сдохнет, мира в Украине не будет, хватить устраивать клоунаду.
ведь когда разгоняли студентов в 2013, кравчук охотился во владениях януовича.
он нач. автобаы, знает много людей.
или пригласи следователей мгб из днр+лнр.
вообщем у тебя кравчук много кандидатов поболтать.
?
Одразу на донбасі та в Україні настане мир та спокій