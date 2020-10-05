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Новости Коронавирус и карантин
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Ситуация с загруженностью коек для больных COVID-19 напряженная, но не критическая, - Степанов

Ситуация с загруженностью коек для больных COVID-19 напряженная, но не критическая, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что ситуация с загруженностью коек, определенных для больных коронавирусом, напряженная, но не критическая.

Об этом сказал Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Для пациентов с COVID-19 определено около 37 тыс. коек, из них 30 тыс. уже принимают больных, остальные в резерве. 16,745 тыс. пациентов пребывают в больницах или с подтвержденным диагнозом, или подозрением. Если такой стремительный рост будет продолжаться, у нас могут возникнуть проблемы. При имеющемся количестве больных ситуация напряженная, но не критическая", - сказал он.

По словам Степанова, министерство здравоохранения максимально может подготовить 50 тыс. коек для пациентов с COVID-19.

"Я уверен, что на этой неделе мы перейдем порог в 5 тыс. больных в сутки", - отметил министр, комментируя ситуацию с заболеваемостью.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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...не ссы, степашка, ваша зеленая шобла при поддержке 73% лохтората этот недостаток быстро исправит
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05.10.2020 11:54 Ответить
Миллион миллион алых слез
Короновирус ты нам принес
Кто же во всем виноват
Мыши китайцы или дед Мороз
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05.10.2020 11:54 Ответить
Еще пару концертов Поли Голяковой или какой-нибудь другой дурынды, и будет критическая.
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05.10.2020 11:57 Ответить
"не критическая" - у каждого дома есть своя койка ...
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05.10.2020 12:05 Ответить
Єто как -в среднем по палате температура нормальная.
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05.10.2020 12:24 Ответить
парадокс: ліків від вірусу не існує, а ліжка для хворих на вірус є!
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05.10.2020 12:50 Ответить
 
 