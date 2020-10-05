Полтава отказалась вводить карантинные ограничения, несмотря на попадание в "оранжевую" зону. ВИДЕО

С сегодняшнего дня Полтава официально находится в "оранжевой" карантинной зоне. Секретарь горсовета Александр Шамота собрал срочную пресс-конференцию, на которой заявил, что новые карантинные ограничения в городе не будут внедрять, город будет жить в уже привычном режиме.

"Мы должны дать возможность людям работать. Транспорт должен работать в обычном режиме. Мы не должны ничего закрывать. Мы уже имели жесткий карантин, мы показали каким образом это все работает. Мы получили спад экономики, мы получили дыру в бюджете, безработицу и сейчас не имеем права подвергать людей опасности и лишать их права работать. Я считаю, что перед тем как вводить жесткий карантин, государство должно дать компенсатор для людей, которые будут выживать. Я категорически против жестких мер по уменьшению количества транспорта или закрытию любого предприятия на территории города", - заявил Шамота, передает Цензор.НЕТ.

"Я вижу, что людям каким-то образом нужно зарабатывать деньги.Люди должны иметь возможность добраться до работы и вернуться домой, отвести детей на учебу. И сейчас останавливать город повторно я не намерен.Мы увидели к чему привел жесткий карантин - к массовой безработице, к массовому увольнению, к тому, что мы сейчас имеем дырку в бюджете 74 млн грн, которую нам никто не компенсирует. Я обращался к премьер-министру с просьбой уменьшить расходы в Государственный бюджет, где 260 млн грн в год. Но нас не слышат и изъятия продолжаются. Город должен в этой истории как-то выживать", - добавил он.

"Мы за этот период подготовили больничные заведения, обеспечили средствами индивидуальной защиты и будем бороться с ковидом, учитывая имеющийся опыт. Экономика должна работать. Я считаю, что все должно работать. Каждое заведение - это рабочие места. Мы таким образом не остановим распространение болезни", - отметил Шамота.

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Александр Шамота, правда, добавил, что это его личное решение и он его не обсуждал с областной властью.

Шамота также записал видеообращение к полтавским предпринимателям, в котором напоминает, что город отныне вошел в "оранжевую" зону. Вместе с тем он призывает представителей малого и среднего бизнеса и перевозчиков не менять графики работы.

"Коммуналка сама себя не заплатит также", - говорит Шамота.

"Мы открываем горячую линию бесплатной правовой помощи. Если на вас составили протокол за нарушение карантина, звоните по телефону 099 481 85 70 - наши профессиональные юристы помогут вам обжаловать его в суде", - отмечает Шамота.