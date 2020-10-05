РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5548 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
8 801 38

Полтава отказалась вводить карантинные ограничения, несмотря на попадание в "оранжевую" зону. ВИДЕО

С сегодняшнего дня Полтава официально находится в "оранжевой" карантинной зоне. Секретарь горсовета Александр Шамота собрал срочную пресс-конференцию, на которой заявил, что новые карантинные ограничения в городе не будут внедрять, город будет жить в уже привычном режиме.

"Мы должны дать возможность людям работать. Транспорт должен работать в обычном режиме. Мы не должны ничего закрывать. Мы уже имели жесткий карантин, мы показали каким образом это все работает. Мы получили спад экономики, мы получили дыру в бюджете, безработицу и сейчас не имеем права подвергать людей опасности и лишать их права работать. Я считаю, что перед тем как вводить жесткий карантин, государство должно дать компенсатор для людей, которые будут выживать. Я категорически против жестких мер по уменьшению количества транспорта или закрытию любого предприятия на территории города", - заявил Шамота, передает Цензор.НЕТ.

"Я вижу, что людям каким-то образом нужно зарабатывать деньги.Люди должны иметь возможность добраться до работы и вернуться домой, отвести детей на учебу. И сейчас останавливать город повторно я не намерен.Мы увидели к чему привел жесткий карантин - к массовой безработице, к массовому увольнению, к тому, что мы сейчас имеем дырку в бюджете 74 млн грн, которую нам никто не компенсирует. Я обращался к премьер-министру с просьбой уменьшить расходы в Государственный бюджет, где 260 млн грн в год. Но нас не слышат и изъятия продолжаются. Город должен в этой истории как-то выживать", - добавил он.

"Мы за этот период подготовили больничные заведения, обеспечили средствами индивидуальной защиты и будем бороться с ковидом, учитывая имеющийся опыт. Экономика должна работать. Я считаю, что все должно работать. Каждое заведение - это рабочие места. Мы таким образом не остановим распространение болезни", - отметил Шамота.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На этой неделе Украина может перейти отметку в 5 тыс. заболевших коронавирусом за сутки, - Степанов

Александр Шамота, правда, добавил, что это его личное решение и он его не обсуждал с областной властью. 

Шамота также записал видеообращение к полтавским предпринимателям, в котором напоминает, что город отныне вошел в "оранжевую" зону. Вместе с тем он призывает представителей малого и среднего бизнеса и перевозчиков не менять графики работы.

"Коммуналка сама себя не заплатит также", - говорит Шамота.

"Мы открываем горячую линию бесплатной правовой помощи. Если на вас составили протокол за нарушение карантина, звоните по телефону 099 481 85 70 - наши профессиональные юристы помогут вам обжаловать его в суде", - отмечает Шамота.

Полтава отказалась вводить карантинные ограничения, несмотря на попадание в оранжевую зону 01

Автор: 

карантин (16729) Тахтаулове (772) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
Наперсточник кернес тоже не признавал ковида и не хотел вводить карантинніе мері. Теперь єтот гад лечится от короні в Германии, а Харьков занимает первое место по количеству заболевших. Ждем Полтаву. Догоняйте
показать весь комментарий
05.10.2020 12:19 Ответить
+9
"перед тим як запроваджувати жорсткий карантин, держава повинна дати компенсатор для людей" ЗОЛОТІ СЛОВА! Чи ЗекоМанда думає, що люди можуть закритись по домах і квартирах і тижнями нічого не їсти, не пити????
показать весь комментарий
05.10.2020 13:24 Ответить
+7
С этими их "зонами" - сплошная фигня: непонятно из чего они исходят! Население Полтавской области 1млн 400тыс, сейчас "короной" болеет 1754 человека, всего зарегистрировано 2965 случаев! В моей области население меньше миллиона, болеет 3588, ежедневный прирост в среднем 95-100 случаев в день, всего случаев "короны" - 4677, и - тишь и благодать! народ чихать хотел на маски и соцдистанцию, и - никакой "оранжевой зоны" нам не обьявляют!
Так что - шота с этими их "зонами" не понятно.) Не исключено, что это какие-то предвыборные"игры" с мэрами городов.
показать весь комментарий
05.10.2020 12:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Власть Черкасс против, теперь Полтава, это уже заразительно.
показать весь комментарий
05.10.2020 12:00 Ответить
сепаратизм бывает разный... но всегда заразительный
показать весь комментарий
05.10.2020 13:06 Ответить
Был еще и Тернополь.
показать весь комментарий
05.10.2020 15:35 Ответить
Мэр - должность выборная. Они просто понимают, что второй раз отправить на карантин = подписать себе политический приговор.
показать весь комментарий
05.10.2020 17:21 Ответить
да уж как обычно . сам полтавчанин . вчера ехал в маршрутке . из десяти пассажиров в маске был только я . видимо у остальных иммунитет на ковид
показать весь комментарий
05.10.2020 12:00 Ответить
Ви знаєте, все може бути. У моєму місті судячи з того, що воно невелике і всі один одного знають, з 10000 перехворіли близько семи. Але підтвердження саютьща разюзуеок тестів лише близько 700. Це ті, які не пошкодуяали грошей на тестування, яке ьещоплатним не є. Інші контакту чи з хворими, маючи ті ж симптоми такого підтвердження не мають. І ще. Діє спущений міністерством охорони здоров'я усний наказ під різними приводами не діагностувати КОВІД, особливо у медичних працівників. Бо оплачувати нічим. Грошей тупо нема.
показать весь комментарий
05.10.2020 12:06 Ответить
вот вот . и у нас в больницах массово диагностируют пневмонию . но тестов не делают
показать весь комментарий
05.10.2020 12:24 Ответить
Пф. Берите выше.
Рядом стройка метро на Виноградарь в Киеве. Там с начала локдауна не останавливаются работы. ВСЕ без масок.
Рядом стройка Варшавского квартала, те перерыв на выходные такие делают. Тоже ВСЕ без масок.
Гор трупов и остановки стройки из-за эпидемии не наблюдается.
показать весь комментарий
05.10.2020 17:51 Ответить
...не наблюдается пока что. Потом посмотрим.
показать весь комментарий
06.10.2020 04:43 Ответить
Оранжевая зона это не остановка транспорта и предприятий, в основном это ограничение массовых мероприятий, включая ночные клубы и т.п.
показать весь комментарий
05.10.2020 12:02 Ответить
Видать этот парень любитель ночных клубов?
показать весь комментарий
05.10.2020 12:08 Ответить
Наперсточник кернес тоже не признавал ковида и не хотел вводить карантинніе мері. Теперь єтот гад лечится от короні в Германии, а Харьков занимает первое место по количеству заболевших. Ждем Полтаву. Догоняйте
показать весь комментарий
05.10.2020 12:19 Ответить
С этими их "зонами" - сплошная фигня: непонятно из чего они исходят! Население Полтавской области 1млн 400тыс, сейчас "короной" болеет 1754 человека, всего зарегистрировано 2965 случаев! В моей области население меньше миллиона, болеет 3588, ежедневный прирост в среднем 95-100 случаев в день, всего случаев "короны" - 4677, и - тишь и благодать! народ чихать хотел на маски и соцдистанцию, и - никакой "оранжевой зоны" нам не обьявляют!
Так что - шота с этими их "зонами" не понятно.) Не исключено, что это какие-то предвыборные"игры" с мэрами городов.
показать весь комментарий
05.10.2020 12:36 Ответить
Кернес имеет финансы и уже выздоровел, а найдёшь ли ты минимум 30 тыс.грв. на лечение? Найдёшь ли ты 3100 грв.в день, если по государственной программе бесплатные антибиотики они просто закончились?
показать весь комментарий
05.10.2020 14:10 Ответить
Какие еще антибиотики? От ковида антибиотики не нужны.
показать весь комментарий
06.10.2020 03:34 Ответить
Зивокс(Линезолид)-синтетический и очень дорогой антибиотик.
показать весь комментарий
06.10.2020 08:13 Ответить
Харьков на третьем месте. Первый Киев - 24 736, Второй - Львов - 21 294, Харьков чуть больше 20ти.
показать весь комментарий
05.10.2020 17:19 Ответить
..Эх, пить будем, и гулять будем,
А смерть придёт, помирать будем.
Вопщем всем на всех пофик.
показать весь комментарий
05.10.2020 12:28 Ответить
"перед тим як запроваджувати жорсткий карантин, держава повинна дати компенсатор для людей" ЗОЛОТІ СЛОВА! Чи ЗекоМанда думає, що люди можуть закритись по домах і квартирах і тижнями нічого не їсти, не пити????
показать весь комментарий
05.10.2020 13:24 Ответить
Зебилам еда не нужна)))
показать весь комментарий
05.10.2020 13:36 Ответить
Защитные индивидуальные меры может и нужно применять, но есть наука, которая гласит, что эпидемия, это когда число заболевших 5% и более от всех жителей в данной местности. Но как можно считать эпидемией ситуацию в Полтавской области, если там 1754х100%/140000= 0,12%??? И это 1754 человека под подозрением, а не фактически заболевших потому, что то, что называется тестированием - не понятно что тестируют и чем тестируют поскольку до сих пор ещё никто точно не описал суть этой болячки. А личный врач Билла Гейста вообще говорит, что мировая ученая медицина до сих не уверена, что это вообще вирус???!!
показать весь комментарий
05.10.2020 13:33 Ответить
Підтримую секретара полтавської міськради, залишилися ще адекватні люди, не уражені коронапсихозом
показать весь комментарий
05.10.2020 14:05 Ответить
Бедные умрут от covid-19, а богатые останутся в живых, так как имеют средства на лечение.
показать весь комментарий
05.10.2020 14:12 Ответить
Полтаві потрібен "Полтава", про це треба думати полтавцям...
показать весь комментарий
05.10.2020 14:42 Ответить
та туди тобі й дорога.тільки не кричіть потім-памагітє
показать весь комментарий
05.10.2020 16:24 Ответить
Полтава выздоровела от коронобесия. Бо кращий ликарь це мер.
показать весь комментарий
05.10.2020 17:11 Ответить
Полтаська міська рада може офіційно не визнавати коронавіруса. Аж до самих виборів...
показать весь комментарий
05.10.2020 17:16 Ответить
Их заявления не имеют силы,но попиарился для дебилов перед выборами однозначно.
показать весь комментарий
05.10.2020 18:04 Ответить
Где лечить будете когда в городе пойдут сотни а потом и тысячи инфицированных.. Полтавчани сколько в городе клиник где больных ковидом лечат?
показать весь комментарий
05.10.2020 18:50 Ответить
Он, в принципе, правду говорит, что зе!лень, перекрывая намертво экономику, без никаких компенсаторов, просто убивает страну и людей. Это чистая правда. С другой стороны и ковид - не мираж. Просто мы пришли к моменту истины, когда видно кто мы есть, на что способны и на что способно наше государство. И это очень печально, потому, что похвастаться нечем. Похоже мы будем погибать так или иначе.
показать весь комментарий
06.10.2020 08:30 Ответить
ЧТО только ТВОРЯТ "чудотворные" местные выборы, НЕ ужели люди не понимают, ЧТО ради своего пиара местные ЧИНУШИ подвергают риску жителей городов.
показать весь комментарий
05.10.2020 19:10 Ответить
Не знаю, що творять чудотворні вибори, зате знаю, що творить чудотворний ковЫд, який за півроку встиг побороти всі інші хвороби: кір, туберкульоз, СНІД та ін. Вони щезли, як роса на сонці.
показать весь комментарий
06.10.2020 06:21 Ответить
хоть гдето у нас люди с мозгами остались маски долой
показать весь комментарий
05.10.2020 20:49 Ответить
В моїй статті описано, як лікувати коронавірус без карантину і масок - достатньо впровадити лазерну терапію, профілактичні процедури. Все це вже давно пройдено!!! Чому цього не розуміє і не впроваджує Міністерство охорони здоров'я НЕ ЗРОЗУМІЛО... НЕВЖЕ ВІДСУТНІСТЬ МІЗКІВ?... http://inerton.kiev.ua/V.Krasnoholovets_scientific_medicine2020.07.20[UKR].pdf
показать весь комментарий
05.10.2020 21:38 Ответить
повесте на этого умника будущие смерти людей от Ковида в Полтаве
показать весь комментарий
05.10.2020 21:51 Ответить
 
 