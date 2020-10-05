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Новости Коронавирус и карантин
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Для установления инвалидности медикам в связи с COVID-19 не нужно принятие дополнительных нормативных документов, - Минздрав

Для установления инвалидности медикам в связи с COVID-19 не нужно принятие дополнительных нормативных документов, - Минздрав

Установление инвалидности в связи с COVID-19 не требует принятия дополнительных нормативных документов со стороны Министерства здравоохранения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила замминистра здравоохранения Ирина Микичак.

"Относительно установления инвалидности медикам, которые переболели COVID-19. Подтвержденный диагноз по стране у 16,387 тыс. медработников. Больше всего в Тернопольской, Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях и Киеве. Коронавирусная болезнь относится к профессиональным заболеваниям. Вопрос медицинской экспертизы, установления инвалидности не требует дополнительных нормативных документов", - отметила замглавы Минздрава.

По словам Микичак, по состоянию на 2 октября в областные МСЭК обратилось только восемь медработников, из них двоим установили третью группу инвалидности, двоим процент утраты трудоспособности, двоим продлили больничный.

Также читайте: Минздрав рекомендует минимизировать проведение лекций для студентов-медиков в аудиториях, находящихся в больничных корпусах, - замминистра Микичак

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) врачи (1518) инвалидность (176) COVID-19 (18608) Микичак Ирина (56) коронавирус (17042)


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При установленим "причины инвалидности"- "профзаболевание" платит предприятие, где, как устанавливается, нарушена техника безопасности или безопасность производственного процесса, т е платить должна больница, суммы эти огромные при кстановлении ІІ группы 40-60 месячных окладов единовременно и затем 40-60% зарплаты ежемесячно. Год или два до пересмотра. Но предприятие должно признать свою вину.
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05.10.2020 17:26 Ответить
И только институт профзаболеваний (ХНИ ПП и ПЗ) устанавливает, вернее," рекомендует" МСЭК установить профзаболевание
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05.10.2020 17:29 Ответить
 
 