Для установления инвалидности медикам в связи с COVID-19 не нужно принятие дополнительных нормативных документов, - Минздрав

Установление инвалидности в связи с COVID-19 не требует принятия дополнительных нормативных документов со стороны Министерства здравоохранения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила замминистра здравоохранения Ирина Микичак.

"Относительно установления инвалидности медикам, которые переболели COVID-19. Подтвержденный диагноз по стране у 16,387 тыс. медработников. Больше всего в Тернопольской, Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях и Киеве. Коронавирусная болезнь относится к профессиональным заболеваниям. Вопрос медицинской экспертизы, установления инвалидности не требует дополнительных нормативных документов", - отметила замглавы Минздрава.

По словам Микичак, по состоянию на 2 октября в областные МСЭК обратилось только восемь медработников, из них двоим установили третью группу инвалидности, двоим процент утраты трудоспособности, двоим продлили больничный.

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