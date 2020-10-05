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Новости Пожары в Украине
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В результате пожаров на Луганщине сгорели более 500 домов, - глава гуманитарной миссии "Пролісок" Каплин

В результате пожаров на Луганщине сгорели более 500 домов, - глава гуманитарной миссии

В Луганской области с начала масштабных пожаров сгорели более 500 домов местных жителей.

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил председатель гуманитарной миссии "Пролісок" Евгений Каплин, передает Цензор.НЕТ.

Люди, потерявшие жилье, или в которых оно повредилось, переезжают к детям, родственникам. В местах эвакуации остаются только те, кто не имеет к кому поехать.

"К зиме люди вряд успеют что-то себе купить или восстановить жилье. С людьми работают психологи, им помогают и продуктами", - рассказал Каплин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пожары на Луганщине: Шесть из восьми основных очагов ликвидированы

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пожар (5974) Луганская область (6510)


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Где там Мертвечук, Бойко, Сивоха с Фокиным? Пускай отстраивают за свой счет своему лохторату дома которые тамженашилюди сожгли
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05.10.2020 12:04 Ответить
Немає сумнівів, що це результат навмисних підпалів "з тої сторони".
І для припинення таких злочинів потрібна була б адекватна відповідь, наприклад - відстріл паліїв. Але Зе хоче миру за будь-яку ціну. От поки 500 будинків.
Далі буде?
Питання риторичне.
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05.10.2020 12:17 Ответить
Для охорони гейпараду, або коли бариг оберігають від народу, задіюють десятки тисяч мєнтів, а коли горять тисячі гектарів української землі, цілі села, гинуть люди - задіюють 2 тис людей і декілька десятків од. техніки. Читаю на сайті Сіверодонецької військово-цивільної адміністрації: "Горить 8,5 тисяч га, задіяно 304 чол. і 17 одиниць техніки Напрошується страшний висновок, а чи не вигідно декому, щоб вигоріла наша Україна, люди покинули свої домівки, а на місці згарища хитрозроблені бариги будуть видобувати сланцевий газ, якого повно на Луганщині, на місці спалених лісів засівати поля якоюсь модифікованою соєю.
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05.10.2020 12:54 Ответить
в Лисичанске домов валом..Нормальные газифицированные от 2 к $..... и на вкус и цвет
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05.10.2020 15:56 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013241162673 Золоте-4 знову горить.....
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05.10.2020 15:58 Ответить
Гарний привід відбудувати їм житло подалі від лінії фронту.
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05.10.2020 17:13 Ответить
 
 