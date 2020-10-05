В результате пожаров на Луганщине сгорели более 500 домов, - глава гуманитарной миссии "Пролісок" Каплин

В Луганской области с начала масштабных пожаров сгорели более 500 домов местных жителей.

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил председатель гуманитарной миссии "Пролісок" Евгений Каплин, передает Цензор.НЕТ.

Люди, потерявшие жилье, или в которых оно повредилось, переезжают к детям, родственникам. В местах эвакуации остаются только те, кто не имеет к кому поехать.

"К зиме люди вряд успеют что-то себе купить или восстановить жилье. С людьми работают психологи, им помогают и продуктами", - рассказал Каплин.

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