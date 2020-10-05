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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве выявили 286 случаев COVID-19, десять человек умерли, - Кличко

За сутки в Киеве выявили 286 случаев COVID-19, десять человек умерли, - Кличко

Побороли коронавирус за минувшие сутки 399 жителей Киева, а инфицировались - 286.

Об этом в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в Киеве обнаружили 286 больных коронавирусом. Десять случаев - летальных. Всего за период пандемии, от вируса умерли 430 киевлян. На сегодня в столице уже 24 736 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил Кличко.

Среди заболевших 163 женщины в возрасте от 18 до 90 лет и 12 девочек от 4 до 17 лет. А также 99 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет и 12 мальчиков от 4 до 17 лет. Заболели также 12 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 32 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 399 человек. Всего коронавирус побороли 8 263 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 54, Днепровском - 52, Дарницком и Деснянском районах - по 44 случая.

Также читайте: Для установления инвалидности медикам в связи с COVID-19 не нужно принятие дополнительных нормативных документов, - Минздрав

Автор: 

карантин (16729) Киев (25692) Кличко Виталий (4652) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Шось «Воин света» пішов до Свєти та видалив всі свої коментарі.
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05.10.2020 16:11 Ответить
+1
Ринат Амедов, ти?
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05.10.2020 12:18 Ответить
+1
Носіть маски, не слухайте кацапських тролей, які агітують за нехтування заходами безпеки. Зрозумійте, що їм вигідно бажати нам лиха, тому вони тут пишуть про неіснуючу та вигадану заразу. Невже так важко вдягнути маску у метро чи маркеті, а після контакту з грошима та поручнями обробити руки спиртовим розчином? Я роблю це вже автоматично і мене це не напружує.
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05.10.2020 12:31 Ответить
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Ринат Амедов, ти?
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05.10.2020 12:18 Ответить
Він же Полиграф Полиграфич, він же Вячеслав Єлажєв.... Що, знову за РФ та ***** агітував?
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05.10.2020 12:27 Ответить
Смійся-смійся.
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05.10.2020 12:34 Ответить
За какую ти Украину? За савєцкую?
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05.10.2020 12:44 Ответить
Та то ж ти весь час про ;замєчатєльний ссср; постиш. Нік Єлажев саме за пропаганду комунізму і деактивували.
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05.10.2020 12:56 Ответить
Амедов-Єлажєв-Полиграфыч, не соромся. Тебе всі упізнали.
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05.10.2020 15:45 Ответить
Шось «Воин света» пішов до Свєти та видалив всі свої коментарі.
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05.10.2020 16:11 Ответить
Ви помітили, як швидко позникали всі ці борцуни з Порохом? Залишилась лише Таня Хайп та Lalo Land, та і ці вже не копіпастять рашистські фейки про Порошенка.
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05.10.2020 12:35 Ответить
Краще мовчи, бо зараз підеш попісяти і тебе судьба накаже якимось простатитом чи циститом.
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05.10.2020 12:43 Ответить
Воно і так після інсульту. ;Тяпніци-праказніци; боком виходять.
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05.10.2020 12:45 Ответить
Серйозно? Таке пережити і бажати ще комусь лиха, це вже треба бути геть дурним.
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05.10.2020 12:49 Ответить
Носіть маски, не слухайте кацапських тролей, які агітують за нехтування заходами безпеки. Зрозумійте, що їм вигідно бажати нам лиха, тому вони тут пишуть про неіснуючу та вигадану заразу. Невже так важко вдягнути маску у метро чи маркеті, а після контакту з грошима та поручнями обробити руки спиртовим розчином? Я роблю це вже автоматично і мене це не напружує.
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05.10.2020 12:31 Ответить
До речі, кураторський центр антищепленевого руху знаходиться в РФ.
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05.10.2020 12:33 Ответить
Ну, навіть не сумніваюсь, що і антиковідний центр знаходиться саме там. Поєдатель Зябліков десь пропав, цікаво під яким він зараз ніком.
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05.10.2020 12:39 Ответить
 
 