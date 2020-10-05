За сутки в Киеве выявили 286 случаев COVID-19, десять человек умерли, - Кличко

Побороли коронавирус за минувшие сутки 399 жителей Киева, а инфицировались - 286.

Об этом в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в Киеве обнаружили 286 больных коронавирусом. Десять случаев - летальных. Всего за период пандемии, от вируса умерли 430 киевлян. На сегодня в столице уже 24 736 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил Кличко.

Среди заболевших 163 женщины в возрасте от 18 до 90 лет и 12 девочек от 4 до 17 лет. А также 99 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет и 12 мальчиков от 4 до 17 лет. Заболели также 12 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 32 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 399 человек. Всего коронавирус побороли 8 263 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 54, Днепровском - 52, Дарницком и Деснянском районах - по 44 случая.

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