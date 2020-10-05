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Кравчук о главных критериях к кандидатам на место Фокина в ТКГ: Этот человек должен хорошо знать ситуацию и не должен импровизировать

Кравчук о главных критериях к кандидатам на место Фокина в ТКГ: Этот человек должен хорошо знать ситуацию и не должен импровизировать

При выборе кандидата в украинскую делегацию Трехсторонней контактной группы будут обращать внимание и на его политическую позицию, и на профессионализм. Он должен быть глубоко погружен в ситуацию и не должен импровизировать.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире "Украина 24" заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

"Чтобы это не был человек, который импровизирует. Чтобы он очень серьезно погружался в ситуацию, знал эту ситуацию и не спешил с выводами или оценками", - сказал Кравчук.

"Смерть - это самое страшное, что можно представить. И люди реагируют на это очень остро. Поэтому мы будем смотреть со всех сторон", - добавил Кравчук.

Напомним, 30 сентября Витольда Фокина вывели из украинской делегации в ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приглашать ли Фокина в ТКГ, решали коллективно, учитывали, что он родился на Донбассе и имеет политический управленческий опыт, - Ермак

До этого Фокин неоднократно выступал со скандальными заявлениями о необходимости всеобщей амнистии для боевиков на Донбассе, а во время заседания парламентского комитета, заявил, что не видит подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией.

В свою очередь Кравчук связал такие заявления Фокина с длительным отсутствием в информационно-политическом поле.

карантин (16729) Кравчук Леонид (1226) Трехсторонняя контактная группа (842) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+25
Є така людина, Ярош.
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05.10.2020 12:10 Ответить
+18
Таке відчуття, що цим двом вижившим з ума, доплачують з Лугандона за маразм!
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05.10.2020 12:11 Ответить
+15
Старый маразматик - освободи кресло Ярошу - он быстро решит вопрос

Кравчук о главных критериях к кандидатам на место Фокина в ТКГ: Этот человек должен хорошо знать ситуацию и никакой импровизации - Цензор.НЕТ 6846
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05.10.2020 12:16 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Є така людина, Ярош.
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05.10.2020 12:10 Ответить
Да,но не подойдет,он же сможет"просто перестать стрелять"!!!
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05.10.2020 12:17 Ответить
Таке відчуття, що цим двом вижившим з ума, доплачують з Лугандона за маразм!
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05.10.2020 12:11 Ответить
Ні. Вони кажуть те що їм наказують Медведчук із Єрмаком.
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05.10.2020 12:17 Ответить
Кандидат должен быть старше 80 лет, это принципиально.
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05.10.2020 12:11 Ответить
Опціонно!
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05.10.2020 18:51 Ответить
Вот сколько проблем Витольд задал
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05.10.2020 12:12 Ответить
Їх створив той, хто дав старому підкацапнику повлноваження. Бубочка Зеленський.
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05.10.2020 12:59 Ответить
Ну а когда же будет без всяких погружений просто по закону?
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05.10.2020 12:13 Ответить
Алиев может подсказать, когда и как
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05.10.2020 12:17 Ответить
Гы-гы-гы,да где же среди ЗЕублюдков таких найти,что бы без импровизаций,а других нормальных брать нельзя они же мир в глазах пуйла не видят))))
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05.10.2020 12:15 Ответить
Андрій Полтава підійде, гадаю.
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05.10.2020 12:15 Ответить
ні)). Полтава класний, але в нього не вистачає витримки, освіти та досвіду. Він класний блогер, хай ним і залишається.
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05.10.2020 12:24 Ответить
Старый маразматик - освободи кресло Ярошу - он быстро решит вопрос

Кравчук о главных критериях к кандидатам на место Фокина в ТКГ: Этот человек должен хорошо знать ситуацию и никакой импровизации - Цензор.НЕТ 6846
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05.10.2020 12:16 Ответить
Командувач Української добровольчої армії (УДА), https://babel.ua/news/31173-yarosh-maye-namir-yti-na-vibori-v-radu-u-skladi-svobodi екслідер «Правого сектора» Дмитро Ярош запропонував президенту Володимиру Зеленському свою кандидатуру на посаду глави української делегації у Тристоронній контактній групі.
Про це він https://www.facebook.com/dyastrub/posts/3405562276187299 написав у Facebook, коментуючи https://babel.ua/news/51996-fokina-viveli-zi-skladu-tkg звільнення з посади першого заступника ТКГ Вітольда Фокіна .И ГДЕ ОТВЕТ ЗЕЛЕНСКОГО . Или он как страус голову в асфальт спрятал ?
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05.10.2020 12:17 Ответить
Нынешнее ТКГ под руководством Кравчука
Кравчук о главных критериях к кандидатам на место Фокина в ТКГ: Этот человек должен хорошо знать ситуацию и не должен импровизировать - Цензор.НЕТ 8975

Кравчук о главных критериях к кандидатам на место Фокина в ТКГ: Этот человек должен хорошо знать ситуацию и не должен импровизировать - Цензор.НЕТ 8975
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05.10.2020 12:21 Ответить
Руководитель ТКГ КРАВЧУК
Кравчук о главных критериях к кандидатам на место Фокина в ТКГ: Этот человек должен хорошо знать ситуацию и не должен импровизировать - Цензор.НЕТ 2057
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05.10.2020 12:23 Ответить
Страус НІКОЛИ не втикає голову в пісок. Чим він дихати буде? Дебілізм.
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05.10.2020 16:08 Ответить
я також за Яроша. Кмітливий, розумний, знає ціну крові українців, патріот.А то беруть якісь старих йагупопів, яким треба лише потрандіти. Їх більше нічого не цікавить. Бо вони старі, і їм байдуже що буде навіть в найближчому майбутньому з країною, бо вони, вибачаюсь, вже однією ногою на цвинтарі.
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05.10.2020 12:20 Ответить
втім, Ярош геть не підходяща кандидатура для "президента", в наміри якого входить злив країни ********** (((
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05.10.2020 12:21 Ответить
Так общество и военные должны каждый день макать ОП в дерьмо , а не молчать .
и депутатов макать пофамильно , чтобы те не надеялись сидеть в Раде вечно
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05.10.2020 12:27 Ответить
Надо Кравчуку и ЗЕ про Каддафи напомнить . У украинцев тоже есть предел терпения, чтобы эту клоунаду терпеть
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05.10.2020 12:25 Ответить
доречно було б прибрати і цього старого пердуна зі складу ТКГ. Вже мізки висохли. Патріотизму як не було, та так і не з"явився в Кравчука. Потрібно брати до складу людей, які реально патріотично налаштовані, які вміють аналізувати, кміливих, які в змозі миттєво зорієнтуватись у незвичних чи непередбачених обставинах, і які будуть відстоювати інтереси країни, а не свої власні колишні "досягнення".
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05.10.2020 12:17 Ответить
Я уже писала вопрос - ПОЧЕМУ СО СТОРОНЫ РАШИ в переговорах принимают сторонники оккупации Украины, а со стороны Украины какие-то предатели ?

Почему членов ТКГ назначают кулуарно ? Ведь это жизнь всех украинцев !!!!!
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05.10.2020 12:30 Ответить
я навіть більше скажу, це справа всіх тих, хто збирається на все життя залишатись жити в Україні. А всі ці підтирки не сьогодні так завтра дриснуть з країни у різних напрямках, за інтересами, хто на схід, хто на захід, залежить від того, яка частина світу їх підгодовувала весь цей час (хоча, бачимо, що переважно прокацапські відріддя потрапляють до складу ТКГ). Тобто, висновок: доля країни ім не цікава, від слова зов-сім..
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05.10.2020 12:35 Ответить
Наверное, потому что иначе прекратятся переговоры? Если Яроша назначить переговоры прекратятся. Тогда зачем его назначать? Можно открыто сказать: мы больше не заинтересованы в продолжении переговоров. Такой вариант хорош?
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05.10.2020 12:45 Ответить
Мені у якості переговорника подобався Івченко, який колись при Ющі очолював Нафтогаз - він приїхав у мацкву і сказав, що вестиме перемовини по газу лише з перекладачем))) Оце тролінг!

А взагалі от Ярош сам висловив готовність увійти до групи перемовників у Мінську - я тільки за! Кращої кандидатури не знайти!
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05.10.2020 12:19 Ответить
Порошенко!
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05.10.2020 12:19 Ответить
там на помщь летит коля котлета Он как там тверк забабхает
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05.10.2020 12:20 Ответить
Люба мама,з любого куточка України,яка віддала донбасу саме найдорожче,свою дитину,має більше прав вирішувати долю цього регіону,ніж все те скотойобло "хозяйствєнніков",яких ти позбирать хочеш.І шо за "люди донбаса"? Це каста? Це окрема нацменшина? Чи як?
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05.10.2020 12:22 Ответить
Ярош або Пастор.Подивилися б тоді,як би ти,старе клоччя,крутився як вуж на сковороді
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05.10.2020 12:22 Ответить
от згоден на всі 100 !! Ярош, Пастор, обі дви ці кандидатури розірвуть кацапські пердаки на шмаття, вже лише своєю присутністю у складі.
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05.10.2020 12:27 Ответить
пис: до речі, обидва виважені, досить стримані, вміють контролювати і ховати емоції. Для переговорників саме такий набір людських якостей і потрібен.
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05.10.2020 12:43 Ответить
Крысы Мавзолейные выполняли только братский союз Джугашвили - Гитлер в 1939 году,на остальные договора ложили труп чЛенина...
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05.10.2020 12:24 Ответить
слова о "всей той *******, шо сидить у верховній зраді, то всьо має бути стріляне и пізжене" (С) нужно распространить и на всех тех комми, у которых хоть на секунду в кармане появлялась кандидатская карточка, не говоря уже о партбилете.
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05.10.2020 12:25 Ответить
Ярош
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05.10.2020 12:26 Ответить
Кравчуку просто нравится играться в мега-политега, интервью, п-шь, внимание.
Зачем там вообще этот зам? Вот Кучма был сам и ничего. Если Кравчук сам не справляется, он должен об этом сказать и уйти.
Тем более у него с "личными мнениями" тоже не айс.
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05.10.2020 12:27 Ответить
він хоче з кимось радитись, а це означає, що боїться відповідальності, і не впевнений в своїй компетентності. Навіщо такі переговрники взагалі??
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05.10.2020 12:30 Ответить
всіх старих радянських політиканів, підковерних комуністичних гравців не можна підпускати до будь яких перемовин, де обговорюються інтереси України. Їх "досвід" навчив їх лише інтригам та вихлянням хвостом. Такий "досвід" наврядчи принесе користь країні.
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05.10.2020 12:29 Ответить
Кравчук про головні критерії до кандидатів на місце Фокіна в ТКГ: Ця людина мусить добре знати ситуацію і не має імпровізувати - Цензор.НЕТ 1632
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05.10.2020 12:30 Ответить
в броне слюнявчиге на его тело не хотели просто искать броник
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05.10.2020 12:33 Ответить
А що цей товстий кнур там робить? Він же відсиджується в Києві. Хоче захищати - до військомата і на передову. А так позвали ворога, а самі поховалися і ще вимагають щось від України.
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05.10.2020 13:33 Ответить
Оно не защищать хочет, а нагадить Украине, как, впрочем, и большинство дамбасян, включая зельца...
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05.10.2020 13:52 Ответить
"людина мусить добре знати ситуацію і не має імпровізувати". Така людина є - це Фокін. Він не імпровізував, а виконував вказівкі українофобів - голови ОП та Зе.
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05.10.2020 12:36 Ответить
Занятно кукарекает этот кремлевский петушок. Он наверное желает Бандюковича пригласить. Тот уж точно знает всех бандюков из даунбасса.
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05.10.2020 12:37 Ответить
Или Лысого или Ленку, они глубоко ..там разбираются.
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05.10.2020 12:37 Ответить
А сам Кравчук хіба ще не заслужив доброго копняка? Мудрець довбаний. Сам вже "наімпровізував" на державну зраду, весь у фокінському гівні. І продовжує повчати. Та йди ти...
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05.10.2020 12:39 Ответить
в мене чогось таке враження, що не ми вибираємо склад ТКГ, а нам ***** каже кого ми повинні призначити.
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05.10.2020 12:45 Ответить
Фокин хорошо знал ситуацию, можно сказать своими глазами видел. Вот так сидел и своими глазами смотрел, как ее по "первому российскому" каналу показывают
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05.10.2020 12:56 Ответить
Россия, Путлер, никогда не пойдет ни на какие уступки. Нет смысла даже надеяться на это. Кравчук не глуп, - но он считает глупыми украинцев, потому что он коммунист, и так приучен думать. Поэтому от него ничего нового нет смысла ждать. Обычная возня, которая продлевает ему политическую жизнь. Он снова в центре внимания и так далее. Подонок. Обычный коммутант.
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05.10.2020 13:11 Ответить
Давайте мене на цю посаду. Готова працювати за мінімальну зарплату. Мені не треба як Кравчуку чи Фокіну мільйони на зарплату. Не здам на відміну від них жодного міліметра української землі. Російські окупанти як шакали будуть тікати з окупованих територій.
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05.10.2020 13:27 Ответить
Яроша в команду ткг, Дмитро никоноровой, дейнеге и грызлову визитки раздаст. Вот перекосит их морды от злости. Я за Яроша.
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05.10.2020 13:46 Ответить
Шо характерно, под такие критерии подходит любой агент ФСБ.

Ведь по версии Кравчука совсем не обязательно, чтобы представитель Украины в ТКГ имел проукраинскую позицию.

Правда Зеленеский не подойдет - он реально нихрена не знает. Его только в президенты тупье могло выбрать.
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05.10.2020 13:52 Ответить
Вызывает сомнение, что сам Кравчук соответствует ли необходимым критериям для проведения переговоров. И кстати хотелось бы спросить Кравчука, где наши сбережения, куда он их дел и почему отдал ядерное вооружение и взамен его ничего не сделал, чтобы обороноспособность страны не уменьшилась. Например, необходимо было увеличить численность вооруженных сил Украины, вооружить новым вооружением. Если бы он это сделал тогда, тогда не было бы оккупации, не погибли бы тысячи молодых воинов, и не было беженцев. Всего этого Кравчук не сделал. Поэтому считаю, что Кравчуку нельзя доверять переговоры.
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05.10.2020 14:40 Ответить
АГА а чого ж не звертали увагу при призначенні дідуся с донбасяо коріша Кравчука звільненого сепара?назначили просто пенсіонера з дівану який лежав лежми і не знав хто і з ким в країні воює...це таке чудо , 6 років війна і анексії...а кравчук на його захист казав що....ну він добра ж заслужина людина...але не обізнана в ситуації що і де і хто....?((ОТО БЕРІТЬ ЯРОША, він запропонував свою кандидатуру... беріть , досить сепарів там збирати.експерементувати..немає часу..((треба вже закінчувати з цими довбаними мінськими зустрічами...6 років....((
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05.10.2020 15:03 Ответить
 
 