Кравчук о главных критериях к кандидатам на место Фокина в ТКГ: Этот человек должен хорошо знать ситуацию и не должен импровизировать
При выборе кандидата в украинскую делегацию Трехсторонней контактной группы будут обращать внимание и на его политическую позицию, и на профессионализм. Он должен быть глубоко погружен в ситуацию и не должен импровизировать.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире "Украина 24" заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.
"Чтобы это не был человек, который импровизирует. Чтобы он очень серьезно погружался в ситуацию, знал эту ситуацию и не спешил с выводами или оценками", - сказал Кравчук.
"Смерть - это самое страшное, что можно представить. И люди реагируют на это очень остро. Поэтому мы будем смотреть со всех сторон", - добавил Кравчук.
Напомним, 30 сентября Витольда Фокина вывели из украинской делегации в ТКГ.
До этого Фокин неоднократно выступал со скандальными заявлениями о необходимости всеобщей амнистии для боевиков на Донбассе, а во время заседания парламентского комитета, заявил, что не видит подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией.
В свою очередь Кравчук связал такие заявления Фокина с длительным отсутствием в информационно-политическом поле.
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Про це він https://www.facebook.com/dyastrub/posts/3405562276187299 написав у Facebook, коментуючи https://babel.ua/news/51996-fokina-viveli-zi-skladu-tkg звільнення з посади першого заступника ТКГ Вітольда Фокіна .И ГДЕ ОТВЕТ ЗЕЛЕНСКОГО . Или он как страус голову в асфальт спрятал ?
и депутатов макать пофамильно , чтобы те не надеялись сидеть в Раде вечно
Почему членов ТКГ назначают кулуарно ? Ведь это жизнь всех украинцев !!!!!
А взагалі от Ярош сам висловив готовність увійти до групи перемовників у Мінську - я тільки за! Кращої кандидатури не знайти!
Зачем там вообще этот зам? Вот Кучма был сам и ничего. Если Кравчук сам не справляется, он должен об этом сказать и уйти.
Тем более у него с "личными мнениями" тоже не айс.
Ведь по версии Кравчука совсем не обязательно, чтобы представитель Украины в ТКГ имел проукраинскую позицию.
Правда Зеленеский не подойдет - он реально нихрена не знает. Его только в президенты тупье могло выбрать.