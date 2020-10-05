На карантин в Киеве закрыты 3 школы и 2 детсада. Значительно увеличилось количество отправленных на самоизоляцию классов, - Кличко
На сегодня в Киеве закрыты на карантин 3 школы из-за случаев заболевания среди учителей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.
"Ситуация в школах и детских садах - пока контролируемая. На сегодня в городе закрыты на карантин 3 школы из-за случаев заболевания среди учителей. Еще одна школа возобновила учебный процесс после карантина, однако значительно увеличилось количество классов, которые отправили на самоизоляцию из-за болезни учеников", - сообщил Кличко.
По его словам, на дистанционном обучении находится 331 класс 130 школах.
Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 375. Также болеют 259 педагогов. - На 54 больше по сравнению с прошлой пятницей.
"В детских садах из-за выявленных случаев вируса временно закрыта 41 группа в 36-ти детсадах. Два садика в Деснянском районе закрыты на карантин. Наполненность детей в детсадах - более 53%", - отметил Кличко.
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