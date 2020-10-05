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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Украина пригласит Россию на Крымскую платформу, но сомневается, что Москва согласится, - Джапарова

Украина пригласит Россию на Крымскую платформу, но сомневается, что Москва согласится, - Джапарова

Украина пригласит РФ на мероприятия Крымской платформы, однако сомневается, что Россия примет приглашение.

Об этом во время брифинга заявила замминистра иностранных дел Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ

"Нами было принято решение, что Российская Федерация будет приглашена к участию в мероприятиях Крымской платформы, однако, учитывая, что для нас не секрет нецивилизованное поведение РФ, мы не ожидаем, что она примет это приглашение", - отметила замглавы МИД.

По словам Джапаровой, в рамках Крымской платформы ключевым мероприятием должен стать Крымский саммит.

На данный момент обсуждаются несколько дат его проведения, в частности 26 февраля - День сопротивления Крыма российской агрессии, но пока что из-за COVID-19 трудно что-то конкретно планировать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ООН осудили практику РФ по ограничению доступа консулов к украинским политзаключенным, - Джапарова

Автор: 

Крым (26427) МИД (7001) россия (96216) Джапарова Эмине (174)


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Крымская платформа и саммит должны проходить в Крыму
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05.10.2020 12:33 Ответить
Ага, вы еще Куйла в жопу поцелуйте.
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05.10.2020 12:34 Ответить
???????????????? шо за............ Крым оккупирован и что тут обсуждать и с кем тем более ???
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05.10.2020 12:35 Ответить
херней вы занимаетесь Раша и поселенные ей опричники в Крыму НИКОГДА без пендаля от туда не уйдут !!!!
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05.10.2020 12:40 Ответить
не понимаю для каких целей приглашать эту мразь.. или это делают закидушки как украинцы отреагируют..
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05.10.2020 12:54 Ответить
если бы не это недоразумение у власти и его " политика" .. то таких разговоров в принципе бы не возникало тем паче приглашений .. разве что от кацапской партии жопа
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05.10.2020 12:58 Ответить
Шмаркля понабирал предателей во власть. А они все по очереди испытывают терпение население. Какая Россия ? Московия ? Кто её будет прглашать на саммит? Зачем они нам нужны ? Какое они миеют отношение к Крыму ? А ! ... они оккупировали Крым и это является уважительной причиной ?
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05.10.2020 13:16 Ответить
Это будет деструктивнейший щаг по отношению к идее деокуупации, а уж тем более со стороны Украины. Вы там совсем тупые все, что ли?
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05.10.2020 16:20 Ответить
 
 