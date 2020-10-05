Украина пригласит Россию на Крымскую платформу, но сомневается, что Москва согласится, - Джапарова

Украина пригласит РФ на мероприятия Крымской платформы, однако сомневается, что Россия примет приглашение.

Об этом во время брифинга заявила замминистра иностранных дел Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ.

"Нами было принято решение, что Российская Федерация будет приглашена к участию в мероприятиях Крымской платформы, однако, учитывая, что для нас не секрет нецивилизованное поведение РФ, мы не ожидаем, что она примет это приглашение", - отметила замглавы МИД.

По словам Джапаровой, в рамках Крымской платформы ключевым мероприятием должен стать Крымский саммит.

На данный момент обсуждаются несколько дат его проведения, в частности 26 февраля - День сопротивления Крыма российской агрессии, но пока что из-за COVID-19 трудно что-то конкретно планировать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ООН осудили практику РФ по ограничению доступа консулов к украинским политзаключенным, - Джапарова