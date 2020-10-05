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Новости
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26-летний мужчина убил женщину-администратора одного из столичных магазинов, нанеся ей около 15 ударов ножом, - прокуратура

26-летний мужчина убил женщину-администратора одного из столичных магазинов, нанеся ей около 15 ударов ножом, - прокуратура

Сообщено о подозрении 26-летнему мужчине, задержанному по факту разбойного нападения и убийства женщины-администратора в Соломенском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

2 октября 2020 в подвале одного из магазинов на проспекте Отрадном работники магазина обнаружили тело 35-летней женщины, работавшей администратором заведения, с многочисленными ножевыми ранениями.

По результатам проведенного расследования, следователями и оперативными сотрудниками уголовного розыска столичной полиции установлено и задержано лицо, причастное к убийству женщины. Им оказался 26-летний мужчина, который является работником сети этого же магазина.

Установлено, что заранее приобретя нож, мужчина пришел в подвальное помещение магазина в кабинет администратора, где хранились денежные средства. Когда понял, что женщина его узнала, начал наносить ей ножевые ранения (всего около 15 ударов) и с места происшествия скрылся. Вещественные доказательства, в том числе нож, злоумышленник спрятал возле места совершения преступления.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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Автор: 

Киев (25692) прокуратура (5035) убийство (6511)


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Топ комментарии
+9
Работы хватает.Не все хотят работать. А хотят сразу и много.
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05.10.2020 12:55 Ответить
+3
Тотальный ужас всюду.Заработать денег негде.Скоро те, кто не в состоянии заработать, перережут всех остальных.
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05.10.2020 12:53 Ответить
+2
Ужас.
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05.10.2020 12:44 Ответить
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Ужас.
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05.10.2020 12:44 Ответить
Тотальный ужас всюду.Заработать денег негде.Скоро те, кто не в состоянии заработать, перережут всех остальных.
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05.10.2020 12:53 Ответить
Работы хватает.Не все хотят работать. А хотят сразу и много.
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05.10.2020 12:55 Ответить
Работы хватает, а вот зарплаты за эту работу НЕ хватает даже на очень скромную жизнь для одного человека, не говоря уже о том что у людей есть семьи, дети, старенькие родители с совершенно нищенским пенсиями... Так что это не работа, а рабство.
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05.10.2020 14:09 Ответить
Причем, не скоро, а очень скоро.
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05.10.2020 13:09 Ответить
тварь...
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05.10.2020 12:54 Ответить
Отпустят под подписку,раз раздумывают.Вот поэтому нужно сеть тюрем расширять,а не распродаватьНужно вводить для таких каторжные работы.
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05.10.2020 13:05 Ответить
Спорим на 100$ что не отпустят?
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05.10.2020 14:24 Ответить
максимум 6 лет дадут...он ведь не хотел убивать...жертва сама вынудила
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05.10.2020 13:25 Ответить
15-17)))
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05.10.2020 18:57 Ответить
Вот до чего доводит голосование за всяких-разных инородцев типа зелинских.
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05.10.2020 14:01 Ответить
Что с людьми карантин делает, ужас.
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05.10.2020 14:03 Ответить
Это серийный маньяк на кроссовере.У него далеко докарантинный изуверский опыт.
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05.10.2020 14:44 Ответить
вопрос решается..охринеть
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05.10.2020 14:09 Ответить
Интересно насколько долго бы "решался вопрос" если бы убитой оказалась сестра, мать или жена прокурора, судьи, депутата????
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05.10.2020 14:52 Ответить
 
 