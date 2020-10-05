26-летний мужчина убил женщину-администратора одного из столичных магазинов, нанеся ей около 15 ударов ножом, - прокуратура
Сообщено о подозрении 26-летнему мужчине, задержанному по факту разбойного нападения и убийства женщины-администратора в Соломенском районе столицы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
2 октября 2020 в подвале одного из магазинов на проспекте Отрадном работники магазина обнаружили тело 35-летней женщины, работавшей администратором заведения, с многочисленными ножевыми ранениями.
По результатам проведенного расследования, следователями и оперативными сотрудниками уголовного розыска столичной полиции установлено и задержано лицо, причастное к убийству женщины. Им оказался 26-летний мужчина, который является работником сети этого же магазина.
Установлено, что заранее приобретя нож, мужчина пришел в подвальное помещение магазина в кабинет администратора, где хранились денежные средства. Когда понял, что женщина его узнала, начал наносить ей ножевые ранения (всего около 15 ударов) и с места происшествия скрылся. Вещественные доказательства, в том числе нож, злоумышленник спрятал возле места совершения преступления.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
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