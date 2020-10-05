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Следствие по делу о "прослушке" журналиста "Схем" Ткача продолжается, - Клименко

Следствие по делу о

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что следствие по делу о прослушивании журналиста программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаила Ткача продолжается.

Об этом Клименко сообщил в интервью "РБК-Україна", передает Цензор.НЕТ.

"(Новые - ред.) подробности есть, но следствие еще продолжается, и я не имею права их разглашать", - сказал Клименко.

В то же время он напомнил, что полиция раскрыла преступление о поджоге авто "Схем" в Броварах. "Я считаю, что там мы сработали профессионально, быстро и эффективно", - отметил Клименко.

Напомним, ночью 17 августа в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

Ранее журналист Михаил Ткач заявил об обнаружении признаков прослушивающего устройства у себя дома.

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расследование (3049) СМИ (3842) Ткач Михаил (136) Клименко Игорь (405)


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Сергей Тарута в интервью намекнул что Зеленский любит «дунуть»
Сергей Тарута в интервью очень внятно намекнул, что Зеленский любит «дунуть» или выкурить «косяк».Однако ТГ каналы начали разгонять меседж, что в украинской политике вообще много «наркоманов».

По мнению манипуляторов из ТГ каналов - интервью Таруты - это якобы стратегия лобби групп по продвижению «травки» в медицинских целях.
В реальности же все немножечко совсем не так.
Тарута явно укзал на то, что Владимир Зеленский наркозависим и речь тут идет вовсе не о "баловстве с травкой".
Константин Кутепов на ЦЕНЗОРУ. НЕТ
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05.10.2020 12:54 Ответить
Сергей Тарута в интервью намекнул, что в украинской политике много «наркоманов». Відео на ютуб
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05.10.2020 12:58 Ответить
"прослушка" - "журналиста" - "схем"
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05.10.2020 18:11 Ответить
 
 