Следствие по делу о "прослушке" журналиста "Схем" Ткача продолжается, - Клименко

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что следствие по делу о прослушивании журналиста программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаила Ткача продолжается.

Об этом Клименко сообщил в интервью "РБК-Україна", передает Цензор.НЕТ.

"(Новые - ред.) подробности есть, но следствие еще продолжается, и я не имею права их разглашать", - сказал Клименко.

В то же время он напомнил, что полиция раскрыла преступление о поджоге авто "Схем" в Броварах. "Я считаю, что там мы сработали профессионально, быстро и эффективно", - отметил Клименко.

Напомним, ночью 17 августа в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

Ранее журналист Михаил Ткач заявил об обнаружении признаков прослушивающего устройства у себя дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Журналист "Схем" Ткач: Неизвестные проникли на опечатанный чердак моего дома, над квартирой был шум. ФОТО