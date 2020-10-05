Следствие по делу о "прослушке" журналиста "Схем" Ткача продолжается, - Клименко
Председатель Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что следствие по делу о прослушивании журналиста программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаила Ткача продолжается.
Об этом Клименко сообщил в интервью "РБК-Україна", передает Цензор.НЕТ.
"(Новые - ред.) подробности есть, но следствие еще продолжается, и я не имею права их разглашать", - сказал Клименко.
В то же время он напомнил, что полиция раскрыла преступление о поджоге авто "Схем" в Броварах. "Я считаю, что там мы сработали профессионально, быстро и эффективно", - отметил Клименко.
Напомним, ночью 17 августа в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".
Ранее журналист Михаил Ткач заявил об обнаружении признаков прослушивающего устройства у себя дома.
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