С начала пандемии в Киеве умерли 247 мужчин и 183 женщины. Средний возраст умерших - 68 лет, - Кличко

С начала пандемии в столице умерли 247 мужчин и 183 женщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Хочу отметить, что, к сожалению, смертность от коронавируса в столице не уменьшается. Как и в начале пандемии, умирают преимущественно люди пожилого возраста. Средний возраст тех, чью жизнь забрал вирус - 68 лет", - сообщил Кличко.

В возрасте от 65-ти лет умерли 294 больных. Тем, кому было 50-64 года - 103 человека. В возрасте 30-49 лет умерли 30 больных.

По словам мэра, самой младшей больной, умершей от коронавируса, было 25 лет, самому старшему - 96.

"Всего с начала пандемии в столице умерли 247 мужчин и 183 женщины. Отмечу, что в большинстве случаев у умерших была сопутствующая патология. - В частности, артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение ", - отметил Виталий Кличко.

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