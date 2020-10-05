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Новости Коронавирус и карантин
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С начала пандемии в Киеве умерли 247 мужчин и 183 женщины. Средний возраст умерших - 68 лет, - Кличко

С начала пандемии в Киеве умерли 247 мужчин и 183 женщины. Средний возраст умерших - 68 лет, - Кличко

С начала пандемии в столице умерли 247 мужчин и 183 женщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Хочу отметить, что, к сожалению, смертность от коронавируса в столице не уменьшается. Как и в начале пандемии, умирают преимущественно люди пожилого возраста. Средний возраст тех, чью жизнь забрал вирус - 68 лет", - сообщил Кличко.

В возрасте от 65-ти лет умерли 294 больных. Тем, кому было 50-64 года - 103 человека. В возрасте 30-49 лет умерли 30 больных.

По словам мэра, самой младшей больной, умершей от коронавируса, было 25 лет, самому старшему - 96.

"Всего с начала пандемии в столице умерли 247 мужчин и 183 женщины. Отмечу, что в большинстве случаев у умерших была сопутствующая патология. - В частности, артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение ", - отметил Виталий Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве выявили 286 случаев COVID-19, десять человек умерли, - Кличко

карантин (16729) Киев (25692) Кличко Виталий (4652) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Альо! Середній вік українців 65 років! Це що, виходить ковід подовжує життя? Хм.
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05.10.2020 13:00 Ответить
+3
За полгода Карантина и Самоизоляции от Короны Путлера ,вы читали про борьбу с Корью и Гепатитом С?Я лично нет.Вывод.Всех записывают в Короновирсные потери...
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05.10.2020 13:17 Ответить
+2
Ніт, не подовжує. Просто від ковіда помирають ті, хто ітак як не зараз, то через рік-два би помер.
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05.10.2020 13:09 Ответить
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Кличко , хватит трындеть
Покажи сколько в больницах аппаратов подачи воздуха ( не ИВЛ )
Покажи как оборудованы койки этими аппаратами

Или люди просто задыхаются?
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05.10.2020 12:59 Ответить
В усьому світі помирають навіть від грипу.
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05.10.2020 13:10 Ответить
Вы вопроса не поняли ?

Я подсказываю Виталику, шо пусть показывает оборудование больниц , а не число умерших
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05.10.2020 13:13 Ответить
Альо! Середній вік українців 65 років! Це що, виходить ковід подовжує життя? Хм.
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05.10.2020 13:00 Ответить
Ніт, не подовжує. Просто від ковіда помирають ті, хто ітак як не зараз, то через рік-два би помер.
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05.10.2020 13:09 Ответить
Бред
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05.10.2020 13:13 Ответить
"В возрасте от 65-ти лет умерли 294 больных." "Отмечу, что в большинстве случаев у умерших была сопутствующая патология. - В частности, артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение ", - отметил Виталий Кличко." - мабуть, до 100 років би дожили
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05.10.2020 13:17 Ответить
У Вас тоже есть отклонения в здоровье
Вы согласны, что умрете через месяц?

Так шо не несите дурню в массы
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05.10.2020 13:20 Ответить
Вам погавкаться захотелось ? Шо Вы лезете. Хотите - болейте . Это Ваш выбор
Только когда Вам не хватит аппаратов, не пищите . Итак в олександровской люди в коридорах лежат - А ГДЕ ТАМ ПОДАЧА КИСЛОРОДА ? Может сквозняк ????
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05.10.2020 13:44 Ответить
У нас в місті неможливо зранку сісти на тролейбус - більшість місць зайняті пенсіонерами. Так може їм як найвразливішій категорії і варто було б прислухатись до порад ковідоістеричок самоізолюватись наглухо, то може б і не похворіли
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05.10.2020 13:47 Ответить
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05.10.2020 13:44 Ответить
Та може б і дотянули до 80.
65 це по нинішніх часах не такий великий вік.
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05.10.2020 13:21 Ответить
Объясните ГДЕ ОКОЛО ЭТОЙ КОЙКИ ПОДАЧА ВОЗДУХА БОЛЬНОМУ ????

Від початку пандемії в Києві померли 247 чоловіків і 183 жінки. Середній вік померлих - 68 років, - Кличко - Цензор.НЕТ 4879
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05.10.2020 13:23 Ответить
А на первой фотке только капельница
А вот тут видно что воздух подаёт
Від початку пандемії в Києві померли 247 чоловіків і 183 жінки. Середній вік померлих - 68 років, - Кличко - Цензор.НЕТ 2224
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05.10.2020 13:27 Ответить
https://censor.net/ru/news/3222888/poltava_otkazalas_vvodit_karantinnye_ogranicheniya_nesmotrya_na_popadanie_v_oranjevuyu_zonu_video - підтримую секретара полтавської міськради, залишилися ще адекватні люди, не уражені коронапсихозом
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05.10.2020 13:27 Ответить
Вас Бог накажет за глупость
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05.10.2020 13:28 Ответить
Думаєте, всі хто з вами не згоден, боти?
Припустимо, введуть жорсткий карантин, як весною. Хто людей буде забезпечувати харчуванням, комунальними послугами, кредити оплачувати і т.д?
Масові голодування і мародерства страшніше за ковід.
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05.10.2020 13:35 Ответить
Да не пугайте кацапскими сказками
У нас в Словакии ввели надзвичайный стан с октября , т к в день 500 новых больных
В масках обязательно на улице
В Чехии тоже ввели с октября.
А если два человека в маске - то они друг друга не заражают , т к маска сдерживает капли
Антисептики везде . Дистанция между людьми
Никаких сборных мероприятий
А так все работает
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05.10.2020 13:39 Ответить
Болезнь в основном прибывает у нас из-за границы - Украина Польша Хорватия
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05.10.2020 13:40 Ответить
Какой еще воздух?
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05.10.2020 13:49 Ответить
Нобелевская премия по медицине за 2020 год присуждена двумм американским медикам Гарви Альтеру и Чарльзу Райсу,а также британцу Майклу Гоутону за большой вклад в борьбу с Гепатитом С.
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05.10.2020 13:14 Ответить
За полгода Карантина и Самоизоляции от Короны Путлера ,вы читали про борьбу с Корью и Гепатитом С?Я лично нет.Вывод.Всех записывают в Короновирсные потери...
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05.10.2020 13:17 Ответить
За перше півріччя від звичайного грипу з пневмогією померло в два з лишнім рази більше ніж від КОВІД.
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05.10.2020 17:03 Ответить
 
 