С начала пандемии в Киеве умерли 247 мужчин и 183 женщины. Средний возраст умерших - 68 лет, - Кличко
С начала пандемии в столице умерли 247 мужчин и 183 женщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.
"Хочу отметить, что, к сожалению, смертность от коронавируса в столице не уменьшается. Как и в начале пандемии, умирают преимущественно люди пожилого возраста. Средний возраст тех, чью жизнь забрал вирус - 68 лет", - сообщил Кличко.
В возрасте от 65-ти лет умерли 294 больных. Тем, кому было 50-64 года - 103 человека. В возрасте 30-49 лет умерли 30 больных.
По словам мэра, самой младшей больной, умершей от коронавируса, было 25 лет, самому старшему - 96.
"Всего с начала пандемии в столице умерли 247 мужчин и 183 женщины. Отмечу, что в большинстве случаев у умерших была сопутствующая патология. - В частности, артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение ", - отметил Виталий Кличко.
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Покажи сколько в больницах аппаратов подачи воздуха ( не ИВЛ )
Покажи как оборудованы койки этими аппаратами
Или люди просто задыхаются?
Я подсказываю Виталику, шо пусть показывает оборудование больниц , а не число умерших
Вы согласны, что умрете через месяц?
Так шо не несите дурню в массы
Только когда Вам не хватит аппаратов, не пищите . Итак в олександровской люди в коридорах лежат - А ГДЕ ТАМ ПОДАЧА КИСЛОРОДА ? Может сквозняк ????
65 це по нинішніх часах не такий великий вік.
А вот тут видно что воздух подаёт
Припустимо, введуть жорсткий карантин, як весною. Хто людей буде забезпечувати харчуванням, комунальними послугами, кредити оплачувати і т.д?
Масові голодування і мародерства страшніше за ковід.
У нас в Словакии ввели надзвичайный стан с октября , т к в день 500 новых больных
В масках обязательно на улице
В Чехии тоже ввели с октября.
А если два человека в маске - то они друг друга не заражают , т к маска сдерживает капли
Антисептики везде . Дистанция между людьми
Никаких сборных мероприятий
А так все работает