На КПВВ "Станица Луганская" в очереди несколько тысяч человек, боевики пропускают по 15 человек, - РГА
На контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская", который открыли сегодня после нескольких дней простоя из-за пожаров в Луганской области, собрались многотысячные очереди.
Об этом говорится в сообщении Станично-Луганской РГА в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что в 09:00 Государственная пограничная служба Украины начала пропуск людей на оккупированную территорию. Однако около 10:00 оккупанты со своей стороны перекрыли мост и прекратили пропуск людей.
"С оккупированной территории ни один человек не пересек КПВВ. Сейчас на КПВВ находится несколько тысяч человек", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что с 11:00 оккупанты начали пропускать по 15 человек.
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