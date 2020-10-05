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На КПВВ "Станица Луганская" в очереди несколько тысяч человек, боевики пропускают по 15 человек, - РГА

На КПВВ

На контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская", который открыли сегодня после нескольких дней простоя из-за пожаров в Луганской области, собрались многотысячные очереди.

Об этом говорится в сообщении Станично-Луганской РГА в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что в 09:00 Государственная пограничная служба Украины начала пропуск людей на оккупированную территорию. Однако около 10:00 оккупанты со своей стороны перекрыли мост и прекратили пропуск людей.

"С оккупированной территории ни один человек не пересек КПВВ. Сейчас на КПВВ находится несколько тысяч человек", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что с 11:00 оккупанты начали пропускать по 15 человек.

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Автор: 

КПВВ (330) Станица Луганская (189)


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Кормильцы хлынули за жрачкой к биндеравцам
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05.10.2020 13:21 Ответить
Во Владивостоке бастующие докеры забросали директора касками...это только начало...
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05.10.2020 13:25 Ответить
Рабам свобода не нужна. Просто задержали на полгода зарплату.
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05.10.2020 13:28 Ответить
Пропускать только при *Слава Украине*, *Смерть москалям*. И положить росийский флаг на входе чтобы ноги вытирали
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05.10.2020 13:30 Ответить
К укропам за пенсией...
"Кормильцы" хреновы!
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05.10.2020 14:10 Ответить
та мать їх так, не хай стоять тварюки, що хотіла ця лугандонська мерзота те й отримала!
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05.10.2020 20:14 Ответить
 
 