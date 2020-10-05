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Президента Еврокомиссии на завтрашнем саммите Украина-ЕС будет представлять Боррель: фон дер Ляйен ушла на самоизоляцию

Президента Еврокомиссии на завтрашнем саммите Украина-ЕС будет представлять Боррель: фон дер Ляйен ушла на самоизоляцию

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не сможет принять участие в саммите Украина-ЕС, который должен состояться в Брюсселе 6 октября из-за самоизоляции, поэтому во время встречи на высшем уровне ее представит Высокий Представитель ЕС / Вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель.

Об этом в понедельник на брифинге для прессы сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер (Eric Mamer), сообщает Цензор.НЕТ со сылкой на Укринформ.

Фон дер Ляйен в понедельник утром сообщила, что уходит на самоизоляцию через контакт с лицом, у которого обнаружили коронавирус.

Она сегодня сдала тест, результаты которого ожидаются в течение дня, однако завтра она не будет участвовать ни в каких мероприятиях, где планировалось ее присутствие.

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"Ее карантин продлится до конца завтрашнего дня ... Это значит, что она не сможет присутствовать на пленарном заседании Европарламента и не будет председательствовать на Коллегии. Также она не будет посещать саммит ЕС-Украина, ее будет представлять высокий представитель Жозеп Боррель", - сказал спикер, добавив, что контакт с инфицированным лицом состоялся в Лиссабоне.

Он отметил, что фон дер Ляйен не имеет никаких симптомов и сегодня участвовала в нескольких встречах по видеоконференции.

Автор: 

Еврокомиссия (1471) саммит (1200) Евросоюз (17278) Урсула фон дер Ляйен (541) Боррель Жозеп (784)


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Боррель?)снова бубочке обтекать
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05.10.2020 13:36 Ответить
Прикольное видео прислал машинитс тепловоза станции Москва Сортировочная.Выдали под роспись молоток.Кривой кусок дерева и на нем висит кусок корявого железа.Машинист говорит как хочешь так и работай этим дерьмом...и не вздумай потерять или продать...Ой держите меня семеро...21 век...ржунимагу...
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05.10.2020 13:41 Ответить
Самоізолювалась від ЗЄ? Гіркий досвід Меркель?
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05.10.2020 13:51 Ответить
Все почалося з "вагнерівців"... Для нашої влади "відтермінування" закінчується поганими наслідками ....
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05.10.2020 14:46 Ответить
Это тот,который на днях зе-команду и их прихлебателей послал куда-то?Саммит,сам по себе,дело неплохое,но что-то наши президенты не очень-то и хотят в ЕС.
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05.10.2020 13:58 Ответить
Писатели-феминистки, некошерно брать слово мужского рода и приставлять женское окончание (президентКА). Вы что, без мужиков и тут ни чего не можете? Придумайте новое слово. Президеса, например, какая-нибудь. Слабо?
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05.10.2020 13:59 Ответить
 
 