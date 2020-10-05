Президента Еврокомиссии на завтрашнем саммите Украина-ЕС будет представлять Боррель: фон дер Ляйен ушла на самоизоляцию

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не сможет принять участие в саммите Украина-ЕС, который должен состояться в Брюсселе 6 октября из-за самоизоляции, поэтому во время встречи на высшем уровне ее представит Высокий Представитель ЕС / Вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель.

Об этом в понедельник на брифинге для прессы сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер (Eric Mamer), сообщает Цензор.НЕТ со сылкой на Укринформ.

Фон дер Ляйен в понедельник утром сообщила, что уходит на самоизоляцию через контакт с лицом, у которого обнаружили коронавирус.

Она сегодня сдала тест, результаты которого ожидаются в течение дня, однако завтра она не будет участвовать ни в каких мероприятиях, где планировалось ее присутствие.

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"Ее карантин продлится до конца завтрашнего дня ... Это значит, что она не сможет присутствовать на пленарном заседании Европарламента и не будет председательствовать на Коллегии. Также она не будет посещать саммит ЕС-Украина, ее будет представлять высокий представитель Жозеп Боррель", - сказал спикер, добавив, что контакт с инфицированным лицом состоялся в Лиссабоне.

Он отметил, что фон дер Ляйен не имеет никаких симптомов и сегодня участвовала в нескольких встречах по видеоконференции.