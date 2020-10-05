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Новости Коронавирус и карантин
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Более 670 млн грн уже поступили в медучреждения для выплаты врачам повышенной зарплаты за сентябрь, - Шмыгаль

Более 670 млн грн уже поступили в медучреждения для выплаты врачам повышенной зарплаты за сентябрь, - Шмыгаль

Половина медицинских учреждений уже получила средства на выплату повышенных зарплат врачам за сентябрь текущего года. В целом это более 670 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского.

Договора с Национальной службой здоровья уже заключили 80% больниц, идет процесс дозаключения соглашений с другими медучреждениями.

Также президенту сообщили, что ограничительные меры по регионам дают положительные результаты. Так, в городах, располагавшихся в "красных" зонах, уменьшается динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Зеленский поднял вопрос обеспеченности кислородом кроватей больных коронавирусом.

"По состоянию на прошлый и позапрошлый селектор обеспеченность кислородом кроватей больных COVID-19 была 40,7%, а наша цель - более 80%. Те вопросы, которые мы должны решать за считанные дни, решаются неделями. И нам надо это ускорить. Среди этих вопросов также высокая загруженность лабораторий", - подчеркнул Зеленский.

Чиновники сообщили президенту, что необходимые документы уже готовы, и правительство планирует принять их в пятницу.

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"Я знаю, что Национальная академия медицинских наук приняла решение о выделении 500 коек для госпитализации больных коронавирусом в семи научных учреждениях Киева. Это важная информация, и правительство будет активно сотрудничать, чтобы эта помощь не была потеряна", - сказал Зеленский.

Зеленский Владимир (20889) карантин (16729) врачи (1518) заработная плата (2400) Шмыгаль Денис (2726) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Более 670 млн грн уже поступили в медучреждения для выплаты врачам повышенной зарплаты за сентябрь, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 632
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05.10.2020 13:46 Ответить
Шо, опять!?
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05.10.2020 13:48 Ответить
По весне 300% стали платить и опять...
Скоро круче учителей будут))
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05.10.2020 13:58 Ответить
Понад 670 млн грн вже надійшли в медзаклади для виплати лікарям підвищеної зарплати за вересень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3590
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05.10.2020 14:07 Ответить
Понад 670 млн грн вже надійшли в медзаклади для виплати лікарям підвищеної зарплати за вересень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 494
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05.10.2020 14:12 Ответить
 
 