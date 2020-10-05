С 2021 года Украина входит в режим "без бумаг", госучреждения не смогут требовать документы в бумажном виде, - Зеленский. ВИДЕО

С 2021 года ни одна государственная организация не сможет требовать от украинцев документы в бумажном виде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время самита "Дія".

"2021 год станет началом вхождения страны в режим paper less. То есть - никаких больше бумаг. Это касается всех государственных органов. Ни одна государственная организация не сможет требовать от украинцев никаких бесконечных бумажек или справок для предоставления тех или иных государственных услуг", - подчеркнул Зеленский.

По словам Зеленского, создание цифрового государства - сложный и важный путь.

"Это уже начало новой реальности, реальности, где Украина будет цифровой, современной, комфортной для людей. Это движение уже не остановить, этот путь уже необратим", - подытожил глава государства.

По словам, вице-премьер министра, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова с 1 сентября 2021 года органы власти не будут иметь права требовать бумажные документы от украинцев.

"Я считаю, что это тот шаг, который позволит нам сделать революционный прыжок. Украина уже создает продукты №1 в мире. И если мы пройдем этот путь, а мы его пройдем, Украина в следующие два года станет наиболее диджитализированной страной, первым номером в мире с точи зрения цифровой трансформации", - добавил министр.

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