Приговор Маркиву необоснованный и бездоказательный, - правозащитный центр "Мемориал" и Центр гражданских свобод

Правозащитный центр "Мемориал" (Россия) и Центр гражданских свобод (Украина) создали международную рабочую группу для независимого анализа расследования гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли, российского диссидента, правозащитника Андрея Миронова, и ранения французского фотографа Уильяма Рогелона 24 мая 2014 года под Славянском. В июле 2019 года по обвинению в этом преступлении в Италии был осужден к 24 годам лишения свободы Виталий Маркив, гражданин Украины и Италии, в 2014 году участвовавший в боях в Славянске; в настоящее время в Милане идет апелляционный процесс по этому делу.

Рабочая группа пригласила юристов-международников Центра содействия международной защите (Франция) для оценки хода судебного разбирательства. Ниже представлены предварительные результаты работы членов рабочей группы, которые были оглашены, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр гражданских свобод.

В минувший четверг украинские и российские правозащитники провели видеоконференцию по теме закконости и обоснованности приговора в 24 года тюрьмы Виталию Маркиву. В видеоконференции принимали участие и родственники погибшего вместе с итальянским журналистом Рокелли его переводчика Андрея Миронова.

"1. Международная рабочая группа изучила обстоятельства гибели Роккелли и Миронова, и нормы права, которые должны были использовать, но не использовали правоприменители.

Согласно пункту 168 Отчета о действиях по предварительному расследованию Международного уголовного суда (МУС) за 2016 год: "к 30 апреля 2014 г. напряженность вооруженных действий между силами украинского правительства и антиправительственными вооруженными элементами в восточной Украине достигла уровня, который влечет за собой применение права вооруженных конфликтов".

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Италия ратифицировала все основные международные договоры по международному гуманитарному праву (далее МГП). Нормы МГП имплементированы в Италии с помощью Руководства по применению МГП, Закона о войне 1938 года и Военного уголовного кодекса на случай войны. Вопросы, которые не урегулированы Военным уголовным кодексом на случай войны, должны интерпретироваться с применением МГП и практики международных уголовных судов. Это касается, например, решения вопроса о характере умысла, которое необходимо установить при расследование нападений на гражданское население.

Исходя из этого, расследование гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли, российского диссидента, правозащитника Андрея Миронова и ранения французского фотографа Уильяма Рогелона 24 мая 2014 года под Славянском должно быть осуществлено с учетом международных договоров по МГП.

По мнению международной рабочей группы, итальянское правосудие не учитывало правовой статус вооруженного конфликта на востоке Украины, не руководствовалось положениями международных договоров по МГП при квалификации действий фигурантов, а также избирательно и крайне непоследовательно ссылалось на них в материалах дела. Кроме того, не учитывался тот факт, что обвиняемый являлся участником регулярных вооруженных формирований Украины, что гарантирует ему функциональный иммунитет от преследований в иностранных юрисдикциях, даже несмотря на двойное гражданство обвиняемого. Вопрос функционального иммунитета должен был быть хотя бы изучен судом.

2. Международная рабочая группа продолжает исследование доказательственной базы, на которую опирался суд при вынесении приговора. Первичные выводы позволяют отметить недостаточность исследования фактов и неясность методологии при проведении анализа. Некоторые сомнения возникли также в отношении объективности сделанных судом выводов.

Вызывает сомнение соответствие журналистским стандартам статьи Иларии Морани, содержание которой следствие считает свидетельством спонтанного признания вины, якобы сделанном Виталием Маркивым, и одним из главных доказательств его виновности. В статье выявлен ряд фактических ошибок, возможные нарушения журналистских стандартов в части отделения фактов от комментариев, наличие спорных цитат, не подтвержденных в ходе суда ни Маркивым, ни свидетелями.

Возникают сомнения и в объективности показаний главного свидетеля, французского фотожурналиста Уильяма Рогеллона, очевидно обусловленные перенесенным им эмоциональным шоком в результате попадания под обстрел и возможной недостаточной психологической подготовкой к работе в условиях военных действий. Свидетель сам в суде неоднократно упоминал, что пребывал в ожидании смерти, что также подтверждается его сообщением, отправленным коллегам, о том, что он истекает кровью и умирает. При этом из материалов дела известно, что он получил лишь легкие осколочные ранения в ноги и был в состоянии самостоятельно передвигаться.

Следует отметить, что Андрей Миронов обладал среди них всех наибольшим военным, экспертным и журналистским опытом. Однако суд явно недооценил его роль в сложившейся ситуации, и не учел его последних слов в предсмертной видеозаписи во время боя, суть которой заключается в том, что они попали под перекрестный огонь.

Судом не дано никакой оценки присутствию и возможному участию в перестрелке членов вооруженных формирований под командованием гражданина РФ Игоря Гиркина (Стрелкова), присутствие которых обнаруживается непосредственно в месте гибели журналистов.

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3. Международная рабочая группа проанализировала освещение процесса в итальянской прессе и отмечает сопровождавший его негативный общественный фон, который мог оказать отрицательное влияние на соблюдение принципа презумпции невиновности.

Анализ публикаций до момента вынесения приговора показал следующие тренды в освещении процесса:

Общая уверенность в "презумпции виновности" Виталия Маркива: в целом ряде публикаций утверждалось, что задержан "убийца" Роккелли, без допущения возможной невиновности подозреваемого.

Частое использование клише, стереотипов и ошибочных суждений в отношении Виталия Маркива, Украины и украинцев, отождествление Маркива и украинцев вообще с ультраправыми силами, оперирование ошибочными данными, как в отношении Маркива (например, что он якобы был командиром своего боевого подразделения), так и в отношении украинской политической системы (например, что ультраправые силы якобы широко представлены в украинском парламенте).

Отсутствие баланса в представлении позиций двух сторон процесса – убитого и обвиняемого: в абсолютном большинстве случаев ни Виталию Маркиву, ни его адвокату, ни украинской власти/посольству не предоставлялось слово и не уделялось внимание их позиции. Напротив, усилия защиты рассматриваются как попытки воспрепятствовать установлению правосудия.

По мнению членов международной рабочей группы, такой общественный фон мог иметь существенное влияние на исход судебного процесса, в котором вину Виталия Маркива определяли присяжные.

Центр содействия международной защите (Франция) направил своего представителя для проведения миссии независимого наблюдения, который был допущен судом в зал судебного заседания. Международная рабочая группа представит финальный отчет своей работы, предположительно, в конце октября 2020 года.

Все члены международной рабочей группы работают pro bono. Мы уверены, что наша работа крайне важна как для утверждения принципа справедливости в этом деле, так и для памяти погибших фотокорреспондента Андреа Роккелли и нашего коллеги правозащитника Андрея Миронова". - говорится в сообщении.