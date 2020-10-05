АМКУ должен ввести контроль над рекламой продуктов, – Ганган

Для того, чтобы уменьшить количество некачественных товаров, Антимонопольный Комитет должен контролировать добросовестность рекламы в момент выхода продукта.

Такое мнение в блоге для OBOZREVATEL высказал адвокат Вячеслав Ганган. По его словам, производители часто лукавят, указывая ингредиенты, которых в составе нет, и наоборот – не указывая те, которые есть.

Ганган отметил, что, к примеру, чтобы продать товар, производители могут написать на этикетке "продукт № 1", "Ведущие эксперты рекомендуют", однако никто этих экспертов в глаза никогда не видел, никто не знает, в какой категории "продукт №1" действительно первый.

"Это все проявления недобросовестной конкуренции, потому что подобные рекламные ухищрения позволяют повысить цену продукта. Неприятно, но, казалось бы, не очень страшно. Пока не оказывается, что надпись "Не вызывает аллергических реакций" на упаковке детского средства, такое же рекламное лукавство. В данном случае гипоаллергенные свойства продукта – это его конкурентное преимущество, поскольку родители, выбирая для своего ребенка максимально подходящий и доступный по цене продукт, ориентируются на эту надпись. Если она не соответствует действительности, продукт может нанести ребенку вред", – отметил эксперт.

По его мнению, бесконтрольное производство и реклама продуктов приводит к проблемам и необходимо эффективное решение.

"Мне таким решением видится контроль рекламы в момент ее выхода. Должен быть стандарт соответствия того, что написано на этикетке продукта, его содержимому. Если на средстве написано "Не вызывает аллергических реакций", должна быть проведена соответствующая экспертиза Министерства здравоохранения", – написал Ганган.

Адвокат добавил, что механизм должен быть жестким: за выпуск продукции, состав которой не соответствует указанному на этикетке (то есть, за выпуск продукции с недобросовестной рекламой), штрафы должны накладываться автоматически. В тот момент, когда предприниматель выпускает свою продукцию, он уже должен пройти определенную процедуру согласования. Он подписывается, что данный состав, который предоставляется на проверку, является оригинальным. В случае распространения другого состава, который не будет соответствовать заявленному, на него автоматически накладывается штраф.

"Да, это дополнительная бюрократическая процедура, но она позволит избежать множества проверок в дальнейшем. Кроме того, есть вопрос ответственности продавца. Думаю, стоит ввести дополнительные санкции в отношении ритейлеров, которые продают товар с недобросовестной рекламой. Они тоже должны нести за это ответственность. Таким образом, мы будем контролировать и стадию выпуска товара, и стадию его продажи, а не заниматься уже потом борьбой с последствиями", – подытожил Ганган.