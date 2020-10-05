71-е сутки на Донбассе продолжается режим прекращения огня, который стороны в целом соблюдают, - Хомчак на совещании у Зеленского

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на совещании в понедельник подробно доложил президенту Украины о ситуации на фронте.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом Хомчак сообщил на селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского.

"Хомчак подробно доложил о ситуации на фронте и отметил, что на Донбассе 71-е сутки продолжается полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, который стороны в целом соблюдают", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки наемники РФ на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям, украинские военнослужащие не пострадали.

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