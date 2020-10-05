71-е сутки на Донбассе продолжается режим прекращения огня, который стороны в целом соблюдают, - Хомчак на совещании у Зеленского
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на совещании в понедельник подробно доложил президенту Украины о ситуации на фронте.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом Хомчак сообщил на селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского.
"Хомчак подробно доложил о ситуации на фронте и отметил, что на Донбассе 71-е сутки продолжается полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, который стороны в целом соблюдают", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, за минувшие сутки наемники РФ на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям, украинские военнослужащие не пострадали.
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За останнє десятиліття росія порушила 487 договорів з Україною! З них : 407 договорів укладених з Україною в двохсторонньому форматі і 80 - укладених з Україною в міжнародному і багатосторонньому форматі! І росія називає все це- "відновленням історичної справедливості"! Тоді виникають запитання: - "А підписуючи всі ці 487 УГОД з Україною - росія вважала чи не вважала їх історично справедливими? Якщо НЕ вважала - то для чого вона їх тоді підписувала? А якщо вважала справедливими тоді, то чому тепер вважає ті ж самі угоди - не справедливими?, -Бо сама їх порушила? "
-Росія порушила або сама, або була провокатором порушення
територіальної цілісності більшості країн з якими підписувала Угоду про створення СНД: - Молдова, Грузія, Україна, Азербайджан, Вірменія, Казахстан, так і з тими, які її не підписали- країнами Прибалтики!
-Росія порушила майже всі угоди про створення ЄвраЗЕС, і Митного союзу - Казахстан, Туркменістан. Білорусія.
Білорусії, наприклад, САМ Путін обіцяв, що після її входження в названі структури, вона матиме щорічно 11 мільярдів доларів вигоди... виявилося- має вона має щорічні 1,5- 2 млрд збитків. Майже зі всіма країнами в середині ЄвраЗЕС - росія веде торгівельні війни і веде підривну діяльність!
-За останнє століття росія порушила абсолютну більшість міжнародних угод з країнами Європи, США, Японією... Порушила у всіх сферах життя, - військовій, політичній, гуманітарній, економічній та екологічній. Порушила в односторонньому порядку. Порушила навіть собі на шкоду ( в підсумку) , як от наприклад - Угоди в середині картелю ОПЕК+, Хельсінські угоди, угоди про заборону використання хімічної зброї, про ракети середньої та малої дальності ... Втручається у внутрішні справи цих країн, в їх виборчі процеси і проводить диверсійні акції на їх територіях.
-Про що мова, якщо навіть Бісмарк і Черчилль застерігали - не намагайтеся будь що вирішити з росією шляхом Угод, бо вона ніколи їх не дотримувалася, не дотримується і дотримуватися не буде. Є і народна мудрість, що безкінечно обманювати можна лише того, хто безкінечно погоджується на те, щоб його обманювали!
-І в мене викликає подив, що цивілізований світ ще й далі намагається вести з росією будь які перемовини, бо ж відомо, що досягнені домовленості не можуть бути ні виконаними, ні дотриманими російською стороною. Тільки найжорсткіші санкції до системного порушення Угод можуть бути підставою для нейтралізації негативних наслідків від подальшого віроломного обману росією сторін її міжнародних Угод! Тільки ПОВНА економічна блокада росії на міжнародній арені може бути умовою і здатна "привести її до почуття" не мілітарним шляхом!
-А як назвати шестирічну участь України, Німеччини і Франції в Нормандському форматі - багаторічним самообманом, чи стимулом для подальших "надуватєльств" росією... -Щоб росія мала право вчергове сказати - "Путін снова всєх пєрєіграл"? І далі продовжував "пєрєігрівать", "надувать", "карать"... і робити квадратні очі на чергові "застереження і стурбованості" світової спільноти ?
- Тому остання заява Єрмака: - "Нормандська зустріч" потрібна Україні якнайшвидше, і ми далі робитимемо все необхідне" -
за згаданих вище умов, виглядала б зі сторони притомного люду-чистим ідіотизмом! Але в поєднанні з вимогою "головнокомандувача" про заборону стріляти у відповідь (та штрафами бійців за недотримання цієї "вимоги"), з неймовірно різким (на 85%) зниженням фінансування розвитку ракетних озброєнь і відмови від нарощування оснащенням ними наших ЗСУ - є ЕТАЛОННОЮ ЗРАДОЮ державних інтересів України! І вчергове засвідчує про капітулянтський курс нинішньої верхівки влади України перед росією!
Вот почему таких людей терпят депутаты и украинцы ?и ещё зарплату платят
Сепары и россияне просто перешли к другой тактике, массовых поджогов линии фронта.
Убыток не меньше, чем от обстрелов, военные на тушении пожаров гибнут, мирное население тоже гибнет.
Эти недоумки, что у власти, организовать ни профилактику пожаров, ни нормальное их тушение не способны от слова вообще.
Вот и вся "полная и всеобъемлющая тишина"
[ Фотография ]
Ситуація в зоні ООС з кожним днем все напруженіша. Бойовики постійно обстрілюють українські позиції, знаючи, що відповідати нашим військовим заборонено. У фронтових зведеннях все частіше ми бачимо словосполучення "підірвались на невідомих вибухових пристроях" та "бойові втрати при ворожих обстрілах відсутні".
А між тим, вчора у військовий госпіталь Харкова привезли поранених. Серед них є важкопоранені, є воїни з ампутацією. Але про них штаб ООС чомусь мовчить.
Привезли їх на старенькому літаку «Віта», якому уже 39 років і він щомісяця потребує ремонту. Кошти на його заміну виділялись у 19-тому, але нове керівництво вирішило витратити його на "важливіші потреби".
@LastBP 🛡
Каждый день обстрелы, более тысячи обстрелов за 1,5 месяца, есть убитые и раненые - это "стороны в целом соблюдают режим прекращения огня".
Постає разом з цим і питання до головнокомандуючого, який призначив на цю посаду пораженця за протекцією бені. І тут дебілізмом не тхне.....тут тхне іншим маланською "яка різниця" а для українців зрадою.
Не повинен керувати українською державою маланець...... бо в них не ті національні пріоритети. Юда клявся на біблії - це нонсенс!!!!!!!!!