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Новости Коронавирус и карантин
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Коронавирус в Раде: за сентябрь COVID-19 заболели 20 нардепов, всего - 46

Коронавирус в Раде: за сентябрь COVID-19 заболели 20 нардепов, всего - 46

С начала пандемии коронавирусная болезнь (COVID-19) подтверждена у 63-х народных депутатов и работников аппарата Верховной Рады, из них у 27-ми - в сентябре.

Об этом говорится в ответе аппарата ВР на информационный запрос Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

"По информации, имеющейся в Аппарате Верховной Рады Украины, коронавирусная болезнь (COVID-19) подтверждена всего у 46-ти народных депутатов Украины, в том числе у 20 - в сентябре, и у 17 работников Аппарата Верховной Рады Украины, из них у семи - в сентябре", - сообщили агентству в парламенте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада может собраться на внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта о проведении выборов во время карантина, - "слуга народа" Безгин

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ВР (29286) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Загадка
В Украине умирают главные врачи больниц, известнее люди от Ковид
А депутаты все живые? В чем секрет ? Тесты делают каждый день ? За счёт налогоплательщика?
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05.10.2020 14:19 Ответить
плохо ковид работает в раде..., может напалм подключить !? ))))
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05.10.2020 14:21 Ответить
"Падал прошлогодний снег"
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3 Маловата! И ёлок много, и тебя много! А толку - маловато будет! Знатный зверюга!..
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05.10.2020 14:24 Ответить
Коронавирус в Раде/ Этого не может быть -потому что: Коронавируса никакого нет!" - выступление депутата Шахова / депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход"./ Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая./ "Слуга народа" Камельчук считает пандемию COVID-19 "масштабной аферой" и "заговором корпораций". "Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс!" , депутат от СН Богуцкая.-Хохмит ум, честь и совесть большинства избирателей
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05.10.2020 14:26 Ответить
Исходя из статистики (а это 2-2,5%) один депутат должен быть умереть. Ну???
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05.10.2020 14:26 Ответить
Коронавірус у Раді: за вересень на COVID-19 захворіли 20 нардепів, всього - 46 - Цензор.НЕТ 9278
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05.10.2020 14:28 Ответить
ну хворіють і що?люди теж хворіють,але виробництва ж не закриваються,просто деякі люди йдуть на лікарняний...вас для чого туди вибрали?щоб ви мутки свої крутили і по домах сиділи?
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05.10.2020 15:00 Ответить
ну когда уже "200" пойдут? может на похоронах про реформу медицины поговорят?
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05.10.2020 16:42 Ответить
 
 