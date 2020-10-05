Коронавирус в Раде: за сентябрь COVID-19 заболели 20 нардепов, всего - 46

С начала пандемии коронавирусная болезнь (COVID-19) подтверждена у 63-х народных депутатов и работников аппарата Верховной Рады, из них у 27-ми - в сентябре.

Об этом говорится в ответе аппарата ВР на информационный запрос Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

"По информации, имеющейся в Аппарате Верховной Рады Украины, коронавирусная болезнь (COVID-19) подтверждена всего у 46-ти народных депутатов Украины, в том числе у 20 - в сентябре, и у 17 работников Аппарата Верховной Рады Украины, из них у семи - в сентябре", - сообщили агентству в парламенте.

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