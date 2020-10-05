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Коронавирус в Раде: за сентябрь COVID-19 заболели 20 нардепов, всего - 46
С начала пандемии коронавирусная болезнь (COVID-19) подтверждена у 63-х народных депутатов и работников аппарата Верховной Рады, из них у 27-ми - в сентябре.
Об этом говорится в ответе аппарата ВР на информационный запрос Укринформа, передает Цензор.НЕТ.
"По информации, имеющейся в Аппарате Верховной Рады Украины, коронавирусная болезнь (COVID-19) подтверждена всего у 46-ти народных депутатов Украины, в том числе у 20 - в сентябре, и у 17 работников Аппарата Верховной Рады Украины, из них у семи - в сентябре", - сообщили агентству в парламенте.
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А депутаты все живые? В чем секрет ? Тесты делают каждый день ? За счёт налогоплательщика?
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3 Маловата! И ёлок много, и тебя много! А толку - маловато будет! Знатный зверюга!..