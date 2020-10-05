В приложении "Дія" появилась возможность регистрации места жительства ребенка до 14 лет, - Минцифры
Министерство цифровой трансформации Украины запустило на веб-портале электронных услуг "Дія" возможность регистрации места жительства ребенка до 14 лет.
Об этом сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб в ходе Diia Summit, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Внедряется еще один сервис – регистрация места жительства ребенка до 14 лет. Услуга пока доступна только в двух городах, но к концу года у нас есть планы покрыть всю Украину", - сообщил Выскуб.
По его словам, пока такая возможность появилась в Киеве и Харькове.
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wake up-UA
показать весь комментарий05.10.2020 14:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
антиватник черниговский
показать весь комментарий05.10.2020 20:11 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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