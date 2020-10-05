РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11493 посетителя онлайн
Новости
1 908 2

В приложении "Дія" появилась возможность регистрации места жительства ребенка до 14 лет, - Минцифры

В приложении

Министерство цифровой трансформации Украины запустило на веб-портале электронных услуг "Дія" возможность регистрации места жительства ребенка до 14 лет.

Об этом сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб в ходе Diia Summit, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Внедряется еще один сервис – регистрация места жительства ребенка до 14 лет. Услуга пока доступна только в двух городах, но к концу года у нас есть планы покрыть всю Украину", - сообщил Выскуб.

По его словам, пока такая возможность появилась в Киеве и Харькове.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Банковский счет теперь можно открыть с паспортом из приложения "Дія", – НБУ

Автор: 

регистрация (291) Минцифры (317) Дія (426)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А скільки коштувала бюджету України така "необхідна" опція?
показать весь комментарий
05.10.2020 14:28 Ответить
да эта дия не работает нихрена
показать весь комментарий
05.10.2020 20:11 Ответить
 
 