В приложении "Дія" появилась возможность регистрации места жительства ребенка до 14 лет, - Минцифры

Министерство цифровой трансформации Украины запустило на веб-портале электронных услуг "Дія" возможность регистрации места жительства ребенка до 14 лет.

Об этом сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб в ходе Diia Summit, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Внедряется еще один сервис – регистрация места жительства ребенка до 14 лет. Услуга пока доступна только в двух городах, но к концу года у нас есть планы покрыть всю Украину", - сообщил Выскуб.

По его словам, пока такая возможность появилась в Киеве и Харькове.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Банковский счет теперь можно открыть с паспортом из приложения "Дія", – НБУ