НАТО должно призвать Армению покинуть Нагорный Карабах, - глава МИД Турции Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что НАТО следует призвать Армению вывести силы из Нагорного Карабаха. Генсек Альянса подчеркнул, что военного решения проблемы не существует.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На совместной пресс-конференции в Анкаре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он напомнил, что НАТО поддерживает призывы обеспечить территориальную целостность Грузии, Украины.

"Так почему бы в таком случае не призвать Армению покинуть азербайджанские земли?", - спросил турецкий министр. По его словам, "все должны сделать это, включая НАТО".

Со своей стороны Столтенберг повторил, что призывает стороны немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и приступить к переговорам.

"Военного решения проблемы не существует", - подчеркнул генсек НАТО.

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