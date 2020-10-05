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НАТО должно призвать Армению покинуть Нагорный Карабах, - глава МИД Турции Чавушоглу

НАТО должно призвать Армению покинуть Нагорный Карабах, - глава МИД Турции Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что НАТО следует призвать Армению вывести силы из Нагорного Карабаха. Генсек Альянса подчеркнул, что военного решения проблемы не существует.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На совместной пресс-конференции в Анкаре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он напомнил, что НАТО поддерживает призывы обеспечить территориальную целостность Грузии, Украины.

"Так почему бы в таком случае не призвать Армению покинуть азербайджанские земли?", - спросил турецкий министр. По его словам, "все должны сделать это, включая НАТО".

Со своей стороны Столтенберг повторил, что призывает стороны немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и приступить к переговорам.

"Военного решения проблемы не существует", - подчеркнул генсек НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Недопустимо, чтобы Минская группа сейчас требовала прекращения огня в Нагорном Карабахе", - Эрдоган

Азербайджан (794) Армения (829) НАТО (10096) Турция (3501) Чавушоглу Мевлют (124) Столтенберг Йенс (1620) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+6
Я смотрю что НАТо такое же импотентное как и ООН! Нет выступить с предостережением что нападение на Азербаджан приравнивается на нападение на члена НАТО тогда я думаю данный конфликт был улажен в течении пары недель!
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05.10.2020 14:41 Ответить
+5
З огляду на відповідь Столтенберга , розумієш яку величезну дипломатичну роботу провели Порошенко і його команда для того, щоб Росію засудили. Виявляєтся не усе так просто.
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05.10.2020 14:55 Ответить
+5
https://www.youtube.com/watch?v=R3tYGSx5YW4 Порох, ответ на 6 языках зразу, был такой случай, переводчики в шоке
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05.10.2020 15:02 Ответить
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Там временем азербайджанцы зачищают Джебраил
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05.10.2020 14:39 Ответить
Мадагиз уже "зачистили"
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05.10.2020 15:40 Ответить
Не зачищают, а защищают. Это две большие разницы.
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05.10.2020 17:30 Ответить
Я смотрю что НАТо такое же импотентное как и ООН! Нет выступить с предостережением что нападение на Азербаджан приравнивается на нападение на члена НАТО тогда я думаю данный конфликт был улажен в течении пары недель!
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05.10.2020 14:41 Ответить
А почему ранее Украину не приравняли к нападению как на члена НАТО? Думаю, по причине что она этим членом не является как и Азербайджан. Так что мимо.
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05.10.2020 14:43 Ответить
Та хитрі вірмени за кацапів в ОДКБ сховалися, тай кордон з Туреччиною там ФСБ охороняє.
Вони там усе Ху*лу попродавали, усю енергетику
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05.10.2020 15:58 Ответить
Призовут......
Че...жалко что ли.....
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05.10.2020 14:42 Ответить
https://twitter.com/5nagwo8jr9zCvi8/status/1312760407367581696 Азербайджанці зустрічають тіла своїх полеглих героїв😔
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05.10.2020 14:45 Ответить
Вот Россию бы втянуть в нападение на члена НАТО Турцию. Это было бы круто. Что бы была причина уже всем миром порвать путинленд на тряпки.
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05.10.2020 14:47 Ответить
за Турцию НАТО вступаться не собирается, если столкновения будут на чужой территории. НАТО уже заявляли об этом когда было обострение в Сирии.
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05.10.2020 15:47 Ответить
Так Голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу правий.
Поставив Столтенберга в незручне становище Лицемірство
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05.10.2020 14:52 Ответить
хай европейці почнуть з того що вишлють 4 млн турок з Німеччини,буде кому воювати на карабаських фронтах та будувати нову османську імперію
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05.10.2020 15:42 Ответить
З огляду на відповідь Столтенберга , розумієш яку величезну дипломатичну роботу провели Порошенко і його команда для того, щоб Росію засудили. Виявляєтся не усе так просто.
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05.10.2020 14:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=R3tYGSx5YW4 Порох, ответ на 6 языках зразу, был такой случай, переводчики в шоке
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05.10.2020 15:02 Ответить
чумо думало шуточку лупане в оон і всі у його ніг - а в ООН дебільний серіальчик не дивилися...
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05.10.2020 16:19 Ответить
Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо больше, чем просто добрым словом.
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05.10.2020 15:13 Ответить
От чому вірмени в Ірані, Сірії, Росії, Франції свої "арцахи" не влаштовують хоча там вірмен значно більше?
Напевно, знають, що отримують. А то знайшли цапа-відбувайла Азербайджан. Ні, треба цю пухлину на тілі Азербайджана видалити.
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05.10.2020 15:53 Ответить
Да призывать можно к чему угодно,но ведь эта война на уничтожение.Армяне и азеры ненавидят друг друга так,что победа любой стороны будет означать геноцид.Там даже пленных фактически не берут,хотя счет погибших идет на сотни.
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05.10.2020 16:17 Ответить
А Турцию попросить убраться с Кипра😉
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05.10.2020 19:33 Ответить
 
 