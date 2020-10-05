Пропагандисты из РФ собрались в "тур" по оккупированному Крыму с целью выставить крымских татар "террористами", - Чубаров

На днях 15-20 сотрудников российских СМИ совершат "тур" по временно оккупированному Россией Крыму, чтобы "объяснять" события на полуострове.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Есть несколько посылов, которые российские оккупанты пытаются активно продвигать в сознании международного сообщества. Они это делают круглосуточно... Буквально на днях в Крым привезут где-то 15-20 ведущих "журналистов" России. Они совершат такой "тур" по Крыму для того, чтобы снова и снова, как они говорят, объяснять, что происходит в Крыму", - сообщил Чубаров.

Говоря об этих посылах, он отметил, что это то, что Меджлис якобы является "экстремистской организацией, и поэтому только он запрещен", а лидеры Меджлиса и ведущие крымскотатарские политики являются "экстремистами и террористами", и якобы поэтому против них возбуждены уголовные дела.

"Третий посыл такой: "Мы не воюем с крымскими татарами, мы лишь пытаемся убрать тех из них, которые являются террористами и экстремистами", - заявил Чубаров.

По его словам, это лишь три месседжа среди многих других, которые Россия пытается "вбить в головы" западноевропейским политикам и международному сообществу в целом, чем усложнить их осознание событий в Украине, и в оккупированному Крыму в частности.

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