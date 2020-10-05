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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Пропагандисты из РФ собрались в "тур" по оккупированному Крыму с целью выставить крымских татар "террористами", - Чубаров

Пропагандисты из РФ собрались в

На днях 15-20 сотрудников российских СМИ совершат "тур" по временно оккупированному Россией Крыму, чтобы "объяснять" события на полуострове.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Есть несколько посылов, которые российские оккупанты пытаются активно продвигать в сознании международного сообщества. Они это делают круглосуточно... Буквально на днях в Крым привезут где-то 15-20 ведущих "журналистов" России. Они совершат такой "тур" по Крыму для того, чтобы снова и снова, как они говорят, объяснять, что происходит в Крыму", - сообщил Чубаров.

Говоря об этих посылах, он отметил, что это то, что Меджлис якобы является "экстремистской организацией, и поэтому только он запрещен", а лидеры Меджлиса и ведущие крымскотатарские политики являются "экстремистами и террористами", и якобы поэтому против них возбуждены уголовные дела.

"Третий посыл такой: "Мы не воюем с крымскими татарами, мы лишь пытаемся убрать тех из них, которые являются террористами и экстремистами", - заявил Чубаров.

По его словам, это лишь три месседжа среди многих других, которые Россия пытается "вбить в головы" западноевропейским политикам и международному сообществу в целом, чем усложнить их осознание событий в Украине, и в оккупированному Крыму в частности.

Также читайте: Меджлис не отказался от идеи провести "Марш на Крым", – Чубаров

Автор: 

Крым (26427) Меджлис (811) россия (96216) Чубаров Рефат (943) крымские татары (2718)


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Что бы не выглядеть террористами крымские татары должны хлебосольно встречать московских медийщиков. И побольше пургену в хлебсоль.
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05.10.2020 14:51 Ответить
"Новичка"-это эффективней.
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05.10.2020 14:56 Ответить
Брехня
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05.10.2020 14:55 Ответить
так и де брехня, чоловиче- видкрыйся нарешти..))--
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06.10.2020 00:34 Ответить
Тут трампа опкололи каким то ...тивиром,либеры на канале скабеевой ругаются ))!
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05.10.2020 14:58 Ответить
Они те террористы!
А партизаны и подпольщики, которые борются за освобождение своей земли от оккупантов.
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05.10.2020 15:28 Ответить
Покажите, как террористы-чеченцы с одного удара русских убивают.
https://censor.net/ru/video_news/3222943/chechenets_ubil_krymchanina_odnim_udarom_na_ulitse_simferopolya_video
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05.10.2020 16:11 Ответить
Кажуть, що в криму це стало нормою. Зате, без "хАхлов" і води. Мрії збуваються.
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05.10.2020 17:18 Ответить
Та ні,чечени то є браття крисчан,вони не в щот,бо ото була така собі легенька вулична потасовка,правда не єдина,бо чечени де тільки можуть "*******"крисчан кулаками, але ото так,по-братськи.А от татари-ото є вороги крисчан,бо вони,зарази,ходять на мітинги проти пуці.
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05.10.2020 18:08 Ответить
 
 