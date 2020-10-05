Зеленский предоставляет вопросам борьбы с коррупцией высокий приоритет, однако они не исчезают, - замгоссекретаря США Биган

Президент Владимир Зеленский предоставляет борьбе с коррупцией высокий приоритет, однако эти вопросы решить не так легко, и они не исчезают.

Об этом заявил заместитель государственного секретаря США Стивен Биган, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Биган вспомнил об одном из насущных вызовов, стоящих перед Украиной - коррупции: "Нас и в дальнейшем беспокоит коррупция в Украине. Президент Зеленский придает этому вопросу высокий приоритет, однако эти вопросы решить не так легко, и они не исчезают. Мы все должны приложить совместные усилия вместе с украинским народом, чтобы отвернуть проблему".

Биган напомнил, что недавно посещал Украину, и в течение нескольких дней пребывания в Киеве имел возможность пообщаться с представителями власти: "Мы говорили о состоянии реформ, о том, что Президент Зеленский и Премьер-министр стремятся сделать".

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Он также рассказал, что встречался с представителями неправительственных организаций, поддерживающих антикоррупционную повестку дня, "чтобы услышать о ряде вызовов, с которыми они продолжают иметь дело". Американский чиновник добавил: "После этого визита я остался весьма оптимистично настроен относительно будущего Украины".

Говоря о сотрудничестве между Украиной и нынешней администрацией США, заместитель государственного секретаря отметил: "Мы вполне гордимся нашими достижениями по Украине. Мы предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более 2 млрд долл. Нынешняя администрация активно поддерживала профессионализацию украинских вооруженных сил и укрепление их боевой способности. Эта помощь включает в себя предоставление летальной военной помощи. (...) Я и все представители американских властей, тесно сотрудничаем с Украиной и ожидаем только новые положительные свершения от этих отношений. Ситуация пока без сомнений лучше, чем была 4 года назад".

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Отвечая на вопрос о перспективах неизменности политики США в отношении Украины после президентских выборов, которые приближаются в Америке, Биган отметил: "Как на личном уровне, так и на уровне производства политики, существует большая гармония в понимании вопросов, связанных с отношениями между США и Украиной. Относительно политики, которую Соединенные Штаты исповедуют по отношению к Украине, я ожидаю, что она будет последовательной. Я уверен, что будущий президент Соединенных Штатов (...) будет и в дальнейшем полностью поддерживать украинскую власть".