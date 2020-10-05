Зеленский предоставляет вопросам борьбы с коррупцией высокий приоритет, однако они не исчезают, - замгоссекретаря США Биган
Президент Владимир Зеленский предоставляет борьбе с коррупцией высокий приоритет, однако эти вопросы решить не так легко, и они не исчезают.
Об этом заявил заместитель государственного секретаря США Стивен Биган, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Биган вспомнил об одном из насущных вызовов, стоящих перед Украиной - коррупции: "Нас и в дальнейшем беспокоит коррупция в Украине. Президент Зеленский придает этому вопросу высокий приоритет, однако эти вопросы решить не так легко, и они не исчезают. Мы все должны приложить совместные усилия вместе с украинским народом, чтобы отвернуть проблему".
Биган напомнил, что недавно посещал Украину, и в течение нескольких дней пребывания в Киеве имел возможность пообщаться с представителями власти: "Мы говорили о состоянии реформ, о том, что Президент Зеленский и Премьер-министр стремятся сделать".
Он также рассказал, что встречался с представителями неправительственных организаций, поддерживающих антикоррупционную повестку дня, "чтобы услышать о ряде вызовов, с которыми они продолжают иметь дело". Американский чиновник добавил: "После этого визита я остался весьма оптимистично настроен относительно будущего Украины".
Говоря о сотрудничестве между Украиной и нынешней администрацией США, заместитель государственного секретаря отметил: "Мы вполне гордимся нашими достижениями по Украине. Мы предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более 2 млрд долл. Нынешняя администрация активно поддерживала профессионализацию украинских вооруженных сил и укрепление их боевой способности. Эта помощь включает в себя предоставление летальной военной помощи. (...) Я и все представители американских властей, тесно сотрудничаем с Украиной и ожидаем только новые положительные свершения от этих отношений. Ситуация пока без сомнений лучше, чем была 4 года назад".
Отвечая на вопрос о перспективах неизменности политики США в отношении Украины после президентских выборов, которые приближаются в Америке, Биган отметил: "Как на личном уровне, так и на уровне производства политики, существует большая гармония в понимании вопросов, связанных с отношениями между США и Украиной. Относительно политики, которую Соединенные Штаты исповедуют по отношению к Украине, я ожидаю, что она будет последовательной. Я уверен, что будущий президент Соединенных Штатов (...) будет и в дальнейшем полностью поддерживать украинскую власть".
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но какая разница, если улица заасфальтирована из фонда борьбы с вирусом ...
Російська кінокомпанія "Грин Филмс", співзасновником якої до весни 2019 року був Володимир Зеленський, а станом на цей час досі є перший помічник президента Сергій Шефір, прозвітувала про свій бухгалтерський баланс і фінансові показники за 2019 рік. https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-gryn-films-v-rf/30868896.html Компанія пройшла відбір у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії.
"Грин Филмс" володіє нематеріальними активами, вартість яких станом на грудень 2019 року склала майже 137,2 мільйона рублів (майже 47 мільйонів гривень). Це права на аудіовізуальні твори: "8 новых свиданий", "8 первых свиданий", "8 лучших свиданий", «Мамочки", "Между нами девочками", "Папаши", "Петля Нестерова", "Ржевский против Наполеона", "Служебный роман. Наше время", 2Я буду рядом" та сценарій "The Replacement".
Також компанія повернула Міністерству культури Росії 35 мільйонів рублів (майже 12 мільйонів гривень) на виробництво фільму "Вниз", та відсотки за користування коштами федерального бюджету.
Як відомо, Володимир Зеленський перед президентськими виборами намагався переконати журналістів, що закрив бізнес у Росії ще у 2014 році. Утім, журналісти знайшли три російські фірми, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" і "Грин Филмс". Засновник усіх трьох компаній - зареєстрована на Кіпрі Green Family Ltd, кінцевим бенефіціаром якої був вказаний Володимир Зеленський і його партнери по «Кварталу 95».
От дураки, шуток кварталовских не понимают
Даже как-то смешно стало.
одно дело говорить, другое делать.
" предоставляет приоритет коррупции"--он возглавил ее и покрывает своих подельников-коррупционеров!