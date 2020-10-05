Деятельность нескольких сетей пророссийских интернет-агитаторов блокирована в сентябре, - СБУ
В течение сентября 2020 кибердепартамент Службы безопасности Украины блокировал деятельность нескольких региональных сетей интернет-агитаторов, которые накануне местных выборов пытались дестабилизировать ситуацию в государстве, призывали к свержению конституционного строя и нарушению территориальной целостности страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В частности, киберспециалисты СБ Украины прекратили противоправную деятельность SMM-специалиста, жителя Сумщины, который по заказу граждан РФ через фейковые аккаунты в бот-сети популяризировал идеи территориального раскола Украины и обострения общественно-политической ситуации накануне местных выборов.
В Херсонской области оперативники СБУ разоблачили интернет-агитатора, который по заказу кураторов из страны-агрессора в запрещенной российской соцсети распространял призывы к изменению границ территории государства неконституционным способом.
В Днепропетровской области СБУ прекратила противоправную деятельность жителя региона, причастного к распространению материалов, содержащих призывы к совершению действий по изменению границ территории страны, нарушая порядок, предусмотренный Конституцией Украины.
По этим фактам продолжаются процессуально-следственные действия.
Кроме того, в рамках начатых ранее следователями СБ Украины производств судами привлечены к уголовной ответственности интернет-агитаторы из Запорожской и Волынской областей, которые призывали к насильственному изменению конституционного строя, захвату государственной власти, разжиганию национальной вражды и ненависти.
Также киберспециалисты СБУ в Одесской области пресекли противоправную деятельность администратора интернет-магазина и Telegram-канала, которые использовали для незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. Изъятые во время проведения оперативно-следственных действий наркотические средства и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности направлены в соответствующие экспертизы.
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