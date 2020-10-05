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Новости Силовики
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Деятельность нескольких сетей пророссийских интернет-агитаторов блокирована в сентябре, - СБУ

Деятельность нескольких сетей пророссийских интернет-агитаторов блокирована в сентябре, - СБУ

В течение сентября 2020 кибердепартамент Службы безопасности Украины блокировал деятельность нескольких региональных сетей интернет-агитаторов, которые накануне местных выборов пытались дестабилизировать ситуацию в государстве, призывали к свержению конституционного строя и нарушению территориальной целостности страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В частности, киберспециалисты СБ Украины прекратили противоправную деятельность SMM-специалиста, жителя Сумщины, который по заказу граждан РФ через фейковые аккаунты в бот-сети популяризировал идеи территориального раскола Украины и обострения общественно-политической ситуации накануне местных выборов.

В Херсонской области оперативники СБУ разоблачили интернет-агитатора, который по заказу кураторов из страны-агрессора в запрещенной российской соцсети распространял призывы к изменению границ территории государства неконституционным способом.

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В Днепропетровской области СБУ прекратила противоправную деятельность жителя региона, причастного к распространению материалов, содержащих призывы к совершению действий по изменению границ территории страны, нарушая порядок, предусмотренный Конституцией Украины.

По этим фактам продолжаются процессуально-следственные действия.

Кроме того, в рамках начатых ранее следователями СБ Украины производств судами привлечены к уголовной ответственности интернет-агитаторы из Запорожской и Волынской областей, которые призывали к насильственному изменению конституционного строя, захвату государственной власти, разжиганию национальной вражды и ненависти.

Также киберспециалисты СБУ в Одесской области пресекли противоправную деятельность администратора интернет-магазина и Telegram-канала, которые использовали для незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. Изъятые во время проведения оперативно-следственных действий наркотические средства и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности направлены в соответствующие экспертизы.

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агитация (509) правоохранительные органы (2970) СБУ (20053) силовики (2799) кибербезопасность (675)


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Топ комментарии
+9
Начинать нужно с пророссийских медиашлюх-телеагитаторов с мертвечуковских и мураевских помоек.
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05.10.2020 14:59 Ответить
+5
А кто тогда Фокин и Сивохо?
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05.10.2020 15:16 Ответить
+3
Деятельность нескольких сетей пророссийских интернет-агитаторов блокирована в сентябре, - СБУ - Цензор.НЕТ 1794
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05.10.2020 15:11 Ответить
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Начинать нужно с пророссийских медиашлюх-телеагитаторов с мертвечуковских и мураевских помоек.
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05.10.2020 14:59 Ответить
охренеть спецслужбы из страны-агрессора "работают" - заказывают интернет агитаторов из Украины, чтобы они размещали картинки с призывами походу, что такое ВПН они не в курсе
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05.10.2020 15:00 Ответить
Коли є мережа у кілька тисяч ботів, то впн не сильно допомагає- використовують мобільний інтернет з кількох сотень модемів. Фейсбук блокує, якщо помічає активність кількох акаунтів з однієї адреси.
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05.10.2020 15:20 Ответить
Блокировать и обезвреживать это две большие разницы,почему ,,умы,,обнаружившие вторжение програмно не уничтожают саму систему вредителей?
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05.10.2020 15:01 Ответить
PR СБУ мне сейчас напоминает Армению, когда они рассказывают о своих победах над армией Айзербаджана. У вас в Славянске сепары и коллабаранты в меры балотируются, а вы про "блокирование интернет ресурсов" рассказываете ...? Ваще епнулись?
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05.10.2020 15:07 Ответить
Деятельность нескольких сетей пророссийских интернет-агитаторов блокирована в сентябре, - СБУ - Цензор.НЕТ 1794
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05.10.2020 15:11 Ответить
А кто тогда Фокин и Сивохо?
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05.10.2020 15:16 Ответить
Діяльність кількох мереж проросійських інтернет-агітаторів блоковано у вересні, - СБУ - Цензор.НЕТ 9082
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05.10.2020 15:24 Ответить
пильне око за ними треба.....а що не так? та й сайт окремий про таких треба....он інвестують скільки в IT сферу
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05.10.2020 15:32 Ответить
Всегда интересовало, как они вычисляют этих агитаторов, если те сидят в вк через впн? Зачем фсб вербовать украинцев для размещения таких публикаций если можно это же делать с РФ?
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05.10.2020 15:36 Ответить
 
 