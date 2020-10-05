С 1 ноября в Украине вводят новые стандарты для обеспечения безопасности на дорогах

В Украине с 1 ноября вступают в силу новые стандарты, которые должны обеспечить безопасность на дорогах. Так, появятся новые средства для успокоения дорожного движения: кроме "лежачих полицейских" притормаживать водителей будут островки безопасности, бордюрные расширения, чокеры и разделительные полосы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укравтодора" в Facebook.

"Укравтодор" разработал и подал предложения изменить перечень стандартных средств, используемых на дороге для успокоения движения. Впервые в истории Украины были внесены изменения и с 1 ноября они вступят в силу.

"Требования нового стандарта закладывают комплексный подход к созданию системы безопасных условий движения по дорогам и улицам. Средства успокоения движения устанавливаются не только для уменьшения скорости, а главным образом для равномерности транспортных потоков. Особое внимание будет уделено участкам, где автомобильные потоки конфликтуют с пешеходными и велосипедными. Неправильный выбор скорости, а чаще ее превышение приводит к росту травматизма на дорогах. Средства успокоения движения являются эффективным дополнением к ограничению скорости", - сказано в сообщении.

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Как отметили в "Укравтодоре", до сих пор существовало только одно средство успокоения движения - так называемый "лежачий полицейский". Все другие устоявшиеся мировые практики инженеры-проектировщики применяли только на свой страх и риск.

Измененные стандарты позволят устанавливать разделительные островки или полосы, бордюрные расширения, чокеры и островки безопасности. Они проектируются при ремонте или модернизации существующих дорог и улиц, а также при строительстве и реконструкции. Благодаря комплексному подходу водитель будет поддерживает постоянную безопасную скорость, а не изменять ее, постоянно разгоняясь и тормозя.

В "Укравтодоре" также напомнили, что ранее уже сообщали об увеличении количества ДТП на только что отремонтированных дорогах.

"Безопасность на дорогах всех участников движения является таким же важным приоритетом "Укравтодора", как и строительство качественных дорог. Именно поэтому в этом году впервые все проекты ремонтов обязательно проходят так называемую 5 секцию Технического совета "Укравтодора", которая обязательно оценивает проекты с точки зрения обеспечения мер безопасности движения", - добавили в компании.

Справка: Успокоение дорожного движения (от нем. Verkehrsberuhigung, англ. traffic calming) — комплекс мер, призванный уменьшить количество транспортных средств на автомобильной дороге.