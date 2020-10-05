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Новости
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С 1 ноября в Украине вводят новые стандарты для обеспечения безопасности на дорогах

С 1 ноября в Украине вводят новые стандарты для обеспечения безопасности на дорогах

В Украине с 1 ноября вступают в силу новые стандарты, которые должны обеспечить безопасность на дорогах. Так, появятся новые средства для успокоения дорожного движения: кроме "лежачих полицейских" притормаживать водителей будут островки безопасности, бордюрные расширения, чокеры и разделительные полосы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укравтодора" в Facebook.

"Укравтодор" разработал и подал предложения изменить перечень стандартных средств, используемых на дороге для успокоения движения. Впервые в истории Украины были внесены изменения и с 1 ноября они вступят в силу.

"Требования нового стандарта закладывают комплексный подход к созданию системы безопасных условий движения по дорогам и улицам. Средства успокоения движения устанавливаются не только для уменьшения скорости, а главным образом для равномерности транспортных потоков. Особое внимание будет уделено участкам, где автомобильные потоки конфликтуют с пешеходными и велосипедными. Неправильный выбор скорости, а чаще ее превышение приводит к росту травматизма на дорогах. Средства успокоения движения являются эффективным дополнением к ограничению скорости", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За полгода на дорогах Украины погибли почти 1500 человек, произошло более 72 тыс. ДТП, - "Укравтодор"

Как отметили в "Укравтодоре", до сих пор существовало только одно средство успокоения движения - так называемый "лежачий полицейский". Все другие устоявшиеся мировые практики инженеры-проектировщики применяли только на свой страх и риск.

Измененные стандарты позволят устанавливать разделительные островки или полосы, бордюрные расширения, чокеры и островки безопасности. Они проектируются при ремонте или модернизации существующих дорог и улиц, а также при строительстве и реконструкции. Благодаря комплексному подходу водитель будет поддерживает постоянную безопасную скорость, а не изменять ее, постоянно разгоняясь и тормозя.

В "Укравтодоре" также напомнили, что ранее уже сообщали об увеличении количества ДТП на только что отремонтированных дорогах.

"Безопасность на дорогах всех участников движения является таким же важным приоритетом "Укравтодора", как и строительство качественных дорог. Именно поэтому в этом году впервые все проекты ремонтов обязательно проходят так называемую 5 секцию Технического совета "Укравтодора", которая обязательно оценивает проекты с точки зрения обеспечения мер безопасности движения", - добавили в компании.

Справка: Успокоение дорожного движения (от нем. Verkehrsberuhigung, англ. traffic calming) — комплекс мер, призванный уменьшить количество транспортных средств на автомобильной дороге.

С 1 ноября в Украине вводят новые стандарты для обеспечения безопасности на дорогах 01

безопасность (1116) дороги (2512) Укравтодор (663)


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Топ комментарии
+9
С 1 ноября в Украине вводят новые стандарты для обеспечения безопасности на дорогах - Цензор.НЕТ 8629

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05.10.2020 15:30 Ответить
+7
Бляхеров остановите, достали неадекваты на дорогах.
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05.10.2020 15:31 Ответить
+3
Будут такие же как большинство лежачих полицейских - бугор асфальта а за ним яма?
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05.10.2020 15:34 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Камеры поставьте, будет вам успокоение 😊
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05.10.2020 15:25 Ответить
вы простите за рулем сидели как водитель если да то зачем идиота включаете- а если нет- то промолчите.... какой толк от камеры.. камера фиксирует кратное в разы!! превышение скорости или факт уже совершенного ДТП... а тут говориться о предостережении ДТП профилактика и меры упреждения.. и вот думаю- что пока- во все авто не поставят систему- катапульта... под водителя и превысил водила дятел скорость- указанную на знаке вдоль дороги.. а систему считывания знаков сделать 100% во всех типах транспорта так вот превысил скорость на 5 км час и все выстрел и улетел нафиг из -за руля автомобиля... а авто само остановилось безопасно...
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05.10.2020 15:34 Ответить
какое "кратное в разы"? по городу фиксирует 50+20+3 км/ч, на трассе 90+20+3 км/ч.
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05.10.2020 15:38 Ответить
С 1 ноября в Украине вводят новые стандарты для обеспечения безопасности на дорогах - Цензор.НЕТ 8629

...
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05.10.2020 15:30 Ответить
Бляхеров остановите, достали неадекваты на дорогах.
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05.10.2020 15:31 Ответить
Будут такие же как большинство лежачих полицейских - бугор асфальта а за ним яма?
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05.10.2020 15:34 Ответить
"комплекс мер, призванный уменьшить количество транспортных средств на автомобильной дороге"
быстрее перебьются.
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05.10.2020 15:36 Ответить
Порядок, коррупционная составляющая расширена!
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05.10.2020 15:49 Ответить
Есть простой выход: на каждом перекрестке поставить автоматический шлагбаум и опускать его на красный, а поднимать на зеленый свет. Рассчитать работу шлакбаумов так, чтобы машины обязательно останавливались на каждом шлагбауме. Будет самое лучшее успокоение движения. Вместо того, чтобы облегчить людям передвижение и убрать пробки, наши идиоты пытаются всячески осложнить им жизнь.
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05.10.2020 16:14 Ответить
еще на каждом перекрёстке разместить экскаватор, если какая-нибудь машина мешает шлагбауму или оказалась на перекрёстке после закрытия шлагбаумов - этот экскаватор втрамбовывает эту машину в асфальт
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05.10.2020 16:52 Ответить
А можно перед стоянками автодора, выезда из Банковой и полицейских участков, установить бетонный успокоитель движения высотой метра 3 и длиной в 18-20 "Стоящий раком водитель фуры меняет колесо после ямы на дороге"?
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05.10.2020 16:33 Ответить
Все это достигается куда как более простым, но более дорогим решением.
Переход пешехода через дорогу может быть двух видов.
Подземный.
Надземный.

...Все.
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05.10.2020 16:48 Ответить
А почему не для автомобилей подземный или надземный ? ))
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05.10.2020 17:13 Ответить
)) Та не вопрос.
Зависит от точки зрения. Подземный тоннель для авто = надземный переход через проезжую часть для пешехода. И наоборот - эстакада для авто = подземный переход для пешехода.
Суть в разграничении.
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05.10.2020 17:15 Ответить
В Києві вже "заспокоюють" водія постійні затори.
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05.10.2020 16:59 Ответить
Чтобы ничего не делать --полицыя выдумывает всякую херню. Начинайте жостко наказывать блатных и мажоров сразу все наладится, а так хоть дороги поперекапывайте толку никакого.
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05.10.2020 17:15 Ответить
Автодор - дегенераты, вы сперва дороги отремонтируйте ссуки, унас же не дороги а сплошной треш в Днепропетровской области, за редким исключением. Руки чешутся взять кого то из автодора и мордой натыкать в ямы на дороге до кровавых соплей, сборище конченных 3,14дарасов а не автодор.
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05.10.2020 19:06 Ответить
Не волнуйтесь и успокойтесь. Вы, вероятно, просто не в курсе Большой стройки величайшего из руководителей современности
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05.10.2020 19:43 Ответить
а я http://www.Bible-For-You.org/desk/turist/doroga.php борюсь своими силами
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06.10.2020 01:09 Ответить
Черговий піар влади. Було б добре для початку виконати старий стандарт ДСТУ 4100. На автомобільній дорозі М06 Київ - Чоп на проміжку 550 км - 650 км сотня дорожніх знаків встановлені з порушенням цього стандарту. Поліцейські на зауваження не реагують. пояснюючи, що це не їх компетенція і знаки вони не встановлюють. Обслуговуюча організація, яка встановлює знаки, - "Онур" посилається на власника дороги, яким є держава. Замкнутий круг. Ось така безпека руху.
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06.10.2020 01:45 Ответить
 
 