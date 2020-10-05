Депутаты Европарламента - Арахамии: есть угроза безвизу, власть должна взять ответственность за страну

Влиятельные депутаты Европейского парламента написали открытое письмо лидеру парламентской фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии. В письме они объясняют, что реальные угрозы безвизовому режиму с ЕС все же существуют.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Письмо подписано докладчиком ЕП по Украине Михаэлем Галером, заместителем главы парламентской делегации в Комитет Ассоциации Украины-ЕС Виолой фон Крамер и Расой Юкневичане.

В анонсе письма сказано, что его написание вызвано последними событиями в Украине, в частности, "назначением Верховной Радой комиссии по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) при непрозрачных обстоятельствах".

"Около 17 месяцев назад президент Зеленский и ваша команда пришли к власти с двумя важными обещаниями - бороться с коррупцией и восстановить мир и территориальную целостность… В борьбе с коррупцией ваше правительство еще в первые дни вселяло надежду. Сам президент предсказал "Украину своей мечты", где "учителя получают реальную зарплату, а коррумпированные чиновники реальные тюремные сроки". Через 17 месяцев мы не можем не заметить, что мечта дает трещины, и многие из этих трещин именно в вашей партии, господин Арахамия", - отметили депутаты.

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Такими "трещинами" они назвали то, что "некоторые члены "Слуги народа" распространяют кремлевскую дезинформацию, координируя хорошо организованные нападения на независимые учреждения, такие как НБУ, НАБУ и САП".

"Те же члены не чураются дружить с олигархами или публично выступать за разрыв связей с ЕС", - пишут политики.

Они также указали, что восприятие коррупции в Украине в 2020 году вернулось к отметке 2017 года, "хваленые реформы сворачиваются, а руководитель САП будет избираться комиссией, которая не имеет значительного антикоррупционного опыта, репутации, высоких моральных качеств и общественного авторитета".

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"Мы не можем не видеть, как генеральный прокурор останавливает обвинения в делах коррумпированных судей, в деле министра здравоохранения за якобы полученный откат в самый разгар пандемии, а также в скандальном деле продажи государственных должностей за большие деньги. Это все угрожает, в частности, макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд не потому, что мы этого хотим, а потому, что взаимные соглашения, которые мы с вами заключили, это предусматривают", - отметили депутаты.

Подписанты напомнили, что в отчете Комиссии 2020 года четко указано, что украинская сторона должна "обеспечить независимость, эффективность и устойчивость антикоррупционных институтов и избегать политизации работы всех правоохранительных органов, обратить внимание на постоянные беспокойства о независимости и целостности САП, в том числе, путем обеспечения надежной процедуры отбора следующего руководителя САП". Такие же посылы содержатся в Меморандуме о взаимопонимании, заключенном между ЕС и Украиной о предоставлении помощи в размере €1,2 млрд.

Политики указали, что в отношении безвизового режима у ЕС есть право отказывать "в таких свободах отдельным олигархам, включая политиков, которые злоупотребляют этим правом ради своей частной незаконной деятельности".

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"Мы полностью осознаем, что кроме десятка "плохих яблок", ваша партия - это также площадка для энергичных, умных и честных законодателей, которые стремятся ставить национальные интересы страны превыше всего и бороться за ее европейское будущее. К сожалению, они в меньшинстве, и поэтому их не всегда слышат", - считают подписанты.

Евродепутаты выразили уверенность, что эти "прогрессивные, ориентированные на реформы депутаты "Слуги народа" должны стать главной опорой вашего правительства, чтобы активизировать стремление к реформам и вернуть страну на путь демократизации".

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"Обязательства настоящего друга быть честным вдохновило нас написать вам это письмо, и как друзья Украины мы поддерживаем ее народ в борьбе за свободную, единую и справедливую страну. Все же, в конце концов, все, что мы можем предложить - это дружеские советы и доброжелательную руку поддержки; однако вам, украинской власти, нужно будет взять ответственность за страну и решить, Украину чьей мечты вы готовы строить. Мы лишь надеемся, что вы построите ту, которой мы все будем гордиться", - написали политики.

Они также пригласили Арахамию посетить Европейский парламент. "У вас здесь есть друзья", - заверили депутаты ЕП.