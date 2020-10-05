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Депутаты Европарламента - Арахамии: есть угроза безвизу, власть должна взять ответственность за страну

Депутаты Европарламента - Арахамии: есть угроза безвизу, власть должна взять ответственность за страну

Влиятельные депутаты Европейского парламента написали открытое письмо лидеру парламентской фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии. В письме они объясняют, что реальные угрозы безвизовому режиму с ЕС все же существуют.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Письмо подписано докладчиком ЕП по Украине Михаэлем Галером, заместителем главы парламентской делегации в Комитет Ассоциации Украины-ЕС Виолой фон Крамер и Расой Юкневичане.

В анонсе письма сказано, что его написание вызвано последними событиями в Украине, в частности, "назначением Верховной Радой комиссии по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) при непрозрачных обстоятельствах".

"Около 17 месяцев назад президент Зеленский и ваша команда пришли к власти с двумя важными обещаниями - бороться с коррупцией и восстановить мир и территориальную целостность… В борьбе с коррупцией ваше правительство еще в первые дни вселяло надежду. Сам президент предсказал "Украину своей мечты", где "учителя получают реальную зарплату, а коррумпированные чиновники реальные тюремные сроки". Через 17 месяцев мы не можем не заметить, что мечта дает трещины, и многие из этих трещин именно в вашей партии, господин Арахамия", - отметили депутаты.

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Такими "трещинами" они назвали то, что "некоторые члены "Слуги народа" распространяют кремлевскую дезинформацию, координируя хорошо организованные нападения на независимые учреждения, такие как НБУ, НАБУ и САП".

"Те же члены не чураются дружить с олигархами или публично выступать за разрыв связей с ЕС", - пишут политики.

Они также указали, что восприятие коррупции в Украине в 2020 году вернулось к отметке 2017 года, "хваленые реформы сворачиваются, а руководитель САП будет избираться комиссией, которая не имеет значительного антикоррупционного опыта, репутации, высоких моральных качеств и общественного авторитета".

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"Мы не можем не видеть, как генеральный прокурор останавливает обвинения в делах коррумпированных судей, в деле министра здравоохранения за якобы полученный откат в самый разгар пандемии, а также в скандальном деле продажи государственных должностей за большие деньги. Это все угрожает, в частности, макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд не потому, что мы этого хотим, а потому, что взаимные соглашения, которые мы с вами заключили, это предусматривают", - отметили депутаты.

Подписанты напомнили, что в отчете Комиссии 2020 года четко указано, что украинская сторона должна "обеспечить независимость, эффективность и устойчивость антикоррупционных институтов и избегать политизации работы всех правоохранительных органов, обратить внимание на постоянные беспокойства о независимости и целостности САП, в том числе, путем обеспечения надежной процедуры отбора следующего руководителя САП". Такие же посылы содержатся в Меморандуме о взаимопонимании, заключенном между ЕС и Украиной о предоставлении помощи в размере €1,2 млрд.

Политики указали, что в отношении безвизового режима у ЕС есть право отказывать "в таких свободах отдельным олигархам, включая политиков, которые злоупотребляют этим правом ради своей частной незаконной деятельности".

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"Мы полностью осознаем, что кроме десятка "плохих яблок", ваша партия - это также площадка для энергичных, умных и честных законодателей, которые стремятся ставить национальные интересы страны превыше всего и бороться за ее европейское будущее. К сожалению, они в меньшинстве, и поэтому их не всегда слышат", - считают подписанты.

Евродепутаты выразили уверенность, что эти "прогрессивные, ориентированные на реформы депутаты "Слуги народа" должны стать главной опорой вашего правительства, чтобы активизировать стремление к реформам и вернуть страну на путь демократизации".

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"Обязательства настоящего друга быть честным вдохновило нас написать вам это письмо, и как друзья Украины мы поддерживаем ее народ в борьбе за свободную, единую и справедливую страну. Все же, в конце концов, все, что мы можем предложить - это дружеские советы и доброжелательную руку поддержки; однако вам, украинской власти, нужно будет взять ответственность за страну и решить, Украину чьей мечты вы готовы строить. Мы лишь надеемся, что вы построите ту, которой мы все будем гордиться", - написали политики.

Они также пригласили Арахамию посетить Европейский парламент. "У вас здесь есть друзья", - заверили депутаты ЕП.

Автор: 

Европарламент (1808) безвизовый режим (1557) Арахамия Давид (990) Слуга народа (2636)


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Топ комментарии
+129
Обиженная обизянка таки дождалась письменного уведомления - как того и хотела.
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05.10.2020 16:02 Ответить
+86
Дебіли натяків не розуміють, їх треба тицяти писком.
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05.10.2020 16:03 Ответить
+77
Депутаты Европарламента - Арахамии: есть угроза безвизу, власть должна взять ответственность за страну - Цензор.НЕТ 6147
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05.10.2020 16:03 Ответить
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Страница 3 из 3
Якими потрібно бути ідіотами.щоб за корткий термін профукать те,що напрацьовувалось роками. При владі гопникі з підворотні і вороги держави.
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05.10.2020 16:48 Ответить
вазелинові ленінці- ні миру ні війни, а армію розпустити....шоб вас усіх в мавзолеї поховали на московії
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05.10.2020 16:49 Ответить
Депутати Європарламенту - Арахамії: є загроза безвізу, влада мусить взяти відповідальність за країну - Цензор.НЕТ 5635
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05.10.2020 16:54 Ответить
Написали, чёрным по белому, как просил. Твой ход, Арахамия, можешь у Зе спросить как тебе тупорылому ответить ЕС
Пс. Если отменят безвиз, я первая побегу булыжники подавать
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05.10.2020 16:54 Ответить
Это всё происки Адского Порошенко!
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05.10.2020 16:58 Ответить
Письмо подписано докладчиком ЕП по Украине Михаэлем Галером, заместителем главы парламентской делегации в Комитет Ассоциации Украины-ЕС Виолой фон Крамер и Расой Юкневичане.
Класно зебілню в гівно мокнули.
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05.10.2020 16:59 Ответить
Что, дурачок Ахламидия, ты письмо хотел? Вот тебе письмо...
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05.10.2020 17:01 Ответить
все просрали идиоты
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05.10.2020 17:03 Ответить
Они не идиоты ,а предатели ведущие Украину в пропасть ,лапы рашистов Сами имеют по 3 гражданства и наворованные миллиарды Пусть жрут 🐑🐏🐐🤡🤢73% ,
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05.10.2020 17:13 Ответить
"Сами имеют по 3 гражданства и наворованные миллиарды"

Не думаю.
Вид на жительство - это в лучшем случае, и деньги на домик (это миллиона три-пять), и не больше.
Ротшильды своим холуям много не платят, очень большой выбор холуев потому что, холуй редким видом не является.
Кроме того, до домика в Европе можно и не успеть добраться....
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06.10.2020 07:17 Ответить
Каломой лично заявлял ,что имеет три гр., ,а миллиардов немерено , я не имела ввиду хламидий
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06.10.2020 13:13 Ответить
тепер він скаже, що підписи були ручкою не того кольору??
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05.10.2020 17:03 Ответить
Вряд-ли , многие голосовали за шапито тупорылых пресмыкающихся
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05.10.2020 17:04 Ответить
Арахамия не сцы небудет никакой отмены безвиза европерцы получают дешевую рабсилу и улучшение демографической ситуации т к за счет украинцев омолаживается нация. В противном случае европа получит спидоносных афробеженцев которые будут сидеть на пособии
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05.10.2020 17:12 Ответить
Виза без виза, какая разница!
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05.10.2020 17:27 Ответить
Подарите ему еще Букварь к этому письму. А лучше сразу запишите видосик и добавьте пару картинок, наглядно (ну, как для дебилов) иллюстрирующих то, чем обычно заканчивают идиоты у власти.
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05.10.2020 17:31 Ответить
Теперь и это лицо плавно так переходит в корабельную сосну.
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05.10.2020 17:35 Ответить
Доигрались зеленые придурки!
Зеленовирус какой-то!
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05.10.2020 17:36 Ответить
Быстрее убирайте безвиз, блокируйте бессмыссленную финпомошь, и пусть тупое стадо покатится на бойню ко всем чертям. Умные, энергичные, талантливые и перспективные смогут выбраться и по визовым условиям.
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05.10.2020 17:49 Ответить
І, що характерно, суд таки був створений....
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05.10.2020 18:14 Ответить
кремлевские "слуги" стараются во всю, как бы побольше напакостить украинскому народу,выполняя решения великого"пу"
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05.10.2020 17:58 Ответить
"Що стосується безвізового режиму, це ні в якому разі не намір з боку ЄС скасувати це велике досягнення для громадян України та громадян ЄС - але все ж ми залишаємо за собою право накладати конкретну відмову в таких свободах окремим олігархам, включаючи політиків, які зловживають цим правом заради своєї приватної незаконної діяльності" - йдеться у листі.

При цьому у Європарламенті висловили розуміння, що окрім "десятків поганих яблук" у "Слузі народу", ця партія є майданчиком для енергійних, розумних та чесних законотовроців, які прагнуть ставити національні інтереси країни понад усе і боротися за її європейське майбутнє.

Цензор де правда?) Питання риторичне.
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05.10.2020 18:01 Ответить
От тільки проблема, ці пара десятків гниляків задають повістку всьому моносброду, бо конвертики від Бені ідуть через їх руки...
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05.10.2020 20:51 Ответить
Я бачу іншу проблему. Брехливі змі, котрі маніпулюють громадською думкою, щоб конверти від Бені замінити на конверти від кононенко і грановського.
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05.10.2020 21:12 Ответить
Да, как то при грановских ЕС не обещал безвиз убрать, так что брехлывый тут ты
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06.10.2020 07:38 Ответить
Прорашкованские евродепутаты плевать на них.
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05.10.2020 18:17 Ответить
Ти хоча б спочатку глянув, які вони партії презентують, а то сказав, як у воду пукнув!
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05.10.2020 18:31 Ответить
Дядя ты дурак ? Это твои шакалы зелёные , калом обмазанные ***** польку - бабочку танцуют
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05.10.2020 18:44 Ответить
Корабельные сосны партии есть, лобковые балки есть, теперь ещё и трещины появились!
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05.10.2020 18:18 Ответить
То хай Арахамії, топ чиновників, олігархів не пускають у ЄС. А народ, прості працівники які з безвиході їдуть щоб прогодувати свої родини при чому?
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05.10.2020 18:18 Ответить
При тому , не хрен было членограя ************* выбирать. Лишь бы не Порох ?
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05.10.2020 18:46 Ответить
І яка реакція Абрахамії?
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05.10.2020 18:39 Ответить
Судя по всему этих макак скоро начнут бить на улицах, возможно даже ногами!
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05.10.2020 19:00 Ответить
Забирайте вже той безвіз. Як то кажуть: не жили добре та нєхій починати.
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05.10.2020 19:00 Ответить
Пропоную відмінити безвіз особисто для вас. Залишайтесь із 4000 дол зарплати, низькими тарифами, «ростом ввп 40%» і 100% своїми прокурорами. Нехай щастить. Особисто я не хочу його відміни
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05.10.2020 20:11 Ответить
Не хочете, але доведеться, Янелох вам це влаштує. Треба було за Пороха голосувати, як це зробила я, тому мені зараз байдуже, бо від клована я взагалі нічого доброго не очікувала.
Нетреба мене ображати та приписувати до зебілів. Якщо ви тут вже давно, то повинні знати, що я махровий порохобот, а якщо ви тут Новічок, то нетреба барзєть. Але інтуїція мені підказує, що ви ольгинський троль, який ще не так давно був якоюсь Франчєчкою чи Марьяною та дупу рвав за Янелоха. У мене на вас датчик завжди спрацьовує.
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05.10.2020 20:58 Ответить
Евродепутаты ПРЯМО указывают на пик коррупции в Украине в 2017 году -самый коррумпированный политик в Европе тогда был назван однозначно ...
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05.10.2020 23:08 Ответить
Аспірин аспіринович, заскапойся. Твій Янелох корупцію вже сам очолив. У нього так швидко вийшло, мабуть тому, що найкращі друзі із-за парєбріка дуже йому допомагають.
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05.10.2020 23:36 Ответить
Ух ты, прям таки 2017??? А пруфы выложишь?
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06.10.2020 09:08 Ответить
а туалетной бумагой Вы пользуетесь ? А завчем ?
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06.10.2020 07:44 Ответить
Да посотрите на его рожу - какую ответственность это может на себя принять?
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05.10.2020 19:27 Ответить
У зельцмана ещё хуже , там все такие бибизяны - недомерки с комплексом наполеона
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05.10.2020 19:54 Ответить
рожа у него и в правду неандерталец
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05.10.2020 21:05 Ответить
Хуже хламидии
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05.10.2020 21:35 Ответить
За этого Сочинского Чебурека Никто не голосовал , как он попал во власть Учителя голосовали за Голобородько
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05.10.2020 19:40 Ответить
Так в виртуале, где 73% лохтората обитают, безвиз не нужен.
В виртуале, как известно, между каналами щелчком кнопки перемещаются.
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06.10.2020 07:19 Ответить
Вовкам та Єрмакам на безвіз - н...ти! Їх бізнес - хабарі та деребан бюджету..., а візу отримати чи навіть громодянство за кордоном за гроші -раз плюнути. Як би Зеленський був не клоун -маріонетка Коломойського та інших.... без свого права вирішувати щось, не обертаючись на них - то може цих упирів притягли би, нарешті, до відповідальності, або,хочаб, позбулися з країни...Вже говорять прямою мовою (яка ганьба) - не за те схопилися, хлопці, або робить, що обіцяли, або валить н----р!
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05.10.2020 19:55 Ответить
Допи&зделся Арахамия до пиз&дюлины в письменной форме и синей печатью.
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05.10.2020 20:06 Ответить
Тепер буде по складах читать, польце по буквах водить і бекать ...
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06.10.2020 02:05 Ответить
*пальцем
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06.10.2020 02:05 Ответить
ну і Слава Богу, що хоч хтось ці пики в бруд мокає
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05.10.2020 20:14 Ответить
"безвіз- це досягнення не парашєнкі, а нашого 73 відсоткового бидло-стада!!! ко-ко-ко, бе-бе-бе..."
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05.10.2020 20:20 Ответить
Ну судя по обращению из письма...Под властью подразумевают народ.Ибо единственным носителем власти в Украине-есть народ.Так,шо расслабьтесь зелёные!Ни к вам обращение
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05.10.2020 20:33 Ответить
Называется вилы в жопу чтоб мозги начали шевелится у слуг уродов
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05.10.2020 20:50 Ответить
Они его рожу видели, прежде чем такое говорить
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05.10.2020 21:17 Ответить
До абхазької хламідії нормальні слова не доходять, ця обсмоктана глиста вякала до євродепутатів, бо вирішила, що воно чимось є ...

Тобі, притирок, люди написали.
Читай. І не квакай потім, що не попереджали.
Ото гниду зебілки обрали ... Але там одне другого краще ...
Суцільний шлак.
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05.10.2020 21:28 Ответить
Завал! Сколько человеконенависти, словоблудства! И это пишен женщина??? Да ты хоть бы в Канаде переняла их культуру!
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05.10.2020 22:08 Ответить
Иди лесом,кацапская соска под прокси))))
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05.10.2020 23:10 Ответить
А чо, верно пишет пани, шлак би iх трафив з пранцями... Пани Италена? Вы так и продолжаете обслуживать калатающих челюстью, судки там и иже? А шо ж лугандонию полишили?
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06.10.2020 03:19 Ответить
"До абхазької хламідії"
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06.10.2020 07:20 Ответить
Гнать надо этих всех жуликов. Иначе они страну вообще ушатают. Похоже РФ поставила перед ними задачу - ушатать страну в руины. Таким образом РФ типа думает захватит Украину. А этим жуликам Зеленским и КО проплатила за это. А как мы видим по записям и брата Ермака и второго недвнего депутата, то они совсем не дорого берут и продаются за галимые десятки тысяч долларов. А РФ им способна предложить суммы астрономические, но они даже за 0,1% от тех сумм продадутся. Это мелкие жулики реально - Зе и вся его КО. Они полностью себя уже дискредитировали и потеряли всю легитимность! Они и предатели и коррупционеры! Это даже не мафия, а это их даже не шуты, а вообще грязь их из под ногтей. Полностью вся власть должна идти наху#!!! Они даже не власть, а херня которая в кабинеты залезла и в Раду не имея никаких знаний и права туда попадать. Какие то дворники и клоуны правят страной. Как в психологии есть приемы, что надо посмотреть на ситуацию с трех сторон - со своей, с оппонента и со стороны. Боже, как на это посмотреть со стороны, то чердак может съехать, когда подумаешь, что ты внутри этой херни. А посмотреть со стороны этих жуликов дорвавшихся, то это как детей из садика и школы поставить управлять мега корпорацией Украина. И дети эти чудят что попало, а еще могут за конфеты дать врагам страной порулить. фу, ну так это все мерзко и противно, а особенно после майдана и жертв и войны и жертв огромных. аж камень в груди появляется от горечи или как это чувство называется...
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05.10.2020 22:03 Ответить
Ну так цих клоунов и выбрало 73 % интеллектуалов которые смотрели сватов и голобородька.... интеллект у электората на уровне абизян. Вот и главная абхазская абизяна которая типа беженец смоталась побыстрому в самом начале конфликта В Украину. И теперь заправляет в мапет шоу. Кто был на отдыхе в абхазии при совке знает про « нравы» этих «горячих горцев». А вообще это просто классика - Прав был Пелевин.... империяV
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06.10.2020 00:50 Ответить
Напишите дебилу арахамии на лбу письменное уведомление:
"Безвиз под угрозой"
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05.10.2020 22:04 Ответить
с гербовой печатью? лучше уж в хинди посвятить - нарисовать красную точку в промеж глаз.
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06.10.2020 03:23 Ответить
У гниды, совсем другие приоритеты.
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05.10.2020 22:17 Ответить
І приберіть ваш хохолок , не впечатляєт
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05.10.2020 22:18 Ответить
Арахамія це ще одне буратіно. Пам`ятає хтось викинутий на смітник уряд "зелених технократів") Так і це чмо викинуть, але біди воно наробить
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05.10.2020 22:23 Ответить
Дурачку Арахамии и всей его семье, - запретить посещение ЕС и США. Против старой калоши Фокина ввести аналогичные санкции за протягивания в Украину русского мира. Дедушка, понятно, старенький, - ему все равно, а вот внучка Маша почему-то в США пригрелась, - подальше от русского мира, - непорядок.
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05.10.2020 23:00 Ответить
Этому дятлу нужно маркером на лбу написать, тогда может дойдет.
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06.10.2020 00:08 Ответить
абхазский отброс поживиться приехал, что ему депутаты ?
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06.10.2020 00:46 Ответить
Агрохимия таки выпросила письменную "звездюлину".
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06.10.2020 01:36 Ответить
"Джим, мой мальчик, налей рому и я убираюсь отсюда. А то они пришлют мне "черную метку"..."(с)
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06.10.2020 01:38 Ответить
День отмены БезВиза станет последним днём существования "Слуг Народа" в Украине.
Депутати Європарламенту - Арахамії: є загроза безвізу, влада мусить взяти відповідальність за країну - Цензор.НЕТ 651
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06.10.2020 01:44 Ответить
Ну що - хотів листа, маєш! Може хоч тепер дійде.
Хоча, напевне, таки не дійде.
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06.10.2020 03:04 Ответить
учитывая российские корни Арахамии -- возможно он все делает по плану ?
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06.10.2020 07:46 Ответить
Дружеский совет ценой 1,5 евро
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06.10.2020 09:16 Ответить
Все по делу.Это нас из года в год прокатывает ********* пустыми обицянками,а с Европой и США номер не пройдет
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06.10.2020 09:26 Ответить
арахам и ко могут взять ответственность за страну???? каким образом? их "ответственность" безответственно-брехливым языком нам не нужна, другой ответственности они продуцировать не могут и не умеют.
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06.10.2020 10:19 Ответить
Пусть ЕС запретит безвиз всяким обезьнам и их семьям, типа: Ермакам, Арахамиям, качным,. качурам. Коломойцевам, Рабиновичам, боцкам .волошиным и королевским, погребинским и бужанским. лукашам и бондаренками и прочим неучам из слуг народа .и ОПЖ, тогда посмотрим на их лица и поведение!! пусть пиз... дуют к путину в Сибирь отдыхать и заодно лес бесплатно валить!! Предатели Украины!! Совсем голову потеряли от безнаказанности!
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06.10.2020 13:06 Ответить
Кому пишите? На деревню, дедушке? Оно ж ничего не решает, так себе, говорящий попугай.
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06.10.2020 14:20 Ответить
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