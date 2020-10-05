Санкции против РФ могут усилить, если российские власти не присоединятся к конструктивному и честному процессу по Донбассу, - замгоссекретаря США Биган

Санкции против России не будут сняты, они могут даже усилиться, если российская власть не присоединится к дипломатическому процессу по восстановлению суверенитета Украины на Донбассе.

Об этом заявил заместитель государственного секретаря США Стивен Биган, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Говоря о перспективах мира в Украине, Биган отметил: "Минское соглашение-2 и нормандский формат остаются актуальными - они могут быть небезупречны, но это те инструменты, которые у нас есть. Нам еще предстоит найти пути, как использовать их с привлечением США и поддержкой США. Украинская инициатива по обеспечению более длительного режима прекращения огня - это важный первый шаг. (...) Режим прекращения огня необходим для снижения уровня насилия и напряженности, чтобы этого было достаточно для дальнейших шагов, необходимых для настоящего восстановления суверенитета Украины на этой территории. По моему мнению, первоочередным высоким приоритетом должна быть безопасность на востоке Украины. Это означает определенный контроль над границей Украины, чтобы могли образоваться другие условия, в том числе и проведение выборов. И наконец, и это важно - США, ЕС и международные институты должны сыграть в этом активную роль - нам нужен мощный финансовый пакет в качестве действенного поощрения, демонстрирующий, что все жители Украины, в том числе и те, кто живет на Донбассе, являются частью Украины, которая может процветать и быть успешной".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский предоставляет вопросам борьбы с коррупцией высокий приоритет, однако они не исчезают, - замгоссекретаря США Биган

Он также добавил, что российская сторона должна понять, что санкции не будут сняты. "Они могут даже усилиться, если российские власти не присоединятся к конструктивному, честному дипломатическому процессу, направленному на восстановление суверенитета Украины на Донбассе", - отметил Биган.