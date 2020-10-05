Нобелевскую премию по медицине присудили ученым из США и Великобритании за открытие вируса гепатита C

Американские вирусологи Харви Альтер, Чарльз Райс и британец Майкл Хотон получили в 2020 году Нобелевскую премию по медицине и физиологии.

В Twitter Нобелевского комитета отмечают, что благодаря открытию этих ученых впервые в истории появилась возможность вылечить гепатит С, пишет Цензор.НЕТ. Ученые выявили причину случаев хронического гепатита и сделали возможными проведение анализов крови и создание новых лекарств, которые спасли миллионы жизней.

Но информации Настоящего времени, в середине 1970-х годов Альтер и его исследовательская группа показали, что большинство случаев посттрансфузионного гепатита не были из-за вирусов гепатита А и B. Эта работа в конечном итоге привела к открытию вируса гепатита С.

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В 2000 году Альтер вместе с Хотоном получили за эти же исследования премию Альберта Ласкера - американскую премию в области медицинских наук, которую вручают с 1946 года и часто называют "американской Нобелевской премией".

Лауреатов премии по медицине-физиологии выбирает Нобелевский комитет при Каролинском институте в Стокгольме, Швеция.

Обладателя Нобелевской премии по физике объявят 6 октября, по химии - 7 октября, по литературе - 8 октября, 9 октября в Осло назовут лауреата премии мира. 12 октября станет известно, кто получит премию по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденную Банком Швеции.

Размер Нобелевской премии в 2020 году составляет 10 миллионов крон (около $1,1 млн). Премии традиционно вручают 10 декабря, в день смерти их основателя, шведского изобретателя Альфреда Нобеля.

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Напомним, в 2019 году Нобелевскую премию по медицине получили британский ученый из Оксфорда сэр Питер Ратклифф и американцы - профессор медицины в Гарварде Уильям Келин-младший и онколог медицинского университета имени Джона Хопкинса Грегг Семенца. Премия присуждена за исследования клеток и того, как они адаптируются к нехватке кислорода.