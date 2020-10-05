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Нобелевскую премию по медицине присудили ученым из США и Великобритании за открытие вируса гепатита C

Американские вирусологи Харви Альтер, Чарльз Райс и британец Майкл Хотон получили в 2020 году Нобелевскую премию по медицине и физиологии.

В Twitter Нобелевского комитета отмечают, что благодаря открытию этих ученых впервые в истории появилась возможность вылечить гепатит С, пишет Цензор.НЕТ. Ученые выявили причину случаев хронического гепатита и сделали возможными проведение анализов крови и создание новых лекарств, которые спасли миллионы жизней.

Нобелевскую премию по медицине присудили ученым из США и Великобритании за открытие вируса гепатита C 01

Но информации Настоящего времени, в середине 1970-х годов Альтер и его исследовательская группа показали, что большинство случаев посттрансфузионного гепатита не были из-за вирусов гепатита А и B. Эта работа в конечном итоге привела к открытию вируса гепатита С.

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В 2000 году Альтер вместе с Хотоном получили за эти же исследования премию Альберта Ласкера - американскую премию в области медицинских наук, которую вручают с 1946 года и часто называют "американской Нобелевской премией".

Лауреатов премии по медицине-физиологии выбирает Нобелевский комитет при Каролинском институте в Стокгольме, Швеция.

Обладателя Нобелевской премии по физике объявят 6 октября, по химии - 7 октября, по литературе - 8 октября, 9 октября в Осло назовут лауреата премии мира. 12 октября станет известно, кто получит премию по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденную Банком Швеции.

Размер Нобелевской премии в 2020 году составляет 10 миллионов крон (около $1,1 млн). Премии традиционно вручают 10 декабря, в день смерти их основателя, шведского изобретателя Альфреда Нобеля.

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Напомним, в 2019 году Нобелевскую премию по медицине получили британский ученый из Оксфорда сэр Питер Ратклифф и американцы - профессор медицины в Гарварде Уильям Келин-младший и онколог медицинского университета имени Джона Хопкинса Грегг Семенца. Премия присуждена за исследования клеток и того, как они адаптируются к нехватке кислорода.

Автор: 

гепатит (68) наука (698) Нобелевская премия (202)


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А премию мира кто получит - Трамп или Навальный?
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05.10.2020 17:09 Ответить
Нобелевскую премию за открытие полувековой давности, там, в комитете, точно тормоза сидят
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05.10.2020 17:11 Ответить
Ничего путевого на настоящий момент не открыли или не придумали, поэтому решили покопаться в архивах и нафталине?
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05.10.2020 17:15 Ответить
: https://censor.net/ru/news/3215948/v_ukraine_okolo_13_mln_chelovek_infitsirovany_gepatitom_s_bolee_500_tys_gepatitom_v_tsozhttps://censor.net/ru/n3222984
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05.10.2020 18:11 Ответить
А доктору Баріку за созданный им модифицированный коронавирус Ковида ибн 19?
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05.10.2020 17:22 Ответить
Пруф. (кіно, нє прдлагать. )
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05.10.2020 18:12 Ответить
«В https://twitter.com/NobelPrize/status/1313050308868739072?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1313050308868739072%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.currenttime.tv%2Fa%2Fnobel-prize%2F30875798.html Twitter Нобелевского комитета отмечают, что благодаря открытию этих ученых впервые в истории появилась возможность вылечить гепатит С, Источник: https://censor.net/ru/n3222984»

Респект.
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05.10.2020 18:09 Ответить
А лучше бы за закрытие.
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05.10.2020 18:31 Ответить
 
 