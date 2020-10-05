Участник международного марафона в Харькове потерял сознание и умер, - организаторы

На международном марафоне в Харькове потерял сознание и умер участник забега Евгений Колеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу организаторов забега.

Колеров принимал участие в забеге на 21,1 км. Когда он потерял сознание, представитель организатора пытался помочь спортсмену и вызвал скорую помощь, однако в больнице Евгений умер. Организаторы марафона планируют оказать материальную помощь семье погибшего.

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Как отмечает пресс-служба горсовета, международный марафон в Харькове проводится ежегодно в апреле, однако на этот раз его перенесли на октябрь из-за пандемии коронавируса. Обновленный маршрут пролегал не по центральным улицам города, а по Лесопарку. Трасса марафона сертифицирована, там работала охрана и медики.

В этом году в марафоне приняли участие 3 тысячи бегунов из разных городов Украины и мира. В 2019 году их было около 11 тысяч, многие приезжали из Германии, Кении, Словакии, Великобритании, Нидерландов, Франции, США.

По информации hromadske, вероятность умереть на марафоне всегда есть. Например, в июне 2020 года во время марафона "Ультра-Трейл Куяльник" в Одесской области от инсульта умерла Екатерина Катющева. Она потерялась в пустыне Куяльницкого лимана и провела там восемь часов без воды.

Остановка сердца во время марафона становится причиной смерти даже опытных бегунов. Британские специалисты подсчитали, что на 80 тысяч марафонцев происходит одна смерть. На финише смерть наступает менее чем в трети случаев, основное количество смертей приходится на промежуток между дистанциями 9 и 41 км.

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По данным канадских исследователей, средний возраст бегунов, пострадавших от остановки сердца, - 42 года. Смерти и сердечные приступы чаще происходят на марафонах, чем на полумарафонах, а в случае остановки сердца умирают 7 из 10 бегунов.